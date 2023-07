Dozvuky GP Maďarska: Hamilton, nebo Norris? Verstappen ukázal, kdo je pánem sezony

Kdo po sobotní kvalifikaci na Hungaroringu očekával vyrovnané závodní pole, dostal v neděli studenou sprchu. Ne že by to v maďarské výhni nebylo od věci, ale Max Verstappen (25) hned v prvním kole šel do čela a pak už se neohlížel. Red Bull stanovil novou rekordní šňůru vítězství týmu ve formuli 1 v řadě a vše nasvědčuje tomu, že jen tak končit nehodlá.

Pravda, z jezdeckého pohledu se nejvíc mluvilo o Danielu Ricciardovi, který v kokpitu Alpha Tauri nahradil Nycka de Vriese a hned v kvalifikaci překonal týmového kolegu Yukiho Tsunodu. Nebýt kontaktu v první zatáčce a propadu na poslední místo, australský "medojed" mohl dojet na bodech a v paddocku se asi nenašel nikdo, kdo by jeho návrat nepřivítal. Ale zpátky do reality – Verstappen jel v Maďarsku znovu svou vlastní ligu.

KRÁL VÍKENDU – Max Verstappen

Bylo to bez pole position, ale s největším náskokem v cíli v celém dosavadním průběhu ročníku. A hlavně opět s nejrychlejším kolem. Pošesté v sezoně nenašel nizozemec v této disciplíně přemožitele a zdá se, jako by svým počínáním v Rakousku myslel i na tento rekord: Nejvíc nejrychlejších kol v sezoně, 10, zajeli v minulosti Michael Schumacher (2004) a Kimi Räikkönen (2005 a 2008). Ve druhé polovině šampionátu stačí pětkrát "skórovat" a bude hotovo. Verstappen nonšalantně přešel i fakt, že mu během pódiového ceremoniálu Lando Norris poškodil vázu pro vítěze závodu. Inu, rekordy jsou víc.

Verstappen v Maďarsku vyhrál s největším náskokem v dosavadním průběhu sezony. @Max33Verstappen

POTLESK PUBLIKA – FIA

Mezinárodní automobilová federace se pro maďarský závod rozhodla experimentovat s pravidly ohledně pneumatik a týmy tak na auto měly 11 sad namísto 13. Navíc se každá fáze kvalifikace jela s jinou směsí – první na tvrdých (C3), druhá na středních (C4) a třetí na měkkých (C5). V souvislosti s novou konstrukcí pneumatik, které se chovaly o něco tvrději, to přineslo zajímavé výsledky. Některým to viditelně nesedlo, ostatně i Verstappen nebyl spokojen, že musel startovat na druhém místě. Ale třeba páté a sedmé místo pro Alfu Romeo bylo zajímavým zpestřením závodu.

PLUSOVÉ BODY – Mercedes

Platilo by to hlavně při udílení bodů za pole position, kam se poprvé od sezóny 2021 Hamilton podíval. Jenže čekání na první vítězství (od stejného závodu, GP Saúdské Arábie) stále trvá. Na druhou stranu dokázal v první části kvalifikace v provozu zpomalený George Russell do cíle vystoupat na šesté místo, a i když se Mercedes stále trápí otázkou, proč se auto často chová velmi nestabilně, pravidelný sběr dobrých bodů znamená, že stáj je pohodlně usazena na druhém místě v Poháru konstruktérů.

SMOLAŘ VÍKENDU – Charles Leclerc & Alpine

Charles Leclerc byl francouzské stáji v této rubrice velkým soupeřem – jeho zastávka v boxech byla pomalá, dostal penalizaci za vyšší rychlost v pitlane, jeho hadička na pití byla krátká a nemohl se tak napít, a kromě toho ve druhé polovině závodu mu nefungovala vysílačka. Ale přijít o oba vozy "jedním vrzem" na startu závodu, to je mnohem horší (a dražší). Guanyu Zhou po startu poslal Daniela Ricciarda na Estebana Ocona a ten kolidoval s týmovým kolegou. Těžko říct, kdo byl víc naštvaný – Pierre Gasly s poškozeným zadním křídlem rovnou odstoupil, Ocon odkroužil o kolo víc, pak ale musel jízdu vzdát rovněž. Inženýři Alpinu dokonce prozradili, že sedačka francouzského pilota se po nárazu zpět na zem rozlomila na dvě části.

Osmadvacáté kolo a Pérez, jedoucí jako jediný jezdec na středně tvrdých gumách, se dostává za Russella pohybujícího se na pátém místě. V nájezdu do první zatáčky je ještě daleko, celé kolo ale čekat nechce, a tak hned následující zatáčku útočí a "na srdce" jde pod soupeře. Skvělý manévr, který byl jedním z mnoha při Pérezově cestě za stupni vítězů.