Livesport Daily #76: Jak světu bojových sportů škodí bizarní zápasy, odpovídá novinář Robert Rampa

Dění v bojových sportech, respektive v MMA, se v Česku dostává čím dál více do popředí, souboje v kleci budí velkou pozornost a zájem médií nevyvolávají zápasníci už jen ve chvíli jejich velkého zápasu. Vedle toho ale v Česku působí také organizace, které pořádají naprosto bizarní souboje, zápasy influencerů a v plánu byly dokonce duely v nebezpečné fackované či kontroverzní souboj Romů a Ukrajinců bez pravidel. Kde je etická hranice těchto organizací? Jaké je jejich renomé mezi lidmi, kteří to s MMA myslí opravdu vážně? Jaké finanční odměny se v těchto zápasech vyplácí? A jak to vypadá s příštím zápasem Jiřího Procházky v UFC? To všechno jsme probrali s novinářem Mladé Fronty DNES Robertem Rampou.

Proti bizarním zápasům se minulý týden ostře postavil Ondřej Novotný, spolumajitel organizace OKTAGON MMA. Ten prohlásil, že každý, kdo bude mít cokoliv společného s organizací RedFace, má u něj dveře navždy zavřené.

"Té reakci se vůbec nedivím a může to pro ně být velký problém. Lidi jako Ondřej Novotný poslední roky bojují za renomé bojových sportů v Česku, hledají sponzory pro jejich akce, snaží se přesvědčit fanoušky, že jde opravdu o sport, a pak musí sledovat podobné věci. Jde o silnou a ostrou reakci," říká novinář Robert Rampa.

Livesport Daily #76: Jak světu bojových sportů škodí bizarní zápasy? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- současné postavení MMA mezi sportovními fanoušky

- reakci ministra vnitra na plánovaný duel Ukrajinců proti Romům

- morální aspekt informování v médiích o bizarních zápasech

- vyhlídky v UFC pro dlouho zraněného Jiřího Procházku

