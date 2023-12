Na Dakaru v Saúdské Arábii se pokusí uspět i první izraelská motocyklistka: Chci vyslat signál

Motocyklová jezdkyně Jael Kadšaiová jako první izraelská účastnice absolvuje Rallye Dakar. Slavná soutěž se v lednu uskuteční pátým rokem v Saúdské Arábii a mladá závodnice bude v muslimské zemi na startu navzdory válečnému konfliktu mezi její zemí a hnutím Hamás. Start na Dakaru byl vždy jejím velkým snem, ale jak také uvedla, chce účastí jít příkladem při současné vlně antisemitských názorů po celém světě.

"Člověk se může ptát, jestli je ten správný čas vybírat v Izraeli peníze na motoristickou akci, když celá země bojuje proti Hamásu a za osvobození zajatců," uvedla Kadšaiová ve videu doprovázejícím její crowdfundingovou kampaň, jejímž prostřednictvím sháněla finance.

Řekla, že sama sloužila ve speciální jednotce a v současnosti se sedm jejích rodinných příslušníků účastní bojů. "Jet Dakar je můj příspěvek v té válce, navzdory obavám o mé nejmilejší. Chci vyslat signál proti celosvětové vlně antisemitismu," prohlásila. "Celému světu chci ukázat, co ženy z Izraele dokážou. Není nic lepšího, než vyhrát na místě, kde ženy nesmějí dělat všechno," dodala vítězka ženské kategorie v letošním ročníku náročné rallye Morocco Desert Challenge a jedenáctá závodnice celkového pořadí.

Rallye Dakar odstartuje 5. ledna a má být nejtěžší za poslední roky. Účastníky čeká trasa o celkové délce 7891 kilometrů, z toho bude 4727 km měřených testů rozdělených do 12 etap. Kašdaiová bude v motocyklové kategorii na startu jednou z pouhých dvou žen vedle další debutantky Jane Danielsové z Británie. Jde ve stopách svého otce, který v minulosti startoval na Rallye Dakar s autem, motocyklem i kamionem.

"Na terénní motorce jezdím ode dne, kdy jsem se naučila chodit. Vyrůstala jsem v podmínkách, jejichž středobodem byl motoristický sport, narodila jsem se pro to," uvedla ve svém profilu na webu dakarské rallye. Tuší, že Dakar bude velká zkouška jejích možností. "Ale jsem příliš soutěživá na to, abych myslela jen na to, abych soutěž dokončila. Doufám v dobrý výsledek. Nejsem zvyklá na duny, ale vydám ze sebe to nejlepší," řekla Kadšaiová.