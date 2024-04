Procházka na UFC 300 v Las Vegas zničil smrští úderů Rakiče a řekl si o titulový zápas

Český fighter Jiří Procházka (31) zapsal další vítězství na galavečeru organizace UFC. Rakušana Aleksandara Rakiče (32) zničil v Las Vegas doslova děsivou sérií úderů a kopů. Sudí ukončili zápas předčasně technickým K. O. v čase 3:17 druhého kola a Procházka si v proslovu po zápase řekl o souboj s vítězem duelu Alex Pereira vs. Jamahal Hill, který nakonec ovládl brazilský bojovník.

Bitva přitom pro českého bojovníka nezačala vůbec dobře. V prvním kole měl jasně navrch Rakič a Procházka jen díky své odolnosti neutrpěl větší újmy. Rakušan opravdu často trefoval i hlavu svého soupeře tak a navíc tvrdými kopy ničil Procházkovo postavení nohy.

Na konci kola přece jen přišla česká odpověď, první dějství ale zcela jistě u rozhodčích musel získat Rakič.

Ve druhém kole už ale Rakič tak aktivní nebyl a začala se projevovat Procházkova výjimečná fyzická kondice. Boj českého "samuraje" byl sice tradičně riskantní a často bez krytí, ale ve třetí minutě se povedlo hostěradickému fighterovi dvakrát za sebou trefit Rakičovu hlavu a následně pak dokonat dílo.

Rakič se nestíhal bránit bouři úderů, schytal i tvrdý úder kolenem a Procházka si nakonec Rakušana strhl na zem, kde ho doslova dobil. Sudímu nezývalo nic jiného než zápas pro jasnou převahu Procházky ukončit.

Jiří Procházka ukázal, že i přes pauzu způsobenou těžkým zraněním ramene a následnou operací se může znovu směle pusti do boje o pás šampiona. "Věřím ve své sny a věřím sám sobě, chci to všem dokázat. Příště bych chtěl mít proti sobě šampiona. Je jedno, kdo to bude. Ať vyhraje lepší," nechal se slyšet po zápase a narážel na souboj svého posledního přemožitele Alexe Pereiry z Brazílie a Američana Jamahala Hilla. Titul o pár hodin později uhájil Pereira, který Hilla knokautoval v prvním kole.

Výhra po dlouhé době

Procházka vyhrál v UFC po téměř dvou letech, jeho poslední triumf se datoval k červnu 2022, kdy v samotném závěru 5. kola porazil na submisi Glovera Teixeiru a získal mistrovský pás. O post šampiona pak ale přišel, kvůli svému zranění pás nabídl a následně prohrál i duel s Alexem Pereierou.

Zápas s Rakičem však dal českému bojovníkovi znovu možnost, vrátit se do titulové bitvy. "Rakič se mi vysmíval s tím, že nejsem samuraj," narážel Procházka ve svém proslovu na svou přezdívku. "Ale to mě jen namotivovalo. Jsem kluk z Česka, ale všichni máme nějaké své ideje a ve mně jsou ty samurajské…"

Procházkova bilance je nyní 35 zápasů, 30 vítězství (z toho 26 K.O.), jedna remíza a čtyři prohry.