Ondra se na MS ve sportovním lezení těsně vešel mezi semifinalisty boulderingu

Adam Ondra (30) se na mistrovství světa ve sportovním lezení v Bernu těsně vešel mezi semifinalisty boulderingu. V kvalifikaci se šampion této disciplíny z roku 2014 dělil o 19. místo. Semifinále ho čeká v pátek. Martin Stráník byl šestaosmdesátý.

Ondra v Bernu zdolal dva z pěti boulderů, nejlepší Japonci Sorato Anraku a Jošijuki Ogata vylezli všechny cesty. Obhájce titulu Kokoro Fudžii byl v kvalifikaci třetí, postoupil i Ondrův jediný přemožitel z červnového závodu Světového poháru v Praze I To-hjon z Koreje.

Třicetiletý rodák z Brna byl rád, že má ošemetnou část zdárně za sebou. "Kvalifikace boulderingu je vždycky nejnervóznější kolo, což se dneska ukázalo býti pravdou. Ne úplně na prvních několika boulderproblémech, kde jsem nechyboval. První dva jsem vylezl na první pokus, ovšem na čtvrtém a pátém jsem si to trošku zkomplikoval," popsal v nahrávce pro média agentury Sport Invest.

Nakonec měl štěstí. "Že dva topy a pět zón stačilo do dalšího kola," uvedl. "Důležité je, že tím, že byly dvě skupiny, se horší výsledek v kvalifikaci nebude počítat. Semifinále je odznova, mohla by to být i malá výhoda v podobě čistějších chytů, lepších podmínek a možná chladnější haly, protože budu startovat jako první nebo druhý," dodal Ondra. Před pátečním semifinále ho ještě čeká ve čtvrtek kvalifikace lezení na obtížnost.

Ve středu šampionát pokračuje ženskou kvalifikací lezení na obtížnost. V Bernu jde i o první možnost kvalifikace na olympijské hry, postup do Paříže 2024 si zajistí tři nejlepší lezci a lezkyně z kombinačního závodu.