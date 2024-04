Trénovat Liverpool je nejlepší práce na světě, tvrdí Klopp. S volbou Slota by byl spokojený

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) na páteční tiskové konferenci uvedl, že jeho nástupce se ujme té nejlepší práce na světě. Pokud by to měl být současný kouč Feyenoordu Arne Slot (45), byla by to podle ostříleného německého kouče dobrá volba, která mu dává smysl z pohledu obou stran.

Klopp na konci této sezony odstoupí z funkce trenéra Liverpoolu. Ačkoli uvolněná židle je spojována s mnoha jmény, vypadá to, že nejpravděpodobnější variantou je angažování Slota. Liverpool už měl s jeho současným klubem Feyenoordem zahájit jednání.

V projevu před čtvrtečním vítězstvím Feyenoordu 3:1 na hřišti Go Ahead Eagles Slot uvedl, že má naprostou důvěru v to, že se Liverpool dohodne, a přiznal, že by rád Kloppa ve funkci vystřídal.

Vysoce hodnocený 45letý trenér, který byl dříve spojován například s Tottenhamem a Leedsem, dovedl Feyenoord v sezoně 2022/23 k nizozemskému titulu a na začátku tohoto měsíce vyhrál Nizozemský pohár.

Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk tento týden prohlásil, že Slotova útočná filozofie by mohla na Anfield dobře zapadnout. Klopp rovněž nabídl pozitivní hodnocení Slotových kvalit a zároveň zdůraznil, že pro každého manažera je atraktivní převzít otěže v Liverpoolu.

"Líbí se mi způsob, jakým jeho tým hraje fotbal. Pokud je to on, kdo mě nahradí, líbí se mi, že projevil zájem," řekl Klopp v pátek novinářům. "Neznám ho, ale lidé, kteří ho znají, říkají, že je to dobrý chlap. To se mi moc líbí. Takže dobrý trenér, dobrý chlap. Když se na to podívám ze všech stran, tak mi to z obou stran přijde jako správný krok. Jsem víc než šťastný," dodal bývalý trenér Mohuče nebo Borussie Dortmund.

"Je to nejlepší práce na světě v nejlepším klubu na světě. Skvělé prostředí, skvělý tým, fantastičtí lidé. Opravdu zajímavá práce," nešetřil superlativy Klopp ve snaze ujistit Slota v tom, že Liverpool je tím nejlepším možným krokem vpřed.

Feyenoord je v současné době na druhém místě tabulky nizozemské Eredivisie, na vedoucí PSV Eindhoven ztrácí devět bodů. Neúspěch v boji o titul by byl pro Slota zklamáním, které by se dalo přirovnat ke Kloppově frustraci z ochabujících nadějí na titul v Premier League. Liverpool je na třetím místě, tři body za vedoucím Arsenalem a dva body za druhým Manchesterem City, který má ale zápas k dobru.

Nadto Reds vypadli ve čtvrtfinálové fázi z Evropské ligy i FA Cupu, a zmařili tak Kloppovy naděje na velkolepé loučení s funkcí, v níž strávil devět let. Německý manažer však naznačil, že ztráta titulu by mohla jeho případnému nástupci vlastně pomoci, protože očekávání v příští sezoně by pak nebyla tak vysoká.

"Řeknu to takhle: Jak to vypadá, neskončíme úplně na vrcholu. Takže je tu prostor pro zlepšení," domnívá se Klopp. "Musíme být pozitivní. Jsem si jistý, že Arsenal a Manchester City to vidí jako závod dvou koní. Možná budou veřejně říkat něco jiného, ale nemyslím si, že očekávají, že by dvakrát prohrály," pokračoval rodák ze Stuttgartu a dodal: "Pokud by se tak stalo, bylo by hloupé toho nevyužít, takže musíme vyhrát své zápasy."

Středeční chmurná porážka Liverpoolu 0:2 s městským rivalem Evertonem byla pro Kloppa velkým zklamáním. Jako trenér na sebe ale vzal vinu za nevýrazný výkon a první prohru v Goodison Parku po 14 letech.

Nejbližší program Liverpoolu. Livesport

"Mým úkolem je vytvořit atmosféru, ve které kluci mohou být tou nejlepší verzí sebe sama, a to se mi nepodařilo. Vinu beru stoprocentně na sebe," uvedl. "Nemám náladu se vzdávat, mávat bílou vlajkou. Musíme se postarat o to, abychom hráli lépe," zakončil.

Liverpool čeká v sobotu utkání na půdě londýnského West Hamu, poté změří síly ještě s Tottenhamem, Aston Villou a Wolves.

Tabulka Premier League