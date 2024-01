Neporazitelná Ledecká. V paralelním slalomu snowboardového SP vyhrála i druhý závod

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká (28) vyhrála po návratu do snowboardového Světového poháru i druhý závod v paralelním slalomu v bulharském Pamporovu. Pražská rodačka porazila ve finálové jízdě o pouhou setinu sekundy Rakušanku Sabine Schöffmannovou. Připsala si 23. vítězství v SP a navázala na sobotní triumf.

Ledecká, která se do tohoto víkendu představila v sezoně jen na lyžích, si bulharské středisko naprosto podmanila. Nejrychlejší byla i v obou kvalifikacích a ovládla všechny vyřazovací jízdy. V neděli postupně porazila Italky Elisu Favaovou a Luciu Dalmassovou, v semifinále zdolala Japonku Cubaki Mikiovou a ve finále těsně Schöffmannovou.

"Bylo to složité. Všechny holky jely velmi dobře a obě dráhy byly velmi podobné. Bylo těžké říct, která je rychlejší. Byla to ale zábava. Potřebuju více tréninku na tvrdém povrchu, teď jsem jich moc neměla. Mohlo to být hladší, ale jsem ráda, protože jsem zajela dobré jízdy. Gratuluju i Sabine, na konci to s ní byla skvělá bitva," řekla v televizním rozhovoru Ledecká.

Druhá česká závodnice Zuzana Maděrová skončila po pádu v prvním vyřazovacím kole a nenapodobila sobotní čtvrté místo.

Ledecká dnes svedla tři vyrovnané bitvy. Jedinou suverénní jízdu absolvovala hned v úvodu, kdy porazila Favaovou o 1,30 sekundy. Dalmassovou pak zdolala jen o 11 setin, světovou šampionku v obřím slalomu Mikiovou o sedm. Ve finálové jízdě na mezičasu Ledecká dokonce pět setin ztrácela, díky dobrému závěru ale nakonec nejtěsnějším rozdílem zvítězila.

Ledecká se díky druhému vítězství posunula na třetí místo průběžného pohárového pořadí ve slalomu. V čele zůstala Němka Ramona Theresia Hofmeisterová. Sobotní finalistka tentokrát nestačila ve čtvrtfinále na Mikiovou, přesto dál vede i celkové pořadí v paralelních závodech.