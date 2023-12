Ve čtvrtfinále šipkařského MS je i šestnáctiletý Littler. Humphries přežil díky tiebreaku

Šipkařské mistrovství světa zná sestavu čtvrtfinalistů a mezi osm nejlepších se probojoval i mladičký Angličan Luke Littler (16). Teenager z Warringtonu hraje v londýnské Ally Pally vůbec poprvé, ale díky svým výkonům je nyní bookmakery považován už za druhého největšího favorita.

Littler měsíc před startem MS ovládl juniorský světový šampionát a až díky tomu se kvalifikoval na závěrečný turnaj roku. Ve svých dosavadních čtyřech zápasech ale ztratil pouhé tři sety a dominuje i v paramertu naházených průměrů na tři šipky. Jeho zatím posledním skalpem je vítězství nad bývalým mistrem světa (2007) Raymondem van Barneveldem, kterého vyřadil jistě 4:1 na sety.

"Porazit jednoho ze svých idolů na tom největším pódiu ze všech, to je naprosto neuvěřitelné. Pořád tomu nemůžu uvěřit," přiznal Littler po sobotní osmifinálové bitvě. "Je to neuvěřitelný pocit. Moje náhozy opravdu byly hodně vysoké a držely mě také doubly. Myslím, že si teď mohu dovolit snít," vyprávěl po velkém triumfu.

Na pódiu mu dal požehnání i sám nizozemský šampion. "Raymond mi na konci řekl: Doufám, že teď dojdeš celou cestu až do konce. Po tom, co jsi právě předvedl, se ti to může povést," vyprávěl Littler, kterého v boji o postup do semifinále čeká Brendan Dolan ze Severního Irska.

Také Dolan má ale za sebou velmi impozantní vystoupení, vyřadil už dva nedávné mistry světa - ve třetím kole Gerwyna Price (2021) a v osmifinále Garyho Andersona (2015 a 2016).

Už v osmifinále skončil loňský mistr světa Michael Smith, který neuhrál s Chrisem Dobeyem ani jediný set. Letošní jednička Luke Humphries je mezi osmi nejlepšími navzdory dvěma obrovským dramatům. Ve třetím kole otáčel zápas s Ricardem Pietreczkem z 1:3 na 4:3, a v osmifinále unikl vyřazení jen díky selhání Joe Cullena, který měl několik šipek na zavření zápasu. V jednom z nejdramatičtějších zápasů historie ale nakonec v tiebreaku Humphries vyhrál.

Mezi osmi nejlepšími na letošním mistrovství světa je šest Angličanů, Brendan Dolan ze Severního Irska a jediný šipkař z kontinentu - Michael Van Gerwen z Nizozemska, který je přesto aktuálně považován za největšího favorita šampionátu.

Čtvrfinálové dvojice:

Chris Dobey (Ang.) – Rob Cross (Ang.)

Luke Littler (Ang.) – Brendan Dolan (Sev. Ir.)

Michael van Gerwen (Niz.) – Scott Williams (Ang.)

Luke Humphries (Ang.) – Dave Chisnall (Ang.)