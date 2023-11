Oktagon vítá posilu z UFC. Stolze se těší na domácí prostředí v Kolíně nad Rýnem

Organizace Oktagon MMA uspořádá v sobotu 18. listopadu v německém Kolíně nad Rýnem turnaj s pořadovým číslem 49. Lahůdkou pro domácí příznivce bude vystoupení Niklase Stolzeho (30), který se utká s českým bojovníkem Andrejem Kalašnikem (29). Německý bojovník poskytl před svým návratem do klece rozhovor pro slovenskou verzi Livesport Zpráv.

Stolze drží zajímavý primát – je totiž prvním Němcem z východní části země, který působil v prestižní UFC. Je to komplexní bojovník, který má potenciál stát se nejlepší osobností welterové váhy na německé scéně. Před lety byl dokonce sparingpartnerem světoznámého Conora McGregora. Nyní se vrací do oktagonu, kde v minulosti absolvoval jeden zápas.

Do klece vstupuje v zelené masce, která se stala jeho poznávacím znamením. "Můj trenér dostal tento nápad po cestě do Thajska. Od prvního kickboxerského zápasu s maskou v roce 2012 se to všechno tak nějak ujalo a už jsme u toho zůstali," začal své vyprávění.

Ne každý se do UFC dostane. Jak byste popsal tuto zkušenost?

"Byla to zábava, našel jsem si spoustu nových přátel. Poznal jsem některé z nejlepších sportovců v naší branži a jsem za to velmi vděčný. Bylo to náročné z hlediska zápasů, také kvůli pandemii koronaviru a následným hloupostem v zákulisí. Ale to už je historie a jdeme dál."

Je pravda, že jste během pandemie málem skončil?

"Nebylo to kvůli pandemii, důvodem bylo, že se mi nedařilo vydělávat. Ale tenhle sport mám moc rád a nehodlám skončit, dokud si nesplním všechny své sny."

V roce 2018 jste bojoval v oktagonu, kde jste porazil Jana Janku. Jaké máte na toto období vzpomínky?

"Byla to dobrá zkušenost, zbožňuji české fanoušky MMA. Vzpomínám si, že mě čeští kluci dost podporovali, i když jsem s některými z nich bojoval. A tenisový areál Štvanice? Tak se to jmenuje? Bylo to krásné, užil jsem si to!"

Proč jste se rozhodl vrátit?

"Je to jednoduché – chci si splnit své cíle."

Oktagon prošel za pět let velkými změnami a organizace se snaží expandovat do celého světa. Jak vnímáte její vzestup?

"Pozitivně. V Německu dělají obrovské pokroky a já jsem za to vděčný."

Váš příští soupeř Andrej Kalašnikov je aktuálně devátý v žebříčku polotěžké váhy. Jaký zápas očekáváte?

"Bude to sportovní výměna násilí. Samozřejmě jako vždy s vítězným koncem pro mě."

V Kolíně nad Rýnem budete mít výhodu domácího prostředí. Co očekáváte od atmosféry a německých fanoušků?

"Aréna bude šílená! Bude to velké a já jsem připraven!"