FPL před 8. kolem: Nastal čas na změnu kapitána? A co si počít s Estupiňánem?

Kdo měl v posledním kole Ollieho Watkinse (27)? Třiadvacet bodů neroste na stromě... Málokdo ho doporučoval, ale útočník Aston Villy nasázel v zápase s Brightonem hattrick a nyní je nejlépe bodujícím hráčem celé hry. Teď už však nemá smysl ohlížet se zpět, protože další kolo je za rohem.

Kdo bude kapitánem?

Je to poprvé, co bude segment věnovaný kapitánovi delší než dva odstavce. Tento víkend bychom měli pocítit ve hře poměrně velkou rozmanitost. Mohlo by to být opravdu zajímavé, protože všichni víme, že dobře zvolený kapitán je takřka zárukou dobrého kola, přičemž špatně zvolený kapitán šanci na dobrý výsledek v podstatě bere. Samozřejmě, pokud si téměř všichni vyberou stejného kapitána, toto pravidlo nefunguje, ale tentokrát by se to stát nemělo.

Navzdory tvrzení výše sázíme na to, že největší počet manažerů navleče kapitánskou pásku opět Erlingu Haalandovi (14,1). Částečně to bude dáno přesvědčením, že Nor uspěje, ale z velké části také tím, že někteří hráči sestavu z týdne na týden nemění.

Haaland rozhodně nezklame, protože více bodů než on má za celou dobu pouze Ollie Watkins (8,0). Ale přeci jen... V posledních třech kolech zaznamenal Nor 14 bodů. Jenže v neděli nastoupí proti Arsenalu, takže mnoho hráčů přemýšlí na pozici kapitána o alternativní variantě. Haaland se samozřejmě stále může zapsat do listiny střelců, ale v přímém střetnutí dvou tak silných týmů je to méně pravděpodobné než obvykle.

Hráče přemýšlející o změně kapitána lákají zejména hráči Tottenhamu Heung-Min Son (9,4) a James Maddison (8,0), kteří budou hrát proti Lutonu. Korejec v dosavadních sedmi vystoupeních vstřelil šest gólů, zatímco Angličan si připsal dva góly a čtyři asistence. Více gólů než Luton navíc v této sezoně dostali jen Sheffield, Bournemouth a Burnley. Při takovém losu a soupeři pro Haalanda se jedná o velmi dobrou volbu. Souboj o pásku by však měl proběhnout mezi touto trojicí.

Kdo pro Estupinian?

Téma zranění Ekvádorce je pro hráče FPL zdaleka největším příběhem posledních hodin. Pervis Estupiňán (5,2) je ve více než polovině týmů, manažeři častěji sází jen na Haalanda a Bukaya Saku (8,6). Jenže ve středu kouč Seagulls Roberto De Zerbi ohlásil nečekané zranění.

Brighton hrál v týdnu Evropskou ligu proti Marseille, ale Estupiňán už v té době chyběl v sestavě. A absentovat bude v ligovém utkání proti Liverpoolu i na srazu národního týmu. Zároveň není jasné, jak dlouho bude trvat jeho návrat do tréninku. Italský manažer uvedl, že je "mimo hru na dlouhou dobu". To znamená, že je třeba se ho zbavit.

Ekvádorec momentálně stojí 5,2 milionu, takže pokud ho máte v týmu od začátku sezony, můžete ho prodat za 5,1 milionu. V bance vám tak může zůstat nějaká částka navíc. Poměrně standardní možností je v současné době mít alespoň jednoho obránce nebo brankáře z Newcastlu, Aston Villy, West Hamu a Tottenhamu. Pokud tedy nemáte v obranné řadě žádného hráče z těchto týmů, je nejlepší vydat se prioritně jejich směrem.

Všechny tyto týmy mají v nejbližší době poměrně příjemný program a poměrně konzistentní defenzivu, která zaručuje body. Z krajních obránců vystupují do popředí Kieran Trippier (6,8), Matty Cash (4,9), Vladimír Coufal (4,5) nebo Destiny Udogie (4,8). Z levnějších možností jsou k mání Fabian Schar (5,1), Pau Torres (4,5) nebo Cristian Romero (4,8). Kterýkoli z nich je rozumnou volbou místo zraněného Ekvádorce.

Měli bychom využít divokou kartu?

Mnoho hráčů se v tomto kole rozhodlo využít Wildcard, na internetu se dokonce objevuje poměrně dost sestav bez Haalanda, což je jistě závan čerstvého vzduchu, ale zároveň velké riziko. Pokud však stále máte možnost vyměnit neomezený počet hráčů zdarma, doporučujeme vám vyčkat.

V současné době máme v lize řadu hráčů, jejichž zdravotní stav je nejistý. Někteří se však mohou po reprezentační přestávce vrátit. Jejich prodej v tuto chvíli se proto může v budoucnu ukázat jako chyba. Během samotné reprezentační přestávky nás také mohou překvapit zranění, se kterými jsme nepočítali. Následné využití divoké karty proto bude ideální příležitostí ke změnám v kádru.

Další kolo bude navíc pro hráče poměrně náročné. Čeká nás souboj na špici tabulky v podobě střetnutí Manchesteru City s Arsenalem, kde bude pro defenzivní i ofenzivní složky obou týmů obtížné bodovat. Liverpool hraje s Brightonem, takže ani tyto dva týmy nepřipadají v úvahu. Procházka růžovým sadem nečeká ani Newcastle a Aston Villu. Výjimkou je Tottenham, který by měl teoreticky snadno vyhrát proti Lutonu. Případná divoká karta před tímto kolem by se tedy mohla ukázat jako nepromyšlený tah.

Koho koupit?

Konečně je čas na nejlepší část každého preview FPL, tedy doporučené hráče. Co jsme si pro vás tento týden připravili?

James Maddison (8,0) – Možná si teď v mysli říkáte, že odbočujeme od tématu. Ale tohle je jen připomínka pro všechny, kteří nemají Angličana ve svém týmu, že stále mají čas ho koupit. Maddison je ve třetině všech týmů, což se nám zdá pořád málo. V sobotu hraje proti Lutonu, který se v Premier League teprve učí, a pak ho čekají zápasy proti Fulhamu a Crystal Palace. Ve skvělé střelecké formě je sice momentálně jeho parťák Son, ale právě Maddison zaručuje více možností, jak dosáhnout na body.

Joachim Andersen (4,8) – Dán se v minulém kole blýskl gólem a navíc čístým kontem na Old Trafford, díky čemuž se stal jedním z nejlépe bodujících hráčů této sezony. Eagles zatím inkasovali jen sedm branek a Andersen je spolehlivou součástkou jejich defenzivy. Crystal Palace navíc čeká několik teoreticky slabších soupeřů. Jeho angažování by mohlo ušetřit finance a navíc vynést nějaké ty body.

Pedro Neto (5,7) – Mezi záložníky mají hráči FPL hodně možností, takže ne každý bude mít právě hráče Wolves. Ale pokud někdo shání prostředky na angažování třeba Mohameda Salaha, Neto přijde vhod. Už pět zápasů po sobě dal gól nebo asistenci a je skutečným lídrem svého týmu. Stojí stejně jako záložník, který v průběhu sezony čtyřikrát vystřelil na branku a zaznamenal dvě asistence, a dělá body daleko převyšující jeho hodnotu.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Dominic Solanke (6,4) – Pokud v nejbližší době plánujete aktivování wildcard nebo jednoduše máte natolik kvalitní lavičku, abyste si mohli dovolit v budoucnu některého z hráčů posadit, případně si naplánovat přestup, jako zajímavá krátkodobá volba se s přijatelnou cenovkou jeví útočník Dominic Solanke. Ten v právě probíhající sezoně podává slušné výkony, které stvrdil 3 vstřelenými brankami a jednou asistencí. Bournemouth se navíc v nadcházejících třech kolech utká postupně s Evertonem, Wolves a Burnley, přičemž poslední dvě utkání odehraje na domácí půdě. A to proti týmům, které svým soupeřům povolují vysoký počet nebezpečných střeleckých příležitostí.

Darwin Núñez (7,4) – Darwin Núñez aktuálně patří mezi jedny z nejnebezpečnějších hráčů Premier League. Mezi útočníky, kteří odehráli alespoň 270 minut, je čtvrtý nejlepší v metrice očekávaných branek na jedno utkání a drží si druhý největší objem střel. Problémem u něj není výkonnost, ale velká konkurence a častá rotace v ofenzivě Liverpoolu. Reds ovšem vstupují do fáze sezony, kdy je z pohledu FPL čeká dlouhá řada nesmírně atraktivních utkání a Darwinovi v krátkodobém horizontu uvolnilo místo v sestavě zranění Codyho Gakpa a karetní trest Dioga Joty. Uruguayský reprezentant proto dostane možnost nastoupit proti Brightonu, jehož defenziva se zatím nenachází ve velmi dobrém stavu a vzhledem k nižší kvalitě nadcházejících soupeřů mu možná bude svěřena větší porce minut i v dalších týdnech. Stále se jedná o určitý risk, nicméně mnohem promyšlenější, než několik týdnů zpět.

Anthony Elanga (5,0) – Vzhledem k rychle se zlepšujícímu losu se možná v některých sestavách dostane na hráče Nottinghamu Forrest. Těmi nejočividnějšími variantami jsou útočník Taiwo Awoniyi a hlavní kreativec Morgan Gibbs-White, ale pokud byste chtěli být hodně odlišní, na hřišti zatím velmi dobře vypadá také mladík Anthony Elanga. Pravidelně se dostává do dobrých pozic pro zakončení, navrch zvládá tvořit, a pokud bude hrát pravidelně, zřejmě svoji bilanci kanadských bodů brzy ještě rozšíří. Velkým lákadlem je především domácí utkání proti Lutonu v devátém kole. (edited)

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Pedro Porro (5,1) – Krajní obránce Spurs patří k ofenzivnějším bekům v Premier League, sám se velmi rád tlačí do zakončení, což ostatně prokázal během jarní části loňské sezony, kdy stihl zapsat 3 góly a 3 asistence. V letošním ročníku zatím na gól čeká, ale připsal si už dvě asistence, tu poslední, kdy si jeho centr do branky srazil nešťastník Joel Matip. Mezi beky navíc letos patří mezi TOP 3 nejčastěji střílejících, ač přesnost zatím pokulhává. Domácí Luton zatím neoplývá skvělou ofenzivou a kromě potenciálu směrem dopředu vidím u španělského obránce i slušnou šanci na čisté konto.

Heung-Min Son (9,4) – Korejský reprezentant v zápasech proti Arsenalu a Liverpoolu potvrdil, že přesun na hrot útoku mu svědčí. Vstřelil tři góly, a přestože se potýká s drobnými zdravotními problémy a trenér Postecoglou jej stáhl v posledním zápase ze hřiště po necelých 70 minutách, v týdnu trénoval a měl by nastoupit. Tottenham čeká zápas na hřišti nováčka z Lutonu a po reprezentační pauze domácí derby s Fulhamem, dva soupeři z kategorie těch slabších. V tomto kole je navíc Son vážným kandidátem na kapitánskou pásku, jelikož norského snipera Haalanda čeká těžký zápas na Emirates Stadium.

Darwin Núñez (7,4) – Liverpool rozhodně nečeká jednoduchý zápas, kdy zajíždí na hříště De Zerbiho party z Brightonu. Kdykoliv nastoupí Darwin Núñez v základu, jeho čísla jsou velmi dobrá a problémem je hlavně zakončení. Ve víkendovém zápase je podstatná aktuální zdravotní situace v kádru Reds. Gakpo je zraněn a Diogo Jota má 1 zápas stop za červenou kartu, uruguayský útočník tak téměř s jistotou nastoupí od začátku zápasu, Liverpool navíc po reprezentační pauze čeká derby s Evertonem a příhodný los. Potenciál je v jeho případě obrovský a využije-li situace ve svůj prospěch a získá si místo v základní sestavě, v cenovce 7,4 milionu představuje dobrou akvizici do útočné řady.