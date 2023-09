Ve Francii začíná MS ragbistů, na úvod se utkají domácí s Novým Zélandem

Mimořádně atraktivním soubojem mezi domácí Francií a Novým Zélandem začne v pátek v Saint-Denis na okraji Paříže mistrovství světa v ragby. Desátý šampionát sportu tvrdých gentlemanů se do Francie vrací po 16 letech. Turnaj, do něhož zasáhnou ve čtyřech skupinách dvě desítky týmů, nemá jednoznačného favorita. Prvenství obhajují hráči Jihoafrické republiky.

Ragbyový svátek začne a také vyvrcholí na Stade de France s kapacitou přesahující 80 tisíc diváků. Hrát se ale bude napříč celou Francií v dalších osmi destinacích: Bordeaux, Lille, Lyonu, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse a Saint-Étienne. Boje v základní skupinách se uzavřou 8. října, o necelý týden později odstartují vyřazovací bitvy. Šampion bude znám v sobotu 28. října.

Podle papírových předpokladů a kurzů sázkových kanceláří by si finále měli zahrát právě ragbisté, kteří se proti sobě postaví hned v úvodní den. Vedle Nového Zélandu a Francie, jejichž šance jsou hodnoceny jako vyrovnané, patří do kvarteta aspirantů na zisk Webb Ellis Cupu ještě JAR a Irsko, lídr světového žebříčku.

Ačkoli se za takřka dva měsíce trvající turnaj může stát ledacos, úvodní duel může napovědět o rozložení sil. Francii postavil zpět na nohy kouč Fabien Galthié a pod jeho vedením má bilanci 32 výher ze 40 zápasů. Na domácí půdě přitom za jeho éry prohráli Francouzi pouze jedinkrát - během Six Nations v roce 2021, kdy bylo na Stade de France prázdné hlediště kvůli koronavirové pandemii.

Na druhé straně bude tým, jenž si získal celosvětovou popularitu předzápasovým bojovým tancem haka. "All Blacks" mají tři tituly (1987, 2011 a 2015), naposledy se museli spokojit s bronzem. I nadále však platí, že Novozélanďané vyhráli dosud všechny zápasy v základních skupinách na všech MS. Před čtyřmi lety v Japonsku si připsali první remízu, když byl kvůli tajfunu Hagibis jejich zápas s Itálií zrušen a vyhodnocen výsledkem 0:0.

Dočkáme se překvapení?

Jihoafričané se minule zařadili po bok Nového Zélandu, když navázali na triumfy z let 1995 a 2007, tehdy se radovali právě ve Francii. Je to přitom pouhé dva týdny, kdy zařídili rekordní porážku "All Blacks" v jejich historii, když je na Twickenhamu přehráli 35:7.

"Myslím, že letošní šampionát bude trošku jiný v tom, že nemá úplně jednoznačného favorita, byť jsou tu čtyři papírově nejsilnější týmy, které by měly o titul hrát: Nový Zéland, JAR, Francie a Irsko," řekl Jan Oswald, trenér týmu Bohemia Warriors, který vstoupí v sezoně do soutěže Rugby Europe Super Cup a jehož základ tvoří reprezentační mužstvo hráčů do 23 let.

"Mám také ale pocit, že se můžeme těšit na to, že tohle mistrovství světa nabídne více překvapení než předchozí šampionát a do semifinále se může dostat třeba i někdo, o kom se nám ani nezdálo. Hlavním favoritem je pro mě Nový Zéland, ale osobně věřím hodně i Francii, byť se to v minulosti moc domácím týmům vyhrát nepodařilo," dodal Oswald.

"Za mě jsou 'All Blacks' největšími favority. Novozélanďané budou určitě na šampionát skvěle připravení, točili kádr během těch čtyř let a je pro ně hodně obtížné vyhrát každý zápas, když se na ně chce každý ještě o to více vytáhnout. Aktuální světový žebříček bych i proto nebral vůbec v potaz. Tým hodně dozrál, mají daleko více zkušeností než dříve. Já bych vsadil na ně," řekl trenér reprezentace Miroslav Němeček.