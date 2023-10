Přišli a září. TOP 10 hráčů, kteří ve svých nových klubech podávají skvělé výkony

Ne každý fotbalový přestup se vydaří. Slovenská redakce Livesport Zpráv však vybrala deset jmen, která po letní změně dresu září a udivují celou fotbalovou Evropu.

Je těžké uvěřit, že je anglickému záložníkovi teprve 20 let. Po příchodu do Realu Madrid odehrál deset zápasů, ve kterých vstřelil deset gólů. To se před ním podařilo pouze Cristianu Ronaldovi. Navíc překonal i jeho rekord, protože v úvodních osmi ligových vystoupeních se postaral o osm tref, zatímco Portugalec měl na kontě o jednu méně.

Bývalý hráč Dortmundu dostal od trenéra Ancelottiho na pozici podhrotového hráče volnost, kterou si ve prospěch týmu naplno užívá. Především střílí góly, ale hraje také dobře v záloze, má skvělý přehled, dokáže nebezpečně přihrávat a v situacích jeden na jednoho je doslova nezastavitelný. Kde má tenhle chlapík strop, to obrany soupeřů ani nechtějí vědět.

Bellingham má na začátku sezony úžasné statistiky. Livesport

Poměrně neznámý útočník, o kterém se nemluví tolik, jak by si zasloužil. Sedmadvacetiletý fotbalista z afrického státu Guinea nastřílel v minulé sezoně za Stuttgart celkem čtrnáct branek, což je přesně stejný počet, jaký má nyní. Guirassy skóroval v sedmi ze svých devíti vystoupení, z toho dvakrát zaznamenal hattrick a třikrát po dvou gólech.

Aktuálně je s třinácti góly v čele tabulky bundesligových střelců, jeden přidal v pohárovém utkání. Nikdo jiný na tom v nejlepších ligách napříč Evropou není lépe. I jeho zásluhou je Stuttgart na skvělém druhém místě a má druhou nejlepší ofenzivu. V průměru vstřelí gól každých 49 minut. Rodák z Arles sice v minulé sezoně za VfB hrál, ale na hostování z Rennes.

Guirassyho bundesligová čísla. Livesport

Trenér Xabi Alonso dělá s Leverkusenem na počkání divy, Bayer tráví reprezentační přestávku v čele tabulky s 19 body. Výborně se daří různým hráčům, vyzdvihnout by se dal například Granit Xhaka, ale hvězdou ofenzivy je nigerijský kanonýr, který přišel v létě z belgického týmu Royale Union SG.

Během úvodních sedmi bundesligových zápasů dokázal vstřelit sedm branek a dvakrát asistoval. Kromě toho se prosadil také v Evropské lize a ligovém poháru. V průměru se na gólu nebo asistenci podílí každých 57 minut.

Boniface přispěl v sedmi bundesligových zápasech devíti góly. Livesport

Ačkoliv byl v létě kritizovaný, že si vybral Tottenham a ne Newcastle, se kterým by hrál Ligu mistrů, zdá se, že to byl dobrý tah, protože Spurs předvádějí pěkný fotbal a Maddison je jejich hlavním tahounem. Fanoušci Spurs už pomalu zapomněli, že Harry Kane odešel, protože šikovný tvůrce hry je s pěti asistencemi nejlepším mužem Premier League.

V osmi zápasech přidal dvě branky a jeho průměrné hodnocení je podle Livesportu 8,1. Maddison má navíc nejvíce přihrávek do šestnáctky a vytvořených šancí v celé Premier League.

Liverpool ho bude milovat. Už se tak pomalu děje, protože třetí maďarský internacionál v historii klubu od začátku podává skvělé výkony. Jako by ani nepotřeboval čas na to, aby si zvykl na podmínky v Premier League. Objevují se dokonce srovnání s legendárním Stevenem Gerrardem. Ačkoli byl Szoboszlai v Lipsku ceněn především pro svůj ofenzivní talent, potvrzuje, že umí hrát i směrem dozadu.

Stává se z něj klasický box-to-box záložník. Před reprezentační přestávkou vstřelil dva góly a pravidelně dostává jedny z nejvyšších známek ze všech hráčů v soutěži. Navíc je mu teprve 22 let, což znamená, že má obrovský prostor pro zlepšení. Přitom jeho levá noha už dokáže vyprodukovat pořádnou ránu.

Jen Bellingham byl letos v létě na přestupovém trhu žádanějším zbožím než bývalý kapitán West Hamu. I přes velký zájem Manchesteru City si Rice vybral Arsenal, který za něj zaplatil 116,6 milionu eur.

Od začátku svého působení na Emirates Stadium naplno prokazuje své vůdčí schopnosti a dokonalé ovládání středu pole. Směrem dozadu je prakticky neomylný. Hraje významnou roli ve středu hřiště i při přechodu do útoku. Ne nadarmo se ozývají hlasy, že právě on může být pomyslným jazýčkem na vahách pro případný titul.

Belgičan v posledních několika sezonách plní titulky novin mnohdy tím, jak zahazuje stoprocentní šance. Mistrovství světa v Kataru nebo finále Ligy mistrů mohly vypadat úplně jinak, kdyby nechyboval ve vyložených šancích. Chelsea ho poslala na další hostování, a to mu do puntíku vyhovovalo. Opět se potvrzuje, že José Mourinho je prostě výjimečný.

Díky němu Lukaku v Římě ožil a střílí jeden gól za druhým. Prosadil se v šesti z dosavadních osmi zápasů, které za AS odehrál, a vstřelil sedm gólů. Jen dva hráči jich mají v dosavadním průběhu sezony italské Serie A na kontě více.

Lukaku (vpravo) skóroval i v pátek proti Rakousku. AFP

Devět měsíců neměl klub, trénoval individuálně, ale když se dohodl na smlouvě s Betisem, vůbec to na něm nebylo znát. V úvodních čtyřech zápasech za Sevillu byl vyhlášen mužem zápasu a výrazně se podílel prakticky na všem, co bylo nebezpečné.

Ačkoli má zatím na kontě pouze jeden ligový gól a asistenci, ze statistického hlediska nelze vždy vyčíst všechna pozitiva, která v zápasech předvedl. Vítězný zásah přidal nedávno během zápasu Evropské ligy do sítě Sparty. Dlouholetý hráč Realu Madrid dokazuje, že ze svého umění nic nezapomněl. Jak říkal před podpisem smlouvy, chce si najít místo, kde si bude fotbal užívat. Přesně to se mu podařilo. A těží z toho obě strany.

Odchodem anglického kanonýra za sto milionů eur z Tottenhamu do Bayernu skončila jedna z nejdelších přestupových ság v historii fotbalu. Kane se s Bundesligou rychle sžil a začal střílet ostrými. V boji o ocenění pro nejlepšího střelce má nečekaně dva silné konkurenty, o kterých jsme již hovořili – Guirassyho a Boniface.

Přesto musí být s nemalou částkou, kterou v Bavorsku investovali, nadmíru spokojeni. V sedmi ligových zápasech vstřelil osm branek, ke kterým přidal čtyři asistence. Zazářil zejména pětibodovým výkonem proti Bochumi (3+2). V Lize mistrů skóroval do sítě Manchesteru United, tedy týmu, který ho chtěl v létě také získat.

Kane si na Bundesligu zvykl velmi rychle. Livesport

Portugalský střední obránce patří dlouhodobě k nejlepším na svém postu, ale ani to Guardiolovi nestačilo k tomu, aby v týmu zůstal. V minulé sezoně hostoval v Bayernu, nyní je součástí Barcelony. Zářil především směrem dopředu.

Ačkoli v minulém ročníku sbíral hlavně žluté karty, v šesti ligových zápasech už si připsal dva góly a asistenci, což jsou na obránce skvělá čísla. Jeho příchod byl pro Blaugranas stejnou trefou do černého jako podpis jeho jmenovce Joaa Félixe. Šikovný útočník, rovněž zapůjčený, ale z Atlétika, vstřelil tři góly a připravil dva přesné zásahy.