Littler si při debutu na MS šipkařů zahraje o titul. Humphries bude světovou jedničkou

Luke Littler (16) si hned při své první účasti na světovém šampionátu šipkařů organizace PDC zahraje o titul. Anglický teenager v semifinálovém utkání porazil mistra světa z roku 2018 Roba Crosse (33) 6:2 na sety. Druhým finalistou se stal Luke Humphries (28), který bez ztráty setu téměř dokonalou hrou zničil Scotta Williamse (33) a postupem si zároveň zajistil post nové světové jedničky.

Stejně jako v předchozích pěti zápasech hrál Luke Littler ve velkém stylu a znovu si držel průměrný nához na tři šipky nad 100. Cross sice také předváděl velmi dobrou hru a rozhodně vycházející hvězdu trápil nejvíce ze všech jeho dosavadních rivalů, stále byl ale pod tlakem a v klíčových momentech málokdy zahrál výjimečné zavření.

Littler získal první brejk už ve třetí sadě, následně odskočil na 3:1 a při dalším prolomení Crossova servisu šel za stavu 5:2 podávat. Jeho zkušenější krajan sice dlouho vzdoroval, v pátém legu posledního setu zahrál nadstandardní náhozy, Littler si ale připravil zavření na 80 a při první příležitosti zápas uzavřel.

"Nemám slov! Bylo by bláhové, myslet si, že si hned napoprvé v Ally Pally zahraju finále. Byl jsem šťastný už za první zápas, ale teď jsem ještě šťastnější, že jsem mohl zůstat až do posledního dne," svěřil se mladík z Warringtonu a prozradil také, že od svého semifinálového rivala dostal hezkou gratulaci: "Rob mi řekl 'Bůh ti žehnej, jsi o krok dál, vyhraj to'."

I když semifinálový zápas vypadal jako hladká záležitost, šestnáctiletý debutant připustil nervozitu: "Chvíli mi trvalo, než jsem se na pódiu cítil dobře. Pak jsem se ale uklidnil a jakmile jsem našel rytmus, šel jsem si pro postup!" Přípravy na finále prý zůstanou stejné jako na všechny předchozí zápasy. "Zůstanu u toho, co jsem dělal. Ráno si zajdi na omeletu se šunkou a sýrem, pak si si dám pizzu a budu trénovat. To jsem dělal každý den."

Mistrovství světa organizace PDC nemělo nikdy v historii mladšího finalistu. Littler navíc do boje o titul prošel v šesti zápasech se ztrátou pouhých šesti setů.

Čistá hra i posun na čelo žebříčku

Druhým finalistou se stal Luke Humphries, který nenasazeného krajana Scotta Williamse deklasoval neuvěřitelně přesnou hrou 6:0. Humphries se na nejdůležitějším turnaji sezony zápas od zápasu zlepšuje a v semifinále měl zatraceně přesnou ruku hlavně v prvních třech setech, které končil s průměrem na tři šipky s hodnotami 109,77 - 118,66 - 108,22. Při nich zavíral ze trojciferných čísel a dvakrát za sebou set získal trefením 'bullu'. Skoro dokonalou hru, kdy měl průměr 121,86 a také stoprocentní doubly, pak znovu předvedl i v páté sadě.

Williams nehrál zle, při zavíráních se držel blízko úspěšnosti 50%, na Humphriesovu hru ale jednoduše stačit nemohl. "Už včera jsem se cítil dobře a dnes to bylo ještě lepší," pokyvoval čerstvý finalista.

'Cool Hand Luke' se postupu do finále dočkal při svém sedmém startu v Alexandra Palace, jeho dosavadním maximem byly tři účasti ve čtvrtfinále (2019, 2020 a 2022). Jeho výjimečnou formu ve druhé fázi mistrovství světa, která začala po Novém roce, demonstruje série posledních vítězných 10 setů v řadě i jejich celkový poměr 11:1.

Humphries si postupem do finále zároveň zajistil post lídra světového rankingu. "Je to úžasné, nikdy bych si nepomyslel, že budu světovou jedničkou. Je to zvláštní pocit a navíc se mi to podařilo hodně stylově," vyprávěl do svém parádním představení. "Jsem opravdu potěšený tím, jak jsem hrál. Každopádně číslem 1 může člověk vydržet pár měsíců, mistrem světa zůstane navždy, takže zítra proti Lukovi mám opravdu těžký úkol," dodal.

Finálový duel se bude hrát ve středu 3. ledna od 21:15 na 7 vítezných setů a pro české publikum jej bude přenášet Nova Sport 2.