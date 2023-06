Kanadský fotbalový svaz řeší velké problémy. Kvůli finanční situaci mu hrozí bankrot

Kanadský fotbalový svaz má vážné finanční potíže a zvažuje, že vyhlásí bankrot. V rozhovoru pro TSN to uvedl dočasný generální sekretář asociace Jason de Vos (49).

"Máme velké problémy. V nejbližší době ještě nic nehrozí, ale zjišťujeme, co by obnášelo vyhlášení bankrotu a jaký dopad by to mělo na naši organizaci," řekl De Vos. Upozornil, že bankrot považuje až za krajní řešení.

Kanadští fotbalisté nyní startují na mistrovství Severní a Střední Ameriky, fotbalistky v červenci čeká světový šampionát. Kvůli nedostatku financí jim ale hrozí, že budou muset vynechat podzimní reprezentační termíny.

"Nemáme dost příjmů, abychom udrželi v chodu programy na vzdělávání mládežnických trenérů, programy na přípravu rozhodčích, ani na chod mládežnických a seniorských reprezentací," řekl DeVos.

Kanadským fotbalistkám podle De Vose proto hrozí, že na podzim odehrají jen dva zápasy play off o postup na olympiádu v Paříži. Zlaté medailistky z her v Tokiu se v nich utkají s Jamajkou.

Finanční rezervy kanadského svazu na konci roku 2022 klesly na 2,4 miliony dolarů. O rok dřív tam přitom podle TSN bylo ještě 7,1 milionu. Vláda proto nařídila audit, který má prověřit hospodaření asociace v letech 2017 až 2023.