Nejhlučnější sportovní zápas v Česku? Souboj univerzit v Brně chce překonat rekord

Brněnská Winning Group Arena bude 11. října hostit již třetí ročník Hokejového souboje univerzit, v atraktivním střetu dvou největších brněnských univerzit změří síly týmy HC MUNI a VUT Cavaliers Brno. Loni se organizátorům podařilo arenu s kapacitou 7700 míst vyprodat, a zapsat tak nový návštěvnický rekord Univerzitní ligy ledního hokeje.

Útok na rekord

Celé utkání navíc provázela dechberoucí atmosféra a fanoušci podporovali hokejové reprezentanty svých univerzit z plných plic. V hlavách pořadatelů se proto zrodil nápad, jak posunout celou akci ještě o level výš. Letošní ročník si proto klade za cíl zapsat se do dějin jako nejhlučnější sportovní událost v České republice. „V minulých ročnících jsme různými způsoby zapojovali měření hlučnosti fanoušků při utkání, což se nám velmi osvědčilo, a zároveň jsme zjistili, že jsme schopni překonat i oficiální rekord zapsaný v České knize rekordů, kterou vydává Agentura Dobrý den. Tento rekord nejhlasitější sportovní události má hodnotu 113 decibelů a pochází z hokejového utkání v Havířově z roku 2011. Na souboji bude oficiální komisař agentury a věřím, že dosavadní rekord překonáme s rezervou. Navíc jsme si připravili technologické novinky a měření hlučnosti bude pro fanoušky interaktivně zobrazováno přímo na kostce. K pokoření rekordu však potřebujeme všechny fanoušky a doufám, že letos bude zase vyprodáno,“ komentuje vedoucí organizačního týmu Hokejového souboje univerzit Filip Vojáček

Nejlepší fanouškovský zážitek

Exkluzivitu akce potvrzuje i loňské vítězství prestižní ceny Sport Alive v kategorii nejlepší fanouškovský zážitek za rok 2022. „Zisk takové ceny pro nás představuje skutečné zadostiučinění. Ukázalo nám to také, že idea, kterou jsme si zvolili, je správná a každý další event se snažíme posouvat nastavenou laťku o něco výše. Myšlenek, ať už pro větší zážitek diváka nebo pro zajímavější aktivaci partnerů, máme už teď na dva eventy dopředu, ale bohužel nelze vše napasovat do jednoho ročníku, takže se máte na co těšit i v těch následujících. Naším cílem je dlouhodobě dělat opravdu zajímavou show, která bude leaderem v rámci ČR – bude jedinečná, bude přinášet inovace a kvalita provedení bude precizni,“ dodává jeden ze zakladatelů HSU Josef Novák.

Hokejový souboj představuje celodenní akci, kterou dvě hodiny před zápasem odstartuje studentský průvod. Při něm studenti ukáží, jaké barvy hájí, a zabojují o první cenné body v rámci souboje tribun VUT vs. MUNI.

Úvodní buly zápasu bude vhozeno v 18:00 a fanoušci na stadionu se mohou těšit na velkolepou doprovodnou show a pestrý program bohatý na soutěže, v nichž studenti mohou pro svou univerzitu urvat cenné body a ukázat, kdo je skutečným vládcem Brna. Ta největší rivalita ale bude panovat na ledě, první ročník HSU si v prodloužení urvalo VUT, druhý zápas ovládla Masarykova univerzita.

Zápas, který spadá pod Univerzitní ligu ledního hokeje (ULLH), ta vznikla v sezoně 2019/2020. Jedná se o celoroční soutěž vysokoškolských týmů. Na běžné ligové zápasy chodí typicky stovky diváků. V ULLH byl zaveden koncept tzv. TOP zápasů, jež představují ozdobu univerzitního hokeje a pomáhají také se zvyšováním zájmu o ligu. Brněnský univerzitní střet hrající se pod hlavičkou Hokejového souboje univerzit je jedním z TOP zápasů.

„Hokejový souboj univerzit vznikl jako myšlenka a snaha o posun univerzitního sportu zase o krůček dále. Už samotný univerzitní hokej děláme jako „koníček“ při práci. Práce je to pro nás přesto naplňující a snažíme se o co největší profesionalitu,“ popisuje zrod HSU Novák.

HSU se hraje jednou za rok a na stadion přiláká tisíce lidí. Velkou předností univerzitní ligy je schopnost na stadion dostat i diváky, kteří běžně hokej nenavštěvují a to zejména z řad studentů. To si velmi dobře uvědomují nejen organizátoři, ale i partneři této akce, kterých dle slov Nováka stále přibývá. „Všechny partnerské aktivace, které vznikají, mají jasnou myšlenku, jak originálně a poutavou formou odprezentovat partnera v rámci show kolem hokejového zápasu,“ dodává Novák.