Šilhavý: Úkolem číslo jedna byla kvalifikace, ale chceme uspět i v Černé Hoře

ČTK

Přestože pro české fotbalisty bylo prioritou červnového srazu sobotní utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech, trenér Jaroslav Šilhavý (61) chce stejně úspěšně zvládnout i úterní přípravný zápas v Černé Hoře. Doufá, že jeho svěřenci potvrdí dobré rozpoložení po víkendovém vítězství v Tórshavnu 3:0. Při absenci sedmi hráčů, kteří se odpojili od týmu, věří, že si jejich náhradníci řeknou o místo v mužstvu do budoucna.

"Faerské ostrovy jsme zvládli, co si budeme nalhávat, to byl tady z toho dvojzápasu úkol číslo jedna. Ale stejně tak se chceme připravit i na zítřejší druhý zápas. Je to sice přípravné utkání, ale chceme i tady předvést kvalitní výkon a odvézt si dobrý výsledek," řekl Šilhavý.

Po výhře na Faerských ostrovech opustilo mužstvo sedm hráčů, kteří všichni nastoupili v základní sestavě. "To, že se odpojí, bylo avizováno dopředu. Je to samozřejmě o komunikaci nás všech. Jsme jedna velká rodina - reprezentace, kluby. Jsme na klubech závislí," uvedl Šilhavý.

"Kluby nás požádaly, my jim vyšli vstříc. Počítali jsme s tím takto dopředu. Teď budou mít možnost předvést se i ostatní. Myslím, že i soupeř je v podobné situaci," dodal Šilhavý.

Dres nároďáku jako motivace

Je přesvědčen, že hráči, kteří místo obvyklých opor dostanou šanci, se jí chopí. "To nejvíc je mít na sobě dres národního týmu, to by měla být jednoznačně ta největší motivace. Vzhledem k tomu rozpoložení, že jsme získali tři kvalifikační body, myslím, že hráči budou mít velkou motivaci se předvést, aby zůstali v mužstvu i do budoucna," podotkl Šilhavý.

Česko ve všech čtyřech předchozích vzájemných duelech zvítězilo a navíc neinkasovalo. Naposledy v září 2019 vyhrálo v Černé Hoře po bezbrankovém poločase 3:0.

Detail utkání Černá Hora – Česko (18:00)

"Ještě si ten zápas pamatuji. Byť jsme vyhráli vysoko 3:0, výsledek úplně neodpovídal, neboť Černá Hora hrála velmi dobře. Podobný výkon od soupeře očekáváme i zítra," řekl Šilhavý.

"Viděl jsem část jejich sobotního zápasu s Maďarskem (0:0), se kterým taky hráli velice kvalitně. Pozorně jsme s hráči sledovali video a zanalyzovali to. Věřím, že budou dobře připraveni," doplnil Šilhavý.