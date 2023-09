Livesport Daily #78: Proč jsou defenzivní záložníci v kurzu, odpovídá analytik Jakub Konečný

Letní přestupové okno v elitních fotbalových soutěžích opět přineslo průvan do složení kádrů a kluby znovu utrácely stovky milionů eur. Možná trochu překvapivě se ale největší částky neinvestovaly do ofenzivních hvězd, ale do trochu přehlížených postů. Čím to je, že jsou aktuálně v kurzu tzv. šestky? Jak se změnilo přemýšlení manažerů o defenzivních záložnících? Podle čeho se takový hráč vybírá? A jak si v porovnání se světovou elitou vedou například Tomáš Souček nebo Alex Král? To jsme probrali s bývalým novinářem a současným analytikem a skautem Jakubem Konečným.

Declan Rice, Moisés Caicedo a Jude Bellingham – to jsou tři nejdražší transfery letního přestupového období. Pomyslný žebříček tak opanovalo trio, které působí často v hloubi pole.

"Řekl bych, že to má dva důvody. Zaprvé na trhu není moc kvalitních útočníků a když už tam jsou, tak je kluby odmítají pouštět i za největší částky. Zadruhé si myslím, že došlo k určitému docenění pozice štítových záložníků a v současném fotbale jde o naprosto klíčový post. Nároky na tyhle hráče jsou opravdu vysoké a jde o nejuniverzálnější fotbalisty na hřišti, v moderním světě musí umět zkrátka všechno," vysvětluje skaut a analytik Jakub Konečný.

Livesport Daily #78: Proč jsou defenzivní záložníci tak v kurzu? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak se změnila hra Tomáše Součka po odchodu Declana Rice.

Jaké atributy musí mít moderní defenzivní záložník.

Jak důležitý byl příchod Enza Fernándeze do Chelsea.

