Staněk shání peníze. Jeho účast ve formuli 2 je ohrožena, obrátil se na veřejnost

Český závodník Roman Staněk (19) shání finanční prostředky na start v další sezoně šampionátu formule 2, ohrožena je i jeho účast v závěru letošního roku. Jezdec týmu Trident se s žádostí o pomoc obrátil na veřejnost a založil webové stránky, kde ho mohou fanoušci finančně podpořit.

"Na jednu sezonu máme rozpočet okolo šedesáti milionů korun. Takový roční rozpočet je podobný tomu, který mají i některé prvoligové fotbalové kluby v Česku," upozornil Staněk, jehož hlavním sponzorem dosud byla firma jeho otce Romana Staňka staršího. Ten podle závodníka investoval do kariéry svého syna zhruba 300 milionů korun.

"Platíme úplně za všechno. Největší část peněz jde na to, abych vůbec mohl za nějaký tým jezdit, a dále se platí za cestování, hotely nebo i za poškození formule. Dokonce ani nezáleží na tom, zda do někoho narazím já nebo někdo narazí do mě. Opravdu mě na motorsportu tahle jeho stránka štve a je ohromně těžké na to peníze sehnat," doplnil rodák z Valašského Meziříčí.

Talentovaný pilot proto nyní požádal o pomoc fanoušky. Připravil speciální web, kde ho mohou fanoušci finančně podpořit. Na oplátku mohou například získat své jméno na jeho formuli a budou zařazeni i do slosování o ceny z letošní sezony.

"Hodně fanoušků mi psalo a říkalo, že by mi rádi nějak pomohli příspěvkem, tak jsme s mým týmem vytvořili web, kde to půjde. Každý, kdo mi pomůže, dostane malé poděkování a bude mít šanci získat některou z cen jako moji helmu nebo rukavice z této sezony," uvedl Staněk.

Vítěz Zlatého volantu za rok 2022 v kategorii okruhy a vrchy absolvoval v letošní sezoně F2 všech 12 podniků a s 15 body mu patří průběžné 18. místo. Nejlepší výsledek zajel ve sprintu v Rakousku, kde byl pátý. Letošní sezonu by měl Staněk zakončit v listopadu v Abú Zabí. I zde je ale jeho účast ohrožena.

"Doufám, že tam pojedu, protože bych si věřil na dobrý výsledek. Minule v Monze se mi konečně povedlo třetí místo v kvalifikaci a myslím, že bych tam na to navázal. Je tam vlastně jen jedno místo, kde se dá předjíždět, takže kdybych se dobře kvalifikoval, měl bych šanci to udržet. Tak snad tam pojedu," dodal Staněk.

