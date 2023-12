Perušič a Schweiner museli kvůli zranění odstoupit na turnaji v Dauhá před čtvrtfinále

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) kvůli zranění nenastoupili na finálovém turnaji Pro Tour v Dauhá do čtvrtfinálového duelu. Měli se v něm utkat v repríze říjnového souboje o zlato na světovém šampionátu v Mexiku se Švédy Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem. Zápas museli skrečovat, Perušič si po postupu do play off stěžoval v rozhovoru s ČTK na potíže s krkem.

Perušič a Schweiner postoupili do čtvrtfinále poté, co v závěrečném utkání ve skupině zdolali Poláky Bartosze Losiaka s Michalem Brylem po skreči soupeře ve druhém setu za stavu 21:17, 5:2. V souboji se od počátku přelévalo vedení na obě strany, Čechy brzdila zkažená podání. Vyrovnaný stav zlomily za stavu 15:15 dva Schweinerovy bloky, set ukončily dvě nevynucené chyby Poláků. Hned zkraje druhé sady přidal Schweiner další tři bloky v řadě, poté si bronzoví medailisté z letošního MS vzali oddechový čas a vzápětí duel skrečovali.

"Mrzí nás, že jsme vyhráli tímto způsobem, protože Poláci jsou naši dobří kamarádi, často spolu trénujeme. Zároveň máme radost z postupu ze skupiny, protože naše výkony tady nebyly úplně ideální a až do posledního zápasu jsme se o postup museli bát," řekl ČTK Perušič.

Nakonec ale i český tým doplatil na zdravotní patálie a start v play off musel vzdát. Perušič se Schweinerem tak z Dauhá, kde startovalo osm nejlepších párů plus dva na divokou kartu, odcestují s bilancí dvou výher a dvou porážek v základní skupině. Do čtvrtfinále prošli díky lepšímu bodovému poměru oproti Polákům, které sesadili z postupové třetí příčky. Světové trojky startovaly ve finále seriálu počtvrté, jejich maximem je stříbro z předloňska z Cagliari.

