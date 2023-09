Ragbyovému šampionátu ustoupil i fotbal. Řeší se pivo, hymny i šance na zlatý hattrick

Francie se znovu dočkala ragbyového šampionátu. Už potřetí se mistrovství světa hraje v zemi, ve které je sport se šišatým míčem jedním z nejpopulárnějších. Les Blues také naladili domácí publikum do optimismu triumfem v úvodním zápase turnaje s Novým Zélandem a do pozadí musel ustoupit i fotbal.

Vzhledem k tomu, že Francouzi se stali v roce 2018 fotbalovými mistry světa a o čtyři roky později hráli finále, jsou domácí zápasy reprezentace v posledních letech zpravidla hrány v Paříži v osmdesátitisícové areně Stade de France v Saint-Denis. Jenže tentokrát musel i třaskavý duel s Irskem v kvalifikaci o Euro 2024 ustoupit a hrálo se jen na vedlejší scéně v Parku Princů, kam se vejde o 30 tisíc diváků méně.

Hlavní pódium si pro sebe totiž pronajali ragbisté. Šampionát začal šlágrem a pro Francii navíc vítězným. Porazit hned na úvod tým Nového Zélandu, který kromě tradičně dynamického ragby zdobí i světoznámý bojový tanec haka, byl tou nejlepší pozvánkou na osmitýdenní turnaj. Zájem na tom, aby byl turnaj úspěšný, mají nejen ragbisté, ale celý francouzský sport. Coupe du Monde de Rugby je totiž jedním z prvků, který má aktivovat fanoušky pro veledůležitý rok 2024.

Když dojde pivo

Ne všechno se ale daří. Pro Francii je ragbyový šampionát testem organizace, neboť se za necelý rok právě v Paříži uskuteční letní olympiáda. Při úvodním klání mezi Francií a Novým Zélandem nastaly staré známé problémy s příchodem fanoušků na stadion. Kvůli bezpečnostním kontrolám nestihla podstatná část lidí, kteří si koupili vstupenky, přijít včas do hlediště. Jakoby francouzské pořadatele nepoučila zkušenost z loňska, kdy při finále fotbalového Poháru mistrů netrpěliví fandové přelézali ploty kvůli nefungujícím elektronickým čtečkám vstupenek.

Na ragby se letos spíš řeší nápoje. Při premiéře došlo pivo. A vzhledem k tomu, že v Paříži panoval při zahájení tropický večer, řada fanoušků z tribun tentokrát odcházela, protože měla žízeň. Fanoušci by prý také chtěli, aby hymny před začátkem zápasů už nezpívaly školní sbory, neboť prý při mužném sportu zní příliš dětinsky. Možná tedy během šampionátu budou Francouzi reagovat i na tento podnět.

Popularitu ragby ve Francii zřejmě nejvíce definuje návštěvnost na zápasy domácí ligy Top14. V sezoně 2022/23 přišlo na jeden zápas v průměru 14 500 diváků. Pro porovnání, fotbalová Ligue 1 přilákala v průměru 23 700 fanoušků na jeden zápas – na českou nejvyšší fotbalovou ligu chodilo v uplynulé sezoně jen 6300. Zatím na všech dosavadních zápasech turnaje se podařilo prodat více než 95% kapacity stadionů.

Zpět ale na ragbyové hřiště.

O čem se mluví

Historická prohra All Blacks

Prvním velkým hitem se stalo vítězství Francouzů nad Novým Zélandem. Jednalo se o historickou prohru ikonického týmu All Blacks. Vždyť vůbec poprvé v historii šampionátů prohrál utkání základní skupiny. Novozélanďané před zmíněným zápasem na Saint-Denis vyhráli doposud všech 31 utkání základní fáze.

Springboks přišli o oporu

Tým Jižní Afriky se už po prvním utkání loučí s mlynářem Malcolmem Marxem. Jeden z nejdůležitějších hráčů, který byl před čtyřmi lety na hřišti při zisku titulu mistrů světa, končí kvůli zranění kolene. Poněkud bizarnější zranění si přivodil skotský mlynář Dave Cherry, ten uklouzl na schodech hotelu a utrpěl otřes mozku. Také pro něj šampionát skončil předčasně. Prý ale aspoň může být doma oporou pro svou manželku při blížícím se porodu.

Zopakuje Japonsko senzaci?

Na posledním šampionátu v roce 2019 hltali fanoušci příběh Japonska. Země, která se ragby dlouhá léta učila zejména od australských a novozélandských internacionálů, vyhrála v konkurenci Irska i Skotska základní skupinu a v play–off vypadla s pozdějšími vítězi z Jihoafrické republiky. Také letos tým vedený koučem Jamesem Josephem vyhrál úvodní zápas (nad Chile 42:12) a nyní stojí před novou výzvou – čeká jej souboj s Anglií.

Znovu boj Irsko – Skotsko

Irsko je v posledním období považováno za jednoho z hlavních kandidátů na vítěze mistrovství světa. Ragbisté s trojlístkem ve znaku vévodí světovému rankingu a už v základní skupině změří síly s týmem Jižní Afriky. Důležitější souboj ale zřejmě budou muset svést svěřenci Andyho Farrella se Skotskem. Ostrovní derby se bude hrát 7. října jako poslední zápas skupiny a s největší pravděpodobností v něm stejně jako před čtyřmi lety půjde o postup ze skupiny.

Stane se Samuel Whitelock legendou?

Dva tituly mistrů světa má na kontě celkem 21 ragbistů, z toho 14 Novozélanďanů, kteří triumfovali v letech 2011 a 2015. Ještě žádnému ragbistovi v historii se ale nepovedlo vyhrát třikrát. Letos má šanci vstoupit do dějin Samuel Whitelock. Jako jediný z památné generace týmu All Blacks zůstal až do dnešních dnů.