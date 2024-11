Jeřábek pomohl k vítězství prvním gólem po vážném zranění. Zkusíme se od toho odrazit, řekl

První gólem po vážném zranění přispěl Jakub Jeřábek (33) k výhře Třince 2:1 v derby nad Vítkovicemi. I díky trefě zkušeného obránce zvítězil v extralize obhájce titulu téměř po měsíci za tři body.

"Jsem rád, že mi to tam spadlo, ale více mě těší, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme to jako sůl, zvláště za tři body," řekl Jeřábek novinářům. "Podali jsme bojovný výkon, škoda gólu v závěru kvůli Kácovi," zalitoval zmařeného čistého konta brankáře Ondřeje Kacetla 41 sekund před koncem. "Ale jinak jsme hrozně rádi. Zkusíme se od toho odrazit," doplnil.

Třinec v základní hrací době vyhrál poprvé od 6. října, následně získal jen pět z 24 možných bodů a klesl až na dvanácté místo. "Noviny nebo internet si asi každý přečte, ale máme svých starostí dost. Snažíme se soustředit sami na sebe, moc okolo nekoukat. Máme dost zkušený tým, abychom se z toho nějak dostali," odpověděl Jeřábek na dotaz, jak vnímá krizi Ocelářů.

Zkušený obránce, který začátkem března utrpěl otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti, otevřel skóre zápasu v 19. minutě. Při zakončení z pravého kruhu měl dost času i prostoru, aby střelu umístil. Zprvu se ale ani moc neradoval, protože nevěděl, zda gólu nepředcházel faul na brankáře Klimeše.

"Nebyl jsem si jistý, ale kluci na střídačce mi říkali, že je všechno v klidu," přiblížil Jeřábek. "Jsme rádi, že jsme po delší době zase dali gól jako první. Myslím si, že zápas se od toho trošku odvíjel. I když jsme stáli zrovna proti jednomu z nejlepších útoků v lize, tak jsme utkání dobrým pohybem a celkově zodpovědnou hrou dovedli do vítězného konce," pokračoval.

Statistiky utkání. Livesport

Jeřábek prozradil, že základním pokynem bylo být aktivní. "Ale po celém hřišti. Obrana začíná už v útočném pásmu, na to jsme se snažili soustředit. Taky jsme si řekli, že by to chtělo začít dělat i na ledě a hlavně při zápase věci, o kterých neustále mluvíme. Jsem rád, jak jsme na to zareagovali," doplnil.

Vítkovičtí litovali, že neproměnili ve druhé třetině žádnou z mnoha šancí. Proti stál gólman Kacetl, který potvrdil oprávněnost premiérové nominace do reprezentace.

"Když už měli šance, byly stoprocentní. Dva na jednoho, nepříjemné dorážky před bránou. Jsme rádi, že se o Kácu můžeme opřít. Škoda, že jsme mu to nevrátili nulou, byl to takový nešťastný gól. Za mě ale repre formu určitě má," uzavřel Jeřábek.