Pole position získal v Japonsku Verstappen, druhý Piastri si dojel pro výsledek kariéry

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska vozů formule 1 ovládl Max Verstappen (25) z Red Bullu. Úřadující mistr světa a lídr průběžného pořadí porazil na trati v Suzuce jasně o 581 tisícin sekundy Oscara Piastriho (22) z McLarenu. Třetí skončil Piastriho týmový kolega Lando Norris (23), který ztratil 616 tisícin.

Kvalifikace byla v úvodu na několik minut přerušena po nehodě Logana Sargeanta z Williamsu. Americký jezdec vyvázl bez zranění, do závodu ale odstartuje z poslední dvacáté příčky.

Verstappen získal devátou pole position v sezoně a 29. v kariéře. Jako jediný dokázal stlačit čas pod minutu a 29 vteřin. Španěl Carlos Sainz z Ferrari, který vyhrál předchozí dvě kvalifikace, skončil tentokrát šestý. "Zatím je to z naší strany vynikající víkend. A to včetně této kvalifikace, v níž jsem mohl jet až na hranu. Cítil jsem se velmi dobře," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Verstappen chce dát v Suzuce zapomenout na neúspěch z minulého podniku v Singapuru, kde po rekordní sérii deseti výher dojel pátý. Nizozemský závodník vykročil v Japonsku za obhajobou loňského vítězství. Red Bull může získat v předstihu triumf v Poháru konstruktérů. Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez z Mexika, který ztrácí na Verstappena v průběžném pořadí 151 bodů, obsadil v kvalifikaci pátou příčku.

"V Singapuru to bylo špatné. Tady jsem ale od úvodních příprav cítil, že to bude dobrá trať. Nikdy předem nevíte, jak se vám bude dařit, ale už od prvního kola je to tu dobré. Získat zde pole position je fantastické," doplnil Verstappen.

Spokojený byl také dvaadvacetiletý Piastri, který odstartuje z první řady poprvé v kariéře. "První kolo bylo velmi podařené a jsem za to rád. V tom druhém se mi povedl první sektor, ale ty další dva už ne. Druhé místo mě však těší," uvedl Piastri. "Udělali jsme na voze pár změn a zatím tu prožíváme dobrý víkend. Věřili jsme, že tu můžeme něco dokázat, ale musíme to ještě uskutečnit," podotkl Piastri.

Do první desítky se dostal k radosti domácích fanoušků Yuki Tsunoda z AlphaTauri. Třiadvacetiletý Japonec odstartuje z devátého místa.

Nedělní závod začne v 7:00 SELČ.