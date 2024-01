Finále šipkařského mistrovství světa: Nastoupí proti sobě Luke Humphries a Luke Littler

Ve středu večer bude znám vůbec první mistr světa roku 2024. Pro svět šipek to v londýnském Alexandra Palace zároveň bude historický večer. Nastoupí proti sobě juniorští mistři světa z let 2019 a 2023 a jedna věc je předem jasná: Šampionem bude Luke. Buď Humphries (28), nebo jeho o 12 let mladší kolega Littler. Vše odstartuje ve 21:15.

Šestnáctiletý Luke Littler říká, že postup do finále MS organizace PDC ještě nevstřebal. Před startem turnaje ho téměř nikdo neznal, během tří týdnů ale stačil ohromit diváky a fanoušky šipek po celém světě nekompromisním stylem hry. Ojedinělou cestu zakončí zápasem o titul.

Poté, co ve čtvrtfinále porazil veterána Brendana Dolana, "přejel" Littler v úterním semifinále i osmého hráče světa a bývalého mistra světa Roba Crosse 6:2. Průměrná hodnota jeho výkonu byla neuvěřitelných 106 bodů. Předtím poslal ze hry i mistra světa z roku 2007 Raye van Barnevelda.

Nyní ho dělí už jen jediné vítězství od završení jednoho z nejneuvěřitelnějších příběhů sportovní historie.

Vyspělý i plachý teenager

Klidná hlava i hlučné burcovaní publika, teenager se ve světě dospělých našel hodně rychle. Navzdory svému věku si při hře udržuje naprostý nadhled a soupeře kosí neúprosným způsobem. Nenechá jim chvíli klidu.

Když ale předstoupí k rozhovorům, je na něm vidět i pokora a plachost. "Nemám slov," přiznal Littler na pozápasové tiskové konferenci poté, co šestnáctkrát naházel maximum 180, v průměru zahrál na tři šipky 106 a na závěr předvedl mistrné doubly.

"Ještě mi to nedošlo. Celý rok jsem sice házel vysoké průměry, ale jsem moc rád, že jsem si formu přenesl i na největší jeviště," vyznal se. "Zatím si ale nedokážu představit, že bych tu trofej zvedl nad hlavu, bylo by neuvěřitelné vyhrát titul. Dal jsem si za cíl vyhrát jeden zápas a být po Vánocích zpátky, ale pořád jsem tady," dodal.

Littler přitahuje širokou pozornost médií. PDC

Littler už má za účast ve finále zaručenou odměnu 200 tisíc liber, ale pokud porazí 'Cool Hand' Humphriese, který se do finále probojoval díky impozantní výhře 6:0 nad Scottem Williamsem, může získat rovnou půl milionu.

Navíc se předpokládá, že vedle prize money přijdou další logické nabídky na partnerství a částka může solidně nabobtnat. "Ale musím se prostě soustředit, odpočívat a být pořád stejným Lukem Littlerem," zmínil ostře sledovaný teenager.

Poslední krok pro Cool Hand Luka

To Humphries se snaží završit senzační sezonu tím, že se stane teprve třetím hráčem (po Philu Taylorovi a Michaelu van Gerwenovi), který během 12 měsíců získá čtyři velké tituly.

Luke Humphries se po turnaji stane světovou jedničkou. PDC

"Je to pro mě opravdu velký okamžik," řekl Humphries poté, co vyhrál semifinálový zápas a stal se novou světovou jedničkou. "To je něco, o čem můžete jako dítě jen snít. Ale kdybych se stal mistrem světa, zůstalo by mi to navždy. Takže se na to plně soustředím."

Na čelo žebříčku ho vynesly triumfy které od října získal na World Grand Prix, Grand Slam of Darts a Players Championship Finals. Posledním korálkem má být finále mistrovství světa.

"Myslím, že to byl pravděpodobně jeden z nejlepších výkonů, které jsem kdy na velké scéně předvedl. Jen doufám, že to nepřišlo o jeden zápas dřív," zamyslel se po triufálním semifinále se Scottem Williamsem, ve kterém zaznamenal třetí nejvyšší průměrné náhozy celé historie mistrovství světa.

Suverénní hrou prý chtěl zapůsobit i na Littlera: "Potřeboval jsem předvést nějaký zajímavý výkon, protože Luke byl také fantastický. Každá chvíle mé hry byla taková, jakou jsem chtěl."

Mistrovství světa šipkařů pamatuje jen tři šampiony, kteří triumfovali při svém debutu. Prvním byl logicky při premiérovém turnaji v sezoně 1993/94 Dennis Priestley. Po něm se ale unikátní kousek podařil Raymondovi van Barnevedlovi (2007) a Robovi Crossovi (2018). Luke Littler může jít směle v jeho stopách.

Výsledky mistrovství světa