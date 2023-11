Verstappen udělal za rekordní sezonou vítěznou tečku, ovládl i závěrečný závod v Abú Dhabí

Závěrečnou Velkou cenu Abú Dhabí formule 1 vyhrál mistr světa Max Verstappen (26) z Red Bullu. Nizozemský jezdec vylepšil 19. vítězstvím v sezoně vlastní rekord a 54. triumfem v kariéře se osamostatnil na třetím místě historického žebříčku před Němcem Sebastianem Vettelem. Verstappen porazil na trati Yas Marina o více než 17 sekund Charlese Leclerca (26) z Ferrari. Třetí skončil George Russell z Mercedesu. Původně druhý Sergio Pérez se po pětisekundové penalizaci propadl na čtvrté místo.

Verstappen nevyhrál v sezoně jen tři závody z 22. Na nejvyšším stupni nestál pouze v Saúdské Arábii, Ázerbájdžánu a Singapuru. Letošní ročník ukončil sedmým vítězstvím v řadě. V Abú Dhabí triumfoval počtvrté za sebou.

"Byla to neuvěřitelná sezona. Poslední kolo bylo trochu emotivní. Bylo to naposledy, co jsem seděl v tomhle autě, které mi toho tolik dalo. Jsem hrdý, že jsem vyhrál i poslední závod a musím poděkovat všem v Red Bullu za neuvěřitelný rok. Bude těžké něco takového zopakovat," řekl před televizními kamerami Verstappen, který po dojezdu udělal i oslavné donuty - smyky o 360 stupňů.

Rodák z Hasseltu zakončil sezonu se ziskem 575 bodů, druhý Pérez jich nasbíral o 290 méně. Verstappen se stal prvním mistrem světa, který získal více než dvojnásobek bodů oproti nejbližšímu soupeři. Red Bull v této sezoně vyhrál 21 z 22 závodů. Pouze v Singapuru triumfoval Carlos Sainz z Ferrari.

"Vždycky se chcete zlepšovat, ale ne vždy to znamená výhru a zisk titulu. Pracujeme na tom, abychom měli příští rok znovu konkurenceschopný vůz," uvedl Verstappen.

Druhou příčku v Poháru konstruktérů za Red Bullem udržel Mercedes před Ferrari. Nic na tom nezměnil ani Leclercův manévr v závěru, při kterém před sebe pustil Péreze a snažil se Russella od něj za sebou udržet na více než pětisekundovém odstupu. Nakonec se mu to ale nepodařilo. "Stříbrné šípy" tak získaly v sezoně 409 bodů, o tři více než Ferrari.

"Chtěli jsme (Pérezovi) pomoci, aby dojel před Georgem o více než pět vteřin. Snažil jsem se mu dát DRS i slipstream, ale bohužel to nestačilo," uvedl Leclerc. "Je to škoda, že jsme skončili mezi týmy třetí. Bylo to asi to jediné, na čem mi dnes záleželo. Nevyšlo to, ale i tak chci poděkovat týmu za neuvěřitelnou práci od prvního závodu," podotkl Leclerc.

Verstappen měl závod pod kontrolou

Vítěz kvalifikace Verstappen měl od začátku závod ve svých rukou. Po startu odrazil Leclercův útok a udržoval si jistý náskok. Teprve až po zastávce v boxech se propadl a musel se probojovávat přes jezdce, kteří ještě nestavěli. Brzy se al vrátil do čela a vedení udržel i po druhé zastávce ve 44. kole.

Dopředu se probojovával Pérez, jenž ale jedenáct kol před koncem narazil do Landa Norrise z McLarenu a dostal trest. "Dotkli jsme se pneumatikami. Když najíždíte zezadu a jdete na brzdy, nemáte plnou kontrolu nad vozem. Lando věděl, že tam jsem. Podle mého názoru to byl závodní incident," řekl Pérez.

Mexičan se později dostal před Russella a na druhé místo jej pustil Leclerc, který ještě chtěl manévrem zdramatizovat boj o druhé místo v Poháru konstruktérů. Pokud by totiž rodák z Guadalajary měl dostatečný náskok na Russella, obral by ho o tři body. Mercedes by tak měl stejný počet bodů jako Ferrari a o druhém místě pro italský tým by rozhodlo Sainzovo vítězství ze Singapuru. K tomu ale nakonec nedošlo a po dojezdu do cíle se Pérez znovu vrátil za oba piloty.

"S Checem (Pérezem) to bylo na konci těsné. Myslel jsem si, že mě Charles bude chtít ke konci pozdržet. Ale respekt, udržel to čistě," dodal Russell.

Závěr sezony nevyšel nakonec ani Sainzovi, který jel s pneumatikami z tvrdé směsi a sázel na výjezd safety caru. Na to ale v závodě nedošlo, Španěl skončil osmnáctý a přišel i o čtvrté místo v pořadí jezdců. Propadl se na sedmou příčku. Čtvrtý skončil Fernando Alonso z Aston Martinu.

