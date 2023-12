Ledecká v Davosu závodit nebude. Chce doléčit nemoc, s níž se potýká už měsíc

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká (28) nebude v sobotu závodit na snowboardu v Davosu. Účast v paralelním slalomu Světového poháru vzdala, aby doléčila nemoc. Uvedla to v tiskové zprávě. S virózou a kašlem bojuje více než měsíc, navzdory tomu závodila v lyžařském Světovém poháru ve Svatém Mořici a Val d'Isere.

Omezuje ji zejména kašel, na který nezabrala ani antibiotika. "Nemohla jsem si dát pauzu, protože jsem potřebovala závodit na lyžích. Vím totiž, že pro mě je nejlepším tréninkem sjezdu závod ve sjezdu," uvedla Ledecká. Jejím maximem v této sezoně, kdy se vrací po loňském zranění klíční kosti, je sobotní 16. místo ve sjezdu ve Val d'Isere.

Chtěla do Davosu na prkno, ale z toho sešlo. "Poslední dny jsem teď trávila v Německu u lékaře sportovců Red Bull teamu. Pomohl mi dostat se trochu do formy, ale upozornil mě na to, že bez pár dnů klidu to nepůjde. Popravdě, i moje babička říká, že všechno má svůj čas," uvedla česká lyžařka a snowboardistka.

Kouče nepřesvědčila

Navzdory tomu se snažila přesvědčit snowboardového kouče Justina Reitera, že by závod v Davosu zvládla. "Neuspěla jsem ani trochu. Argumentovali tím, že je to šest těžkých jízd, když chce člověk postoupit do finále, a že vzhledem k dalšímu průběhu sezony nemá cenu riskovat delší nemoc či nová zranění. Takže jsem jim nakonec dala za pravdu a dohodla se s Justinem, že závody v Davosu ještě vynechám a začnu až v Bad Gasteinu," uvedla Ledecká.

V Bad Gasteinu budou snowboardistky v paralelních disciplínách závodit 16. a 17. ledna. Ledecká by měla 26. prosince začít trénovat na snowboardu v Itálii. Před návratem do snowboardového Světového poháru ale ještě absolvuje od 11. do 14. ledna závody v rychlostních disciplínách na lyžích v Zauchensee.

Zdravotní problémy měli před Ledeckou i členové jejího realizačního týmu. "Letošní začátek sezony byl pro nás jedna velká divočina. Světový pohár v Cervinii začal Tomas (Bank) covidem, takže byl týden zavřený v izolaci, pak nám Tschuntiho (servisman) v Rakousku před závody ve Svatém Mořici odvezla v noci 'rychlá' na operaci a nakonec jsem 'lehla' já," přiblížila Ledecká.