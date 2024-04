Livesport Daily #239: Sportovec a přemýšlení o daních? Skvělým příkladem je Souček, říká daňový expert Šnobl

V dnešním díle tak úplně sport v tom pravém slova smyslu rozebírat nebudeme. Často se totiž zapomíná na to, že i sportovci řeší každodenní život tak jako – v uvozovkách – normální lidé a musí se starat o to, aby jejich život běžel bez problémů tak, aby se mohli naplno věnovat tomu, co je živí. S tím je spojená například finanční gramotnost a placení daní. Jak přemýšlí české hvězdy o tom, co bude po kariéře, a v čem jsou největší daňové problémy českého prostředí z pohledu sportovců? To všechno jsme probrali s Pavlem Šnoblem, člověkem, který se zabývá daňovým poradenstvím a jehož daňových služeb dlouhodobě využívají špičkoví sportovci včetně Tomáše Součka, Ester Ledecké nebo Markéty Vondroušové.

Téma finanční gramotnosti sportovců se dostává čím dál častěji i mezi veřejnost. Dnešní epizoda podcastu Livesport Daily se věnuje především daňovým úskalím českých sportovců, velkým rozdílem mezi Českem a zahraničím a tomu, jak by měl sportovec přemýšlet o daních a financích obecně. A kdo je ideálním příkladem toho, jak by to mělo vypadat?

"Na první dobrou mě napadl Tomáš Souček, který myslí už teď na ta léta po kariéře. A to se bavíme o někom, kdo je ultra úspěšný, kdo vydělává velké peníze a kdo pokud neudělá nějakou botu, tak se zabezpečí do konce života," říká expert Pavel Šnobl.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Případ Davida Lafaty a změnu po jeho kauze.

Sportovce jako zaměstnance a jako podnikatele.

Vliv daní na výběr sportovního angažmá.

