Jak Humphries dobyl Ally Pally: Zlom po prvním triumfu, útěky z mečbolů i pokažená párty

Šipkařským mistrem světa se stal Luke Humphries (28). Fanoušci si sice možná přáli titul zázračného teenagera Luka Littlera (16), jenže letošní trofej vcelku spravedlivě získal muž, který v roce 2023 předváděl nejlepší výkony. Zejména finále v Alexandra Palace pak potvrdilo, že šipky čeká éra nové generace.

Říkalo se o něm, že má talent, ale na pořádnou trofej možná nikdy nedosáhne. Luke Humphries pravidelně selhával na velkých turnajích. A i když poslední tři roky patřil mezi relativně úzkou špičku, prestižní Premier League si jako řádný účastník vlastně nezahrál. Jen dvakrát zaskakoval v letech 2019 a 2020 jako náhradník. Zároveň se ale může pyšnit tím, že ani jeden zápas neprohrál.

Vyhrávat začal pořádně až v roce 2022, kdy si přivezl tituly hned ze čtyř turnajů European Tour. K zisku majoru mu však ještě malé krůčky chyběly, což ostatně vykreslují účasti ve dvou čtvrtfinále a dvou semifinále.

Jenže pak přišel rok 2023. Během něj "Cool Hand Luke" potvrdil, že se rodí hvězda. Možná mu k tomu pomohly i dvě exhibice – jedna v newyorské Madison Square Garden a druhá v Obořišti u Příbrami. Následoval totiž titul z německého podniku European Tour a v říjnu také premiérové prvenství na turnaji kategorie major – World Grand Prix v Leicesteru. V tu chvíli z něj všechno spadlo.

"V mém životě bylo období, kdy jsem byl opravdu v depresích a nevěděl jsem, co bude dál. Nezvládal jsem zápasy na velkém pódiu, prošel jsem si spoustou problémů," přiznal bezprostředně po své korunovaci v Alexandra Palace v rozhovoru pro Sky Sports.

V rychlém sledu přišly další dvě velké trofeje – Grand Slam of Darts a Players Championship Finals. Rázem byl z Humphriese jeden z hlavních aspirantů na titul mistra světa. A co bylo podstatné, těžkou roli favorita ustál. "To, že jsem se stal mistrem světa a světovou jedničkou, snad nyní ukazuje sílu mých mentálních schopností," dodal.

Samozřejmě ale na něj v Alexandra Palace čekalo několik nástrah a velmi dobře připravení soupeři.

Klíčové momenty

Humphries - Pietreczko 4:3, 3. kolo

Německý mladík Ricardo Pietreczko se probudil do parádního dne a hrál fantastické šipky. Na to, že stál proti vítězi tří majorů, v první polovině zápasu vůbec nehleděl. Vedl 3:1 a hned na úvod páté sady vzal Humphresovi servis. Pak se však příležitosti zalekl a zápas ztratil. Nutno ale říci, že budoucí mistr světa Němce rozhodil několika maximy, kterými získal převahu.

Humphries - Cullen 4:3, čtvrtfinále

Humphries moc dobře ví, že po tomto zápase mohl být už dávno doma. Joe Cullen hrál fantasticky, Humphries ho musel neustále dotahovat a dokonce čelil i dvěma šipkám na zavření celého zápasu. Humphries však mečboly přežil a nakonec pro sebe v jedné z nejdramatičtějších bitev historie získal zápas v tiebreaku. "Byl jsem pod tlakem a cítil jsem to, nejsem robot, jsem člověk. Je mi Joea líto, protože měl obrovskou smůlu. Znovu jsem přežil, měl jsem velké štěstí, stejně jako proti Ricardovi,” komentoval Angličan skoro až zázračný obrat.

Humphries - Littler 7:4, finále

Těžké chvíle prožíval "Cool Hand Luke" zejména v úvodu zápasu, kde ztratil tři první podání. Od stavu 2:4 ale předvedl jednu velkou exhibici – od výjimečných náhozů, zavření 170 i jiné "checkouty" přes bully. Ve finále prodal své zkušenosti a proti talentovanému mladíkovi uhrál pět setů v řadě, čímž zápas rozhodl. "Luke byl jednu šipku od vedení 5:2, kdyby neminul, těžko by se to otáčelo," uznal po zápase.

Důležitá čísla

1

Poprvé v kariéře prolomil na mistrovství světa brány semifinále a poprvé se dostal i do finále, které premiérově proměnil v titul. To však není vše. Luke Humphries se zároveň stal 4. ledna oficiálně novou světovou jedničkou.

19

Tolik zápasů v řadě Luke Humphries neprohrál. Ve 12 případech se jednalo o soupeře aktuálního pořadí TOP 30 světového žebříčku. Jeho vítězná série se datuje od startu Grand Slam of Darts, který se konal na začátku listopadu ve Wolverhaptonu. Tam vyhrál všechny zápasy základní skupiny a poté i čtyři zápasy v play off, následně vyřídil všechny soupeře i na Players Championship Finals v Mineheadu. A nakonec samozřejmě bez prohry zůstal i v Ally Pally.

73

Tolikrát v průběhu celého turnaje zvedali fanoušci v Ally Pally po jeho přesných pokusech tabulky s číslem 180 a i v tomto ohledu se stal nejlepším šipkařem šampionátu. Ve finále trefil maximum hned 23krát, díky čemuž si odnesl doprovodnou trofej Ballon d'Art.

Čas mladých přichází

Ač Humphries vypadá jako suverén, který přebral vládu nad světem šipek, je třeba neopomíjet ostatní. Sám Angličan připomněl, že je za letošní titul velmi rád, neboť v dalších letech může nastat dlouhá nadvláda nové superstar. "Mým snem bylo být mistrem světa, takže jsem musel zkazit tuhle párty. Luke Littler je neuvěřitelný talent a dnes večer jsem musel vyhrát, protože v dalších letech už nemusí dát nikomu šanci. Vyhraje toho hodně, tím jsem si jistý."

Šipkařský svět se pomalu mění. Letošní finále bylo soubojem hráčů, kteří v součtu měli nejnižší věk v historii soutěže. Humphriesovi s Littlerem bylo dohromady 44 let, zatímco před rokem bylo finálové dvojici o 21 let více (v roce 2009 dokonce 89)! Časy se však mění.