Legionáři beze smlouvy: Na nové pobídky čekají reprezentanti, Hašek či Simič

Začátek nové sezony se blíží a řada českých fotbalistů, kteří v minulých ročnících působili v zahraničí, je stále bez smlouvy. Nejde o nezajímavá jména, na nové pobídky čekají mimo jiné i reprezentanti –⁠ stoper Tomáš Kalas (30) a gólman Tomáš Vaclík (34). Kteří další legionáři zatím nemají jistotu, kde budou hrát?

V Chelsea mu to nevyšlo, vystřídal několik hostování. Až nakonec přestoupil do Bristolu, který za něj před čtyřmi lety vysázel rekordní klubovou částku a udělal z něj kapitána. S letošním posledním červnem mu vypršel kontrakt a není jasné, co bude dál. Nabídka smlouvy prý existuje, nicméně to spíš nevypadá, že by měl Kalas, jehož v minulé sezoně limitovala zraněná třísla, v Bristolu pokračovat.

Pšenka v Anglii nepokvete ani Vaclíkovi, který na jaře pomohl k záchraně Huddersfieldu. V klubu, v němž hostoval, pokračovat nebude. Měl být horkým kandidátem na post jedničky ve Spartě, nicméně ta primárně vyčkává, jak se vyvine situace okolo Matěje Kováře, který patří Manchesteru United. A zdá se, že Vaclík čeká také. Údajně měl odmítnout nabídku Slovanu Bratislava.

Útočník či ofenzivní záložník Přikryl zazářil na Euru do 19 let v roce 2011, kde se stal se třemi trefami nejlepším střelcem českého týmu. Vyrostl v Olomouci a v sezoně 2011/12 odešel do Sparty, kde se uvedl solidně. Přes Duklu a Mladou Boleslav se v létě 2019 vydal do polské Jagiellonie, kde působil až do letošního června. Byl pevným členem kádru, ale skončila mu smlouva a na sociálních sítích už se s klubem rozloučil.

Kariéra syna nedávného trenéra brněnské Zbrojovky šla po vytrucovaném odchodu ze Sparty v lednu 2020 strmě z kopce. Přes nižší soutěže v Německu a Turecku se dostal do Plocku, tam ale za celé jaro odehrál pouhopouhých 15 minut. Ani u Haška není jasné, kam jeho kariérní kroky povedou dál.

Martin Hašek naposledy působil v Polsku. Wisla Plock

Záložník, který fotbalově vyrůstal na Bohemians, pomohl Termalici v sezoně 2020/21 k postupu do Ekstraklasy a zůstal i po následném pádu zpět do druhé ligy. V minulém ročníku pod trenérem Radoslavem Látalem se sice celku z obce Nieciecza nepodařilo znovu prodrat mezi polskou elitu, Hubínek si ale na herní vytížení stěžovat nemohl. Jenže kontrakt mu skončil a nový mu vedení nenabídlo.

Zatím je bez angažmá, ale patrně ne na dlouho. O Simiče se po vypršení smlouvy s Hajdukem Split intenzivně zajímá bosenský mistr Zrinjski Mostar. Kdo by ostatně o takového hráče nestál? Má zkušenosti z Itálie, kde působil i v AC Milán, navíc mu v životopise svítí elitní klub z Chorvatska. Simič sice ve Splitu postupně ztrácel pozici, jinde v Chorvatsku by ale mohl být za hvězdu.

S někdejším obráncem Zlína či Plzně už ve Vitesse nepočítají. V Nizozemsku strávil tři sezony, v té poslední ale ze sestavy vypadl a zápasy sledoval primárně z lavičky. Dle všeho čeká na nabídku ze zahraničí, v české lize, kde kromě zmíněných klubů působil v Hradci Králové a Mladé Boleslavi, by totiž uplatnění zajisté našel.