Nagelsmann je pro Německo skvělé řešení. Věk? Má osm let zkušeností, zdůraznil Klopp

Nagelsmann je pro Německo skvělé řešení. Věk? Má osm let zkušeností, zdůraznil Klopp

Manažer Liverpoolu Jürgen Klopp (56) podporuje myšlenku, aby se novým trenérem německé fotbalové reprezentace stal Julian Nagelsmann (36). Die Mannschaft prochází po světovém šampionátu nebývalou krizí, ze které by navzdory nízkému věku mohl nalézt cestu ven právě bývalý kouč Bayernu.

"Myslím, že Julian je skvělým řešením, protože je to úžasný trenér. Pokud se tak stane, budu velmi šťastný," řekl Klopp pro RTL+. Ve svých 36 letech by se Nagelsmann stal nejmladším trenérem národního týmu v historii, což by podle Kloppa nebyl problém.

"Ten věk? Na tom vůbec nezáleží. Už ve svých 28 letech dokázal, že je fantastický trenér. Má osm let zkušeností. Ostatní je nabírají ve 45 nebo 50 letech. Mluvíme o nejvyšší úrovni. V tomto případě není věk kritériem," dodal zkušený lodivod.

Klopp zůstává v Liverpoolu

Jedním z kandidátů na kormidelníka národního týmu byl i samotný Klopp. Některé zdroje dokonce tvrdily, že byl na seznamu Němců nejvýše. Hanse Flicka však ve funkci nenahradí. Deník BILD však informoval o zajímavé výměně, ke které by mohlo dojít po domácím mistrovství Evropy. Oba trenéři by si trenérské křeslo vyměnili.

"Mám vůči Liverpoolu povinnost loajality, mé srdce je tady. Nemůžete jen tak zapomenout osm let. Podepsal jsem smlouvu a pokud si vzpomínám, nebyl jsem nijak omámený ani svázaný. Podepsal jsem ji s plným vědomím. Bylo to svobodné rozhodnutí, a proto mi teď odchod nedává smysl," dodal trenér, který má s Reds smlouvu do roku 2026.