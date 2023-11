Koudelku skoky zase baví, nabíjí ho pozitivní energie okolo nových slovinských trenérů

Dlouhodobě nejlepší český skokan na lyžích Roman Koudelka (34) si nemůže vynachválit spolupráci s novými reprezentačními trenéry. Na dnešní tiskové konferenci v Praze Koudelka uvedl, že ho atmosféra, jakou kolem sebe vytvořili Slovinci Gaj Trček a Jure Šinkovec, nabíjí pozitivní energií, kterou už hodně dlouho necítil. Touží si ji co možná nejdéle udržet.

"Přenáší to na nás Gaj s Jurem," řekl Koudelka ohledně nové vlny energie, kterou v posledních měsících cítí. "Gaj je vůbec šílený střelec, který by nejraději pracoval dvacet hodin denně. A tohle já miluju, jsem podobný typ člověka. V tom jsme si strašně sedli. Na druhou stranu však kluci vědí, že mě musí kolikrát brzdit, protože bych nejraději dělal všechno, což také není dobré," připustil Koudelka.

"Dojíždím za nimi každý den na tréninky do Liberce, což mi dříve tolik smysl nedávalo, ale teď mi to smysl dává opravdu hodně, protože z tréninku se sice vracím unavený, ale nabitý pozitivní energií. Myslím, že to je ta správná cesta, kterou jsme se vydali," dodal.

Kdy ho to takhle moc bavilo naposledy? "Pár let už to bude. Nevzpomenu si, kdy přesně. Ale mám jeden takový příklad za všechny - teď jsme byli na soustředění v Zakopaném, povedl se mi tam jeden skok a cítil jsem, že má opravdu velkou kvalitu. Radoval jsem se z něj dole na doskoku jako při závodech. Podíval jsem se nahoru na věž a tam se Gaj s Jurem radovali zrovna tak. Bylo to úžasné," líčil Koudelka.

Stejné vnitřní nastavení nyní touží si udržet. "Cíle do sezony mám, ale nebudu je říkat. Jsem v tomto ohledu hodně pověrčivý. Chci si ale hlavně udržet tuhle obrovskou energii. Sport mě zase neskutečně baví, baví mě ty tréninky, budu se snažit, abych si tohle pozitivní naladění udržel celou zimu," prohlásil Koudelka.

Považuje to za základ úspěchu. "Když pak vedle toho tvrdě pracujete, tak ty výsledky by se měly dostavit. Pro mě je tohle teď všechno, protože vím, že když mě ten sport bude takhle bavit, budu na těch tréninkách makat ještě víc než předtím a ty výsledky pak dorazí vždycky. Je to taková druhá skokanská míza," řekl s úsměvem.

Motivací je přístup k práci

Novou motivaci pro něho představuje samotný přístup obou Slovinců k práci. "Už jen to, kolik tomu věnují času, kolik času stráví mimo své rodiny s námi v Liberci... I pro mě osobně je to velká motivace - naslouchat jim a plnit všechno, co řeknou, abychom se společně posouvali dál."

Součástí přípravy už byly dokonce i hip-hopové sekce. "Bylo to zajímavé. I když ze začátku bylo vidět, že nám to vůbec nejde, postupně jsme se zlepšovali a byla to pak hlavně taková sranda, jak trošku oblbnout hlavu a snažit se dělat nějak koordinační cviky a všechno. V tom to bylo super. Člověk si odpočine od toho stereotypu a něco změní. A byla u toho sranda, což je důležité," uvedl Koudelka.

Nastínil i svůj program. "Začíná se ve Finsku v Kuusamu, ale to jsme už delší dobu domluvení, že tam nepojedu, protože to tam bývá hodně větrné. Ty první závody bývají i hodně hektické, takže jsme se rozhodli, že nastoupím až druhý závodní víkend v Lillehammeru na malém můstku. Pak bych měl snad až do Turné čtyř můstků jet všechny závody Světového poháru, pak se uvidí, jak to půjde, zda bude potřeba trénovat někde jinde a podobně," podotkl Koudelka.

Vrcholem nadcházející sezony bude světový šampionát v letech v Bad Mitterndorfu na můstku Kulm. "Uvidí se ale až podle aktuální formy, zda tam budu startovat. Když mi to půjde, tak vím, že ani z letů nemusím mít obavy. Zároveň jsem ale nikdy nepatřil k velkým letcům. Takže když to bude na hraně, pojedu raději někam trénovat. Ale uvidíme," řekl Koudelka.