Salač odstartuje do Velké ceny Indonésie z první řady, v kvalifikaci si vyjel třetí místo

Motocyklový jezdec Filip Salač (21) odstartuje v neděli do Velké ceny Indonésie z první řady. V mimořádně vyrovnané kvalifikaci Moto2 na okruhu Mandalika obsadil třetí místo. Za nejrychlejším časem Španěla Arona Caneta (24) zaostal Salač jen o 19 tisícin sekundy. Canet vybojoval druhou pole position v sezoně s náskokem tří tisícin před krajanem Manuelem Gonzálezem.

Salač bude startovat z první řady potřetí v sezoně. Na úvod šampionát v portugalském Portimau měl výhodu pole position, v dubnu v americkém Austinu byl v kvalifikaci stejně jako dnes třetí.

Na stupně vítězů se v dosavadních 14 závodech letošního ročníku probojoval v květnu v Le Mans, kde dojel druhý. V průběžném pořadí Moto2 patří jednadvacetiletému českému jezdci sedmé místo.

Kvalifikaci MotoGP ovládl poprvé v kariéře Luca Marini, který dvakrát vylepšil traťový rekord. Ital, který si před třemi týdny zlomil na Velké ceně Indie klíční kost, se jako první na indonéském okruhu dostal pod hranici 1:30 minuty. Lídr šampionátu Francesco Bagnaia z Itálie překvapivě nepostoupil do druhé části kvalifikace a na startu se postaví až do páté řady.

Sprint ovládl Martín

Bodovaný sprint na závěr sobotního programu vyhrál počtvrté v řadě Jorge Martín a v čele šampionátu o sedm bodů předstihl Bagnaiu, který dojel osmý. Španělský závodník odrazil v závěru útok Mariniho a poprvé v kariéře vede pořadí mistrovství světa.

"Je to skvělý pocit. Start ze šestého místa nebyl ideální, rozhodně to není nejlepší pro zítřejší závod, ale dařilo se mi předjíždět, i když na téhle trati je to normálně dost obtížné," radoval se Martín. "Vyhrát bylo těžké, protože Luca jel v závěru opravdu rychle. Vést šampionát je úžasné. Je to sen. Mám radost, že jsem v čele," dodal.

Třetí místo vybojoval Mariniho stájový kolega Marco Bezzecchi, jenž v Indonésii rovněž startuje po zlomenině klíční kosti. Ital do závodu nastoupil necelý týden po operaci.

