Fotbalový víkend ONLINE: Juventus odvolal Allegriho. V Argentině debutoval 14letý mladík

Ligový fotbal zanedlouho vystřídá Euro, ještě než ale upřeme zrak na reprezentační výběry, je třeba dokončit rozjeté ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

19:56 – Deportivo Alavés si zajistilo zachránu v La Lize a klubové vedení začalo rozdávat odměny. Tu první dostal Luis García, španělskému trenérovi byla prodloužena smlouva do června 2026.

19:22 – Dávid Strelec se stane kmenovým hráčem Slovanu Bratislava. Slovenský útočník hostuje v mistrovském týmu ze Spezie a jeho působení bude změněno v přestup za 1,4 milionu eur (35 milionů korun).

19:22 – Obránce Michal Fukala a záložník Mohamed Doumbia končí ve Slovanu Liberec, severočeský klub s nimi neprodlouží končící smlouvy.

18:53 – Alexandre Lacazette vyhrál hlasování o nejlepšího hráče Ligue 1 za minulý měsíc. Francouzský útočník Lyonu dal v dubnu tři branky, na dva zásahy spoluhráčům přihrál.

17:58 – Juventus dvě kola před koncem italské fotbalové ligy a dva dny po vítězství v Italském poháru odvolal trenéra Massimiliana Allegriho. Kouč se v závěru středečního zápasu pohádal s rozhodčími a po utkání verbálně napadl novináře. "Odvolání je důsledkem jeho chování během finále Italského poháru a po něm. Klub ho považuje za neslučitelné s hodnotami Juventusu a s chováním, které si ti, kteří ho reprezentují, musejí osvojit," uvedl turínský klub. Více informací najdete v článku.

17:52 – Zlomená noha připraví Isca o šanci bojovat o nominaci na Euro. Záložník Betisu se vážně zranil ve čtvrtečním zápase La Ligy s Las Palmas a jeho klub v pátek uvedl, že utrpěl frakturu lýtkové kosti. Ve 32 letech měl přitom díky dobrým výkonům šanci obnovit kariéru v reprezentaci, za kterou hrál naposledy před pěti lety.

17:21 – Trenér Feyenoordu Arne Slot potvrdil, že nahradí Jürgena Kloppa na lavičce Liverpoolu. Úspěšný německý kouč v lednu oznámil, že po sezoně Anfield opustí. Koncem dubna britská média uvedla, že klub našel náhradu v Nizozemsku. "Mohu potvrdit, že se tam v příští sezoně stanu trenérem," uvedl Slot na páteční tiskové konferenci před duelem Feyenoordu s Excelsiorem.

16:34 – Ubrousek, na němž Barcelona 14. prosince 2000 přislíbila první smlouvu Lionelu Messimu, se vydražil za 762 400 liber (22 milionů korun). Tehdy třináctiletý Argentinec byl v klubu na zkoušce a vedení váhalo s podpisem. Sportovní ředitel Carles Rexach však hráčova otce a agenta na schůzce ubezpečil, že Blaugranas o Messiho stojí. A protože neměl po ruce papír, závazek stvrdil na ubrousku.

16:05 – Rekordmanka v počtu startů za ženskou reprezentace Lucie Martínková ukončila ve 37 letech kariéru. Se Spartou třináctkrát vyhrála ligový titul a desetkrát domácí pohár, v letech 2012 a 2013 ovládla anketu Fotbalistka roku.

15:38 – Za Deportivo Riestra nastoupil ve čtvrtek v 85. minutě k pohárovému utkání proti slavnému Newell's Old Boys teprve 14letý Mateo Apolonio. Fotbalista, který se narodil v roce 2010 a je teprve před měsícem oslavil 14. narozeniny, změřil síly třeba s bývalým záložníkem Seviily, Valencie či Interu Éverem Banegou. Outsider na domácí půdě nakonec podlehl favoritovi 0:1.

15:29 – Bude trenér Petr Rada pokračovat v Dukle i po návratu do nejvyšší soutěže? Otázka, která by za normálních okolností leckomu připadala jako nepatřičná, ale po událostech v posledních týdnech je zcela na místě. "Musíme o tom přemýšlet," přiznal člen představenstva Jan Staněk. Více informací najdete v článku.

15:22 – Vicemistr světa Robin van Persie (40) se stane novým trenérem Heerenveenu, smlouvu podepsal na dva roky a týmu se ujme v létě. Pro někdejšího útočníka Arsenalu nebo Manchesteru United a nizozemské reprezentace půjde o první angažmá v roli hlavního kouče na nejvyšší úrovni. Více informací najdete v článku.

14:57 – Harry Kane už vstřelil poslední ligovou branku v letošní sezoně. Kanonýr Bayernu Mnichov má problémy se zády a nenastoupí zítra proti Hoffenheimu.

14:44 – Na lavičce Panathinaikosu skončil po pěti měsících trenér Fatih Terim. Sedmdesátiletý turecký kouč před posledním zápasem sezony oznámil, že po dohodě s majiteli odchází. Dočasným vedením týmu, kterému patří v mistrovské skupině nadstavbové části Super League čtvrté místo, byl pověřen Christos Kontis.

13:59 – Klid má pro nejbližší týdny naordinovaný Moïse Sahi. Útočníka francouzského Štrasburku trápila kýla a jelikož jeho zaměstnavatel má v sezoně svoje už jisté, odeslal fotbalistu na operaci.

13:19 – Valencia včera prohrála 0:1 na půdě Realu Sociedad, dobrou zprávou je alespoň zotavení kapitána. Posledních 30 minut odehrál obránce José Luis Gayá, který po dvou měsících doléčil svalové zranění.

13:03 – Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate příští týden oznámí předběžnou nominaci na mistrovství Evropy a na seznamu se dost možná neobjeví Luke Shaw. Start obránce Manchesteru United na turnaji je vážně ohrožen, stále totiž nedokázal doléčit svalové zranění.

12:24 – Obránce Cédric Soares nehraje roli v plánech Arsenalu a z londýnského klubu po letošní sezoně odejde, nový kontrakt nedostane ani egyptský záložník Mohamed Elneny.

12:13 – Robin van Persie se po ukončení hráčské kariéry vrhl na trenérské řemeslo a čeká ho první velká výzva, někdejší vynikající útočník v létě usedne na lavičku nizozemského Heerenveenu.

12:03 – Splnil úkol. V tabulce vytáhl Hradec o patro výš, z boje o záchranu se tak stala bitva o Evropu. Teď zbývá udělat předposlední krok. Pokud Votroci zvládnou dvojzápas s Teplicemi, z prostřední skupiny si proklestí cestu do finále play off o Konferenční ligu, kde změří síly s pátým týmem nadstavbové skupiny o titul. "Nechceme se dívat až moc dopředu. Nemělo by to žádný smysl," říká trenér Východočechů David Horejš, který v neděli oslaví 47. narozeniny. Celý rozhovor najdete v článku.

Posledních 10 zápasů Hradce Králové. Livesport

11:40 – Thomas Tuchel v pátek udělal tlustou čáru za spekulacemi ohledně možného setrvání v Bayernu Mnichov. Bavorský klub svolal tiskovou konferenci, na níž kouč potvrdil svůj letní odchod z klubu.

11:22 – Massimiliano Allegri před sebou zřejmě má poslední hodiny ve funkci trenéra Juventusu. Italský kouč neovládl emoce během a po středečním pohárovém finále s Atalantou a vedení zvažuje další kroky. Nejpravděpodobnější variantou je to, že bude Allegri nejpozději zítra propuštěn.

10:46 – Daniele Orsato před sebou má poslední zápasy své dlouhé rozhodcovské kariéry. Italskému sudímu je 48 let a letos pověsí píšťalku na hřebík, učiní tak po evropském šampionátu.

10:38 – Bývalý trenér plzeňské Viktorie Adrian Guľa vyhlíží nové angažmá. Slovenský kouč, který je od poloviny loňského listopadu bez práce, údajně jedná s kyperským Apollonem Limassol. V šestém klubu kyperské nejvyšší soutěže by se Guľa mohl potkat i s bývalým českým reprezentantem Michaelem Krmenčíkem.

09:50 – Joël Matip si bude po osmi letech hledat nové angažmá. Kamerunský obránce nedostane novou smlouvu v Liverpoolu, dnes to potvrdilo vedení anglického klubu.

09:38 – K dalšímu obratu mělo dojít v případě Xaviho situace v Barceloně. Trenér v lednu oznámil letní odchod, před několika týdny se rozhodl v klubu pokračovat a nyní ho údajně prezident Joan Laporta propustí. Svou roli sehrála tisková konference před včerejším soubojem s Almeríí, na níž se kouč vyjádřil například k finanční situaci Barcelony a konkurenceschopnosti.

08:59 – Sergio Agüero už není nejmladším hráčem, který kdy nastoupil k utkání argentinské nejvyšší soutěže. Rekord si přivlastnil Mateo Apolonio, talentovaný záložník hraje za Deportivo Riestra a debutoval ve věku 14 let a 29 dní.

08:31 – Mistrovství světa fotbalistek se v roce 2027 poprvé uskuteční v Brazílii. Jihoamerická země v dnešním hlasování na kongresu mezinárodní federace FIFA v Bangkoku porazila společnou kandidaturu Belgie, Německa a Nizozemska.