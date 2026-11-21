Hned na začátku byl Madueke blízko k tomu, aby se připomněl anglickému trenérovi Thomasi Tuchelovi, když si navedl míč do středu a jeho pokus skončil na tyči. Newcastle byl poté jen centimetry od úvodního gólu, když se střela Jacoba Murphyho odrazila od Harveyho Barnese, ale gólman David Raya mohl sledovat, jak míč proletěl těsně vedle. To byla pro domácí tým, který většinu poločasu strávil pod tlakem, jedna z mála výprav na polovinu Arsenalu. Odpor domácích zlomila až lahůdková přihrávka Kaie Havertze, který vyslal do náběhu Eberechiho Ezeho, jenž sebejistě vstřelil svůj první ligový gól od dubnového zápasu proti stejnému soupeři.
Lewis Hall se u úvodního gólu zrovna dvakrát nevyznamenal, ale těsně před pauzou své zaváhání částečně napravil, když skluzem zablokoval Maduekeho pokus, který by po přihrávce Martina Ödegaarda znamenal jistý gól. Magpies nastoupili do druhé půle s jednogólovým mankem, Matthias Jaissle však nebyl vůbec spokojen a o přestávce sáhl ke trojitému střídání. Reakci, kterou si přál, rozhodně dostal. Domácí srovnali už za čtyři minuty díky Barnesovi, jenž byl jedním z hráčů, kteří v sestavě zůstali i po prvním poločase. Odegaard se nechal až příliš snadno obrat o míč a William Osula posunul balon do cesty Barnesovi, který se při zakončení nemýlil.
Zápas se zcela proměnil a Newcastle, hnaný tribunou Gallowgate End, pokračoval v náporu. Lewis Miley prověřil Rayovy dlaně tvrdou střelou z hranice vápna, ale mířil příliš na střed, což brankáři velké problémy nenadělalo. O pár minut později už ale brankář Arsenalu problémy měl, protože Dan Burn zůstal po rohovém kopu úplně volný. Jeho hlavička způsobila v brankovišti obrovskou skrumáž, ve které se nejlépe zorientoval Malick Thiaw a poslal svůj tým do vedení, přičemž gól přečkal i kontrolu VAR kvůli možnému ofsajdu.
Pro Gunners bylo hůř, když musel Raya kvůli zdánlivě nevinnému střetu s Osulou střídat. Do brány se dostal Kepa Arrizabalaga, který od poloviny září odchytal jen jeden zápas. Newcastle se stále tlačil dopředu a Havertz po rohovém kopu trefil vlastní břevno, když domácí usilovali o třetí gól. Jejich ambice se jim však stala osudnou, protože Arsenal vyrazil do otevřeného prostoru. Rychlou akci zakončil Madueke, jenž poslal míč mezi nohama obránce na Horníčka, který pokus sice ztlumil, avšak vyrovnávacímu gólu zabránit nedokázal. Závěr okořenilo ještě devítiminutové nastavení, v něm ale Arsenal už žádnou velkou příležitost na obrat neměl.
Remíza znamená, že Newcastle je teprve druhým týmem v této sezoně, který obral Arsenal o body. Gunners tak promeškali možnost stát se teprve pátým týmem v historii Premier League, který by dosáhl 10 vítězství v 11 zápasech.