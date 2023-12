Sportovní události 2024: Hokejové MS v Česku, fotbalové Euro a olympiáda v Paříži

Rok 2024 nachystal pro sportovní příznivce hned několik pomyslných vrcholů. Vedle fotbalového Eura, které od poloviny června hostí i s českou účastí Německo, a olympijských her v Paříži k nim zejména z tuzemského pohledu patří i hokejové mistrovství světa, jež se po devíti letech vrátí do Prahy a Ostravy. Pro koho by čekání na významné akce bylo dlouhé, může si ho zkrátit mimo jiné lednovým ME házenkářů, na němž se také ukáže národní tým, či únorovým světovým šampionátem v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Tyto a další události najdete v chronologickém kalendáři Livesport Zpráv.

Leden

5. Finále MS hokejistů do 20 let ve Švédsku

6. Závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Bischofshofenu

6. – 19. Rallye Dakar

9. Vítkovice –⁠ Skelleftea, úvodní semifinále hokejové Ligy mistrů

10. –⁠ 28. Mistrovství Evropy házenkářů v Německu

14. –⁠ 28. Tenisový grandslam Australian Open

16. Skelleftea – Vítkovice, odvetné semifinále LM

25. – 28. Mistrovství světa v letech na lyžích v Kulmu (Rakousko)

25. – 28. Rallye Monte Carlo, úvodní podnik MS

Únor

2. – 4. Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře

3. –⁠ 4. Kvalifikace tenisového Davis Cupu Česko –⁠ Izrael

7. – 18. Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě

11. Jizerská padesátka v Bedřichově

13. – 14. Úvodní osmifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

15. Úvodní zápasy 2. kola fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

15. – 18. Švédská rallye

15. – 18. Mistrovství světa v rychlobruslení v Calgary

17. Tyson Fury – Oleksandr Usyk, zápas o titul mistra světa v boxerské těžké váze (Rijád)

20. – 21. Úvodní osmifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

20. Finále hokejové Ligy mistrů

22. Odvetné zápasy 2. kola fotbalové Evropské ligy

22. Odvetné zápasy 2. kola fotbalové Evropské konferenční ligy

Březen

1.– 3. Halové mistrovství světa v atletice v Glasgow

2. Velká cena Bahrajnu, úvodní závod MS formule 1

3. Konec základní části hokejové extraligy

5. – 6. Odvetné osmifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

7. Úvodní zápasy osmifinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

9. Velká cena Saúdské Arábie formule 1

10. Velká cena Kataru, úvodní závod MS silničních motocyklů

12. – 13. Odvetné osmifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

14. Odvetné zápasy osmifinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

18. – 23. Mistrovství světa v krasobruslení v Montrealu

24. Velká cena Austrálie formule 1

24. Velká cena Portugalska silničních motocyklů

28. – 31. Keňská rallye

Duben

3. – 14. Mistrovství světa hokejistek v Utice (USA)

7. Velká cena Argentiny silničních motocyklů

7. Velká cena Japonska formule 1

9. – 10. Úvodní čtvrtfinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

11. Úvodní zápasy čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

11. – 14. Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě (USA)

14. Velká cena Ameriky silničních motocyklů

14. Konec základní části NBA

16. – 17. Odvetné čtvrtfinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

18. Odvetné zápasy čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

19. Konec základní části NHL

18. – 21. Chorvatská rallye

20. Začátek play off NBA

21. Velká cena Číny formule 1

21. Začátek Stanley Cupu

24. Finále fotbalového MOL Cupu

25. – 27. Mistrovství Evropy v judu v Záhřebu

27. Konec základní části české první fotbalové ligy

28. Velká cena Španělska silničních motocyklů

30. – 1. 5. Úvodní semifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

Květen

2. – 5. České hokejové hry, závěrečný turnaj Euro Hockey Tour

2. Úvodní zápasy semifinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

4. Začátek nadstavbové části české první fotbalové ligy

4. – 26. Cyklistický etapový závod Giro d'Italia

5. Velká cena Miami formule 1

7. – 8. Odvetné semifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů

9. Odvetné zápasy semifinále fotbalové Evropské ligy a Evropské konferenční ligy

9. – 12. Portugalská rallye

10. – 26. Mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě

12. Velká cena Francie silničních motocyklů

16. – 19. PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Louisville (USA)

19. Velká cena Emilie-Romagny formule 1.

22. Finále fotbalové Evropské ligy v Dublinu

24. – 26. Závody SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě

25. Konec nadstavbové části české první fotbalové ligy

26. – 9. 6. Tenisový grandslam French Open

26. Velká cena Monaka formule 1

26. Velká cena Katalánska silničních motocyklů

28. Zlatá tretra, atletický mítink v Ostravě

29. Finále fotbalové Evropské konferenční ligy v Aténách

30. – 2. 6. Italská rallye

Červen

1. Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze

1. Finále fotbalové Ligy mistrů v Londýně

2. Velká cena Itálie silničních motocyklů

5. – 9 Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

6. – 9. Závody SP ve vodním slalomu v Praze

7. – 12. Mistrovství Evropy v atletice v Římě

9. Velká cena Kanady formule 1

13. – 16. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Szegedu (Maďarsko)

13. – 16. US Open, golfový turnaj kategorie major v Pinehurst (USA)

14. – 14. 7. Mistrovství Evropy ve fotbale

16. Velká cena Kazachstánu silničních motocyklů

18. Portugalsko – Česko, zápas ME ve fotbale (Lipsko)

22. vítěz play off C – Česko, zápas ME ve fotbale (Hamburk)

23. Velká cena Španělska formule 1

26. Česko – Turecko, zápas ME ve fotbale (Hamburk)

27. – 30. Polská rallye

28. – 29. Vstupní draft NHL

29. – 21. 7. Cyklistický etapový závod Tour de France

30. Velká cena Nizozemska silničních motocyklů

30. Velká cena Rakouska formule 1

Červenec

1. – 21. Tenisový grandslam Wimbledon

7. Velká cena Británie formule 1

7. Velká cena Německa silničních motocyklů

18. – 21. Lotyšská rallye

18. – 21. The Open Championship, golfový turnaj kategorie major

20. Začátek nového ročníku české první fotbalové ligy

21. – 26. Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open

21. Velká cena Maďarska formule 1

26. – 11. 8. Olympijské hry v Paříži

28. Velká cena Belgie formule 1

Srpen

1. – 4. Finská rallye

4. Velká cena Británie silničních motocyklů

15. – 18. Czech Masters, golfový turnaj evropské série DP World Tour

16. – 18. Barum Czech rallye Zlín

17. – 8. 9. Cyklistický etapový závod Vuelta

18. Velká cena Rakouska silničních motocyklů

25. Velká cena Nizozemska formule 1

26. – 8. 9. Tenisový grandslam US Open

Září

1. Velká cena Itálie formule 1

1. Velká cena Aragonie silničních motocyklů

5. – 8. Rallye Akropolis

8. Velká cena San Marina silničních motocyklů

13. – 14. Finálový mítink atletické Diamantové ligy

15. Velká cena Ázerbájdžánu formule 1

20. – 22. Tenisový Laver Cup

22. Velká cena Indie silničních motocyklů

22. Velká cena Singapuru formule 1

22. – 29. Mistrovství světa v silniční cyklistice v Curychu

26. – 29. Chilská rallye

29. Velká cena Indonésie silničních motocyklů

Říjen

6. Velká cena Japonska, závod mistrovství světa silničních motocyklů

13. Překážkový dostih Velká pardubická

20. Velká cena Austrálie silničních motocyklů

20. Velká cena USA formule 1

27. Velká cena Mexika formule 1

27. Velká cena Thajska silničních motocyklů

31. – 3. 11. Středoevropská rallye

Listopad

3. – 10. 11. Tenisový Turnaj mistryň

3. Velká cena Brazílie formule 1

3. Velká cena Malajsie silničních motocyklů

10. – 17. Tenisový Turnaj mistrů

12. – 17. Finálový turnaj tenisového Billie Jean King Cupu

17. Velká cena Valencie silničních motocyklů

19. – 24. Finálový turnaj tenisového Davis Cupu

21. – 24. Japonská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa

23. Velká cena Las Vegas formule 1

28. – 15. 12. ME házenkářek v Rakousku, Maďarsku a Švýcarsku

Prosinec

1. Velká cena Kataru, závěrečný závod MS silničních motocyklů

7. – 12. MS ve florbalu mužů ve Švédsku

8. Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod MS formule 1

15. – 3. 1. 2025 MS v šipkách

26. – 5. 1. 2025 MS hokejistů do 20 let v Kanadě