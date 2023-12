Bídný obhájce, dvě ženy, nový favorit i MvG jako vyzyvatel. Takový má být šampionát šipkařů

V pátek večer zahájí Kevin Doets (25) z Nizozemska a Američan Stowe Buntz (44) v londýnském Alexandra Palace novou edici mistrovství světa PDC v šipkách. Vítěz se hned ve druhém kole utká s úřadujícím šampionem Michaelem Smithem (33). Dokáže vousatý Angličan dokráčet až k obhajobě trofeje, nebo bude sesazen z trůnu? Vypadá to na druhou možnost. Nový mistr světa bude znám 3. ledna 2024.

Možná si na to ještě vzpomenete. Finálová bitva posledního světového šampionátu nabídla jednu z nejlegendárnějších her historie šipek. Michael Smith porazil fenomenálního Michaela van Gerwena 7:4, i když nizozemský borec v průběhu celého turnaje házel průměr 104,63. Ve finále mu ale došel dech.

Zlomovým bodem zápasu možná byl fantastický leg, kdy mohli oba borci zavírat už devátou šipkou. MvG měl po šesti šipkách na kontě 144 a dvakrát hodil triple 19, jenže při zavírání na double 12 minul. Smith začal rovněž šesti perfektními šipkami a zbývalo mu 141. Následnou kombinaci triple 20, triple 19 a double 12 ale zvládl a stal se teprve druhým hráčem historie (po Adrianu Lewisovi, 2011), který zahrál "nine-darts end" ve finále mistrovství světa PDC.

Smith po titulu popíjel

Smith sice stále figuruje v čele žebříčku PDC Order of Merit, jenže rok 2023 pro něj zrovna ideální nebyl. Prize money mělo letos lepší hned 14 hráčů. Na euforické vlně z mistrovství světa se vezl jen na začátku roku, kdy vyhrál Bahrain Darts Masters, pak triumfoval na německém klání European Tour a svůj poslední turnaj vyhrál v červnu, když opanoval Players Championship. Ale na tituly, na kterých opravdu záleží, tedy na majory, úřadující mistr světa nedosáhl.

"Chodil jsem po svém rodném městě, popíjel s kamarády a užíval si to, že jsem šampion. Vzal jsem ženu a děti a jeli jsme do Vegas. Chtěl jsem jim ten čas, kdy s nimi nejsem, vrátit. A pak mě to dohnalo. Byla to moje chyba, deset měsíců jsem v podstatě netrénoval. Byl jsem líný a rok si užíval," vyprávěl upřímně pro Evening Standard. "Teď už jsem ale zpátky a těším se jako děcko. Naposledy na tom poháru nebyla žádná plaketa, ale když jsem teď na něm viděl své jméno, tak je to mrazení zpátky," dodal úřadující mistr světa.

Van Gerwen jako vyzyvatel

O to víc bude po revanši toužit Van Gerwen. Ten se v roce 2014 stal vůbec nejmladším šipkařským mistrem světa a poté triumfoval i v letech 2017 a 2019. Trofej tak zřejmě nejlepší šipkař poslední dekády nezískal už na čtyřech po sobě jdoucích šampionátech.

Letos se probojoval do tří hlavních finále. Jedno z nich, to největší, také vyhrál. Hlavním triumfem sezony pro něj bylo vítězství ve finále Premier League, kde zdemoloval Gerwyna Price poměrem 11:5 a prestižní soutěž nejlepších šipkařů světa vyhrál už posedmé, čímž vyrovnal počin legendárního Phila Taylora.

Stejně jako Smith ale ani on nezářil ve druhé polovině roku a dvakrát padl ve finále major turnajů – na UK Open s Andrewem Gildingem (těsně 10:11) a pak i na Players Championship s Lukem Humphriesem (9:11).

Nebyla to špatná sezona, ale připomenout se sluší, že rok předtím vyhrál holohlavý bourák z Vlijmenu čtyři majory. To však byl výjimečný výkon. Van Gerwen je bookmakery považován za druhého největšího kandidáta na titul.

Humphries vládcem sezony

Tím hlavním je letos Humphries. Že na něj vypsali bookmakeři nejnižší kursy, není překvapením, podíváme-li se na Angličanovu sezonu očima výdělků i triumfů.

Na prize money si v roce 2023 přišel na 669 tisíc liber, což je dvojnásobek toho, co získal druhý Nathan Aspinall (330 tisíc GBP). Cool Hand Luke sice na svůj první major dlouho čekal, ale od chvíle, kdy ho na začátku října poprvé dobyl, už sbírá trofeje jak na běžícím pásu. Na World Grand Prix porazil ve finále Gerwyna Price 5:2 na sety, Grand Slam of Darts vyhrál díky triumfu nad Robem Crossem 16:8 a ve finále Players Championship porazil Michaela Van Gerwena. S formou posledních týdnů se zdá být aktuálně neohroženým vládcem šipkařského pódia. Mistrovství světa ale bývá hodně specifické. Humphries se v Ally Pally nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále.

Luke Humphries vyhrál Grand Slam of Darts Profimedia

Price chce titul i před diváky

Ještě jedno jméno rezonuje mezi fanoušky: Gerwyn Price. Ten na loňskou slavnost v Ally Pally nevzpomíná v dobrém. S německým vyzyvatelem Gabrielem Clemensem prohrál ve čtvrtfinále (1:5), daleko víc se ale mluvilo o pískání publika, které si v uších tlumil špunty, ale také nenávistné fanoušky podnítil k ještě většímu ryku. Potupený a zklamaný Price pak naznačil, že to byla jeho poslední účast na mistrovství světa. Nakonec ale už v únoru po triumfu v domovském Cardiffu na turnaji Premier League obrátil.

Následně házel v průběhu roku velmi dobře, dokázal znovu vyhrávat zápasy s přesvědčivými průměry nad 100, a i když ho minul titul na majoru, vyhrál čtyři světové a dva evropské turnaje. V současnosti je světovou pětkou, ale Van Gerwen ho velmi často označuje jako svého hlavního soupeře. Na jejich případný vzájemný zápas by došlo už v semifinále.

Velšan už mistrovství světa vyhrál v roce 2021, to ale byla Ally Pally kvůli covidovým opatřením prázdná. "Jsem hrdý, že jsem se stal součástí historie. Dokud budu hrát dobře, budu neustále klepat na dveře a ty se zase jednou se otevřou," připomíná Price touhu znovu dobýt trůn krále PDC.

Dravé mládí i Amerika

Za favorizovanou čtyřkou je další široké pole vyzyvatelů. Nově se ale mezi nimi ukazují i dva teenageři a jeden fantasticky hrající Američan.

Teprve šestnáctiletý Angličan Luke Littler vyhrál před měsícem mistrovství světa juniorů a navzdory tomu, že ho čeká premiéra mezi dospělými, neměl by ho šipkařský svět podceňovat. Podobně je na tom 21letý Gian Van de Veen z Nizozemska, který právě s Littlerem finálovou bitvu juniorského šampionátu prohrál a letos už získal na mistrovství Evropy skalp slavnějšího krajana Van Gerwena. Ve startovním poli jsou i dvě ženy – Japonka Mikuru Suzukiová a také Fallon Sherrocková, která se letos stala první dámou, jež zavřela leg na devět šipek.

A nakonec Stowe Buntz. Ten také prožije v Alexandra Palace premiéru. Amerických šipkařů na MS se v historii tolik neobjevilo a končívali zpravidla v úvodních kolech. Svérázovi z Portsmouthu ve Virginii se ale podařilo projít přes kvalifikaci severoamerické CDC a na setkání s evropskou smetánkou se těší. "Rozdíl bude samozřejmě množství fanoušků. Na akcích PDC se díváte do tváří několika tisíců lidí, zatímco u nás na těch několika málo televizních akcích v USA jsou v hledišti možná dvě stovky," popisuje tamní úroveň šipek.

Přiznává, že sám je ryzím amatérem, i když šipky bere velmi vážně. "Někdy dokážu hrát průměry 105, 108 nebo 111. Ale bohužel ne trvale, protože se kvůli svému šestidennímu pracovnímu týdnu nemohu dostat k terči každý den. Když to jde, většinou trénuji se svými dětmi, které jsou pro mě velmi důležité. V průměru házím možná hodinu denně, ale někdy jsou to třeba tři hodiny a pak několik dní nevezmu šipku do ruky," dodává.

Steve Buntz letošní mistrovství světa zahájí, ve 20:00 vyzve Kevina Doetse. Celý turnaj vysílá přímým přenosem Nova Sport 2.

Přehled mistrovství světa