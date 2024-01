Michek se na Dakaru posunul na 9. místo, novým lídrem je Brabec. Prokop výrazně ztratil

Motocyklový jezdec Martin Michek (35) zajel devátý čas v dnešní první etapě Rallye Dakar a na 9. místo se posunul i v průběžném pořadí. Novým lídrem je Američan Ricky Brabec (32). Vítěz pátečního prologu Španěl Tosha Schareina (28) ze soutěže po nehodě odstoupil. V kategorii automobilů dnes výrazně ztratil Martin Prokop (41), který byl o téměř 50 minut pomalejší než nový lídr Belgičan Guillaume de Mevius (29), a měl by se propadnout až do třetí desítky průběžného pořadí.

Zatímco v prologu na závodníky čekalo jen 27 km měřeného testu, dnes museli absolvovat 414 "ostrých" kilometrů. Nejrychlejší čas na trase mezi Úlou a Hanakíjí zajel tovární jezdec Hondy a vítěz Dakaru z roku 2020 Brabec. Druhý byl s odstupem 25 sekund jeho krajan Mason Klein, třetí skončil Bradley Cox z JAR.

Pětatřicetiletý Michek, který se umístil v prologu jedenáctý, byl dnes na jednom z kontrolních bodů i pátý. Nakonec skončil s odstupem 6:18 minuty devátý. "Byla to hrozná speciálka. Endurákům se to asi líbilo, mně ale tenhle terén nejde a vycucává mě. Když jsem viděl, jak jsou všude rozházené šutry, kamenité cesty, prostě šílené...," uvedl Michek.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group se proto snažil jet opatrně. "Dával jsem si hrozného majzla. Viděl jsem několik kluků, jak leží podél trati. Když vám to na kamenech jednou nevyjde, tak to dopadne ošklivě," řekl Michek, který také jednou upadl. "Pak jsem musel trochu zvolnit. Jinak jsem do toho dal maximum," dodal.

Výsledky Dakaru-motocykly