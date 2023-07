Lafay zaskočil favority a podmanil si druhou etapu Tour, žlutý dres uhájil Adam Yates

Francouz Victor Lafay (27) vyhrál druhou etapu Tour de France. Jezdec stáje Cofidis zaskočil v závěru nejdelší etapy 110. ročníku slavného závodu všechny favority. Se druhým místem se musel v cíli 209 km dlouhé trasy do San Sebastianu spokojit Belgičan Wout van Aert (28), třetí skončil Tadej Pogačar (24). Žlutý dres lídra uhájil i po druhém dnu na španělském území Pogačarův stájový kolega Brit Adam Yates (30).

Dvojnásobný šampion Tour Pogačar vybojoval třetí místo stejně jako v úvodní etapě a díky dalším bonusovým sekundám, které dnes získal i na vrchařské prémii na Jaizkibelu, najel na obhájce titulu Jonase Vingegaarda už celkem jedenáct sekund.

V celkovém pořadí se posunul na druhé místo o šest sekund za Adama Yatese. Stejný odstup má Yatesův bratr Simon. Dánský šampion Vingegaard je s odstupem 17 sekund šestý. Lafay se k premiérovému triumfu na Tour prosadil po sólovém nástupu na posledním kilometru.

"Držel jsem se trochu vzadu, abych mohl nabrat rychlost, a když jsem viděl, že to na čele trochu zpomalilo, vyrazil jsem, sbalil se do aerodynamické pozice a už jsem o ničem nepřemýšlel," řekl Lafay. "Nemyslel jsem ani na výhru. Viděl jsem prostě cíl a pak už jen sledoval odpočítávání, 500 metrů, 400 metrů, věřil jsem až do konce," dodal.

V pondělí peloton čeká po španělském úvodu Tour přejezd do Francie. Na programu je třetí 193,5 km dlouhá etapa z Amorebieta-Etxano do Bayonne. Pořadatelům tak přibudou starosti ze zajištěním bezpečnosti. Kvůli současným nepokojům ve Francii hrozí problémy především při dojezdu páteční sedmé etapy v Bordeaux.

Výsledky Tour de France