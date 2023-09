Livesport Daily #77: Rubiales udělal spoustu přešlapů, shodují se novináři Zítková a Štěrba

Mistrovství světa žen skončilo už dvacátého srpna, pořád se o něm ale mluví. Respektive, víc než o výsledcích už takřka celý svět řeší kauzu šéfa španělského fotbalu Luise Rubialese. Ten v eforii po vyhraném finále políbil na ústa fotbalistku Jennifer Hermosovou, vnutil se jí do objetí a také mluvil o tom, že si ji vezme za ženu. Samotná fotbalistka později řekla, že s takovým chováním svého nadřízeného nesouhlasila a Rubiales se od té doby jen zuby nehty drží ve funkci. Jak tuto aféru vnímají ve Španělsku jsme se v podcastu Livesport Daily ptali novinářky, která právě v této zemi částečně žije, Radky Zítkové. Rozebrali jsme s ní i to, v čem jsou největší problémy Rubialesova chování. S šéfkomentátorem stanice Nova Sport Milanem Šterbou jsme si pak povídali o tom, jak celá kauza může dopadnout na španělský fotbal jako takový.

“Co se týče španělského fotbalu, tam se o sexismu, psychickém násilí, nátlaku nebo o ponižování mluví dlouhodobě,” vysvětluje Zítková, že současná kauza rozhodně není “jen” o jednom nevyžádaném polibku. “Už v roce 2015 se část fotbalistek vymezovala proti tehdejšímu trenérovi, ale tehdy se nic nestalo. To samé se opakovalo loni v květnu, kdy se ozvalo patnáct reprezentantek, které vystoupily proti trenérovi Vildovi. Asociace vedená Rubialesem to ale neřešila a většinu z nich vyřadila z reprezentace. Až teď přišel moment, který to může změnit,” myslí si novinářka Zítková.

“Ze strany Rubialese to rozhodně není první kauza," potvrzuje i fotbalový komentátor Milan Štěrba. "Podle mého názoru má v tomto směru Španělsko dlouhodobý problém, protože už při svém nástupu Rubiales nahradil bývalého předsedu, který měl na krku obvinění z korupce. A Rubiales se podle všeho nechoval o moc lépe, dokonce bych si troufl říct, že je to takový španělský Roman Berbr, který má na každého nějaké kompro," říká Štěrba. V dalších minutách pak v podcastu Livesport Daily poskytuje kompletní přehled Rubialesových kauz.

"Celá ta kauza je interpretována tak, že je to jen o polibku. Ale z mého pohledu je nejproblematičtější ta reakce poté. Že nedošlo k omluvě hned, když se proti tomu hráčka vymezila. Když k tomu připočteme, že si na takové chování španělské reprezentantky stěžují téměř dekádu a nikdo to nikdy neřešil, tak tohle byla asi poslední kapka," doplňuje Zítková.

Livesport Daily #67: Proč má skončit šéf španělského fotbalu?

