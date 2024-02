Kdyby Neymar zůstal v Barceloně, vyhrál by Zlatý míč, prohlásil jeho bývalý spoluhráč Suárez

Kdyby Neymar zůstal v Barceloně, vyhrál by Zlatý míč, prohlásil jeho bývalý spoluhráč Suárez

Byl označován za jednoho z nejlepších hráčů své generace, přesto Zlatý míč nikdy nezískal. Dnes dvaatřicetiletý brazilský útočník Neymar stále vykazuje kvalitu, nicméně letním přesunem z PSG do Al Hilalu se částečně ztratil z očí fanouškům dávajících přednost evropským soutěžím. Chybným tahem měl být podle jeho někdejšího týmového parťáka Luise Suáreze (37) i přesun z Barcelony do Paříže.

Tehdejší ofenzivní trojzubec ve složení Messi, Neymar a Suárez děsil nejen La Ligu, ale i zbytek Evropy. Třetí zmíněný na Camp Nou přišel z Liverpoolu a potvrdil obrovské kvality jihoamerického tria nazývaného "MSN". Zatímco Messi v anketě Zlatý míč dokázal triumfovat, druhému parťákovi se této pocty nedostalo. A přesunem do PSG si podle Suáreze zabouchl vrátka úplně.

"Kdyby Neymar zůstal v Barceloně, vyhrál by Zlatý míč. Tehdy jsem mu to říkal, aby s námi zůstal, nebo to zkusil třeba v Anglii v Manchesteru City," nechal se slyšet uruguayský kanonýr v rozhovoru pro ESPN. Shodou okolností se nedávno sešel se svými starými parťáky z Camp Nou Messsim, Busquetsem a Albou v dresu Interu Miami.

Neymarova bilance v Barceloně. Livesport

Na Neymara vzpomíná stále, což dokládá i přání k narozeninám na sociálních sítích 5. února. Jejich partnerství se rozpadlo v roce 2017, kdy brazilský legionář vyslyšel volání z Paříže za rekordních 222 milionů eur.

Za katalánský velkoklub odehrál 186 zápasů a připsal si v nich 105 gólů a 76 asistencí. V barvách PSG odehrál 173 zápasů a připsal si 118 gólů a 77 asistencí. PSG v domácích soutěžích většinou nepouštělo soupeře ke slovu, ale Liga mistrů se zdá být v Parku Princů zakletá.