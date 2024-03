Snowboardcrossařka Adamczyková vybojovala v závodě SP v Sierra Nevadě druhé místo

Eva Adamczyková (30) obsadila druhé místo v závodě Světového poháru ve snowboardcrossu v Sierra Nevadě a ve čtvrtém startu v sezoně se dostala potřetí na stupně vítězů. Svá životní maxima zajeli ve Španělsku Jan Kubičík (28) a Radek Houser (27), kteří se seřadili na šestém a sedmém místě. V neděli se v Andalusii pojede znovu.

Úřadující mistryni světa Adamczykovou v Sierra Nevadě zatím provázejí druhá místa: druhým časem postoupila z páteční kvalifikace a druhá byla i ve všech třech dnešních jízdách. Ze semifinále postoupila bývalá olympijská šampionka těsně ve fotofiniši na úkor Švýcarky Siny Siegenthalerové.

Závod ovlivnila špatná viditelnost, kvůli níž byl několikrát program zastaven, ale ve velkém finále pro Adamczykovou poprvé vysvitlo slunce. V rozhodující jízdě třicetiletá česká snowboardistka nestačila jen na Britku Charlotte Bankesovou.

"Na to, jak byly dnes těžké podmínky, to dopadlo skvěle. V tréninku jsme měli fajn počasí, pak se to zhoršilo, do toho začalo foukat," řekla v nahrávce pro média Adamczyková. "Jsem ráda, že jsem druhé místo udržela, už v semifinále jsem udělala chybu v poslední klopce," vrátila se k těsnému dojezdu se šťastným koncem v předposlední jízdě.

"Myslím, že starty mi šly dobře, snad se mi je podaří udržet do zítřka. Jsem ráda za kluky, jak se jim to povedlo. Těším se na zítra, co tam předvedou," dodala dvojnásobná olympijská medailistka.

Adamczyková vynechala kvůli účasti v televizní taneční soutěži úvodní dva prosincové závody a do SP se zapojila na konci ledna ve Svatém Mořici, kde hned vyhrála. Začátkem února pak byla druhá a pátá v gruzínském Gudauri. V průběžném pořadí seriálu se trojnásobná celková vítězka posunula už na druhé místo za dnes třetí Francouzku Chloé Trespeuchovou.

Dařilo se i Kubičíkovi s Houserem

Nejlepší závod v kariéře mají za sebou Kubičík s Houserem, kteří navázali na vydařenou kvalifikaci, v níž byli třetí a pátý, a oba poprvé v kariéře postoupili do semifinále. V něm už na postup nedosáhli a svedli souboj o druhé místo v malém finále, ve kterém osmadvacetiletý Kubičík svého o rok mladšího parťáka těsně předčil.

"Naprostá bomba. Mám velkou radost," rozplýval se Kubičík po životním výsledku, přesto litoval, že nedokázal potvrdit třetí příčku z kvalifikace. Nadšený byl i Houser. "Jsem šťastný, plný dojmů, protože se mi povedlo dostat do malého finále. V kvalifikaci i v závodech jsem bojoval se startem. Změna počasí mě v semifinále trochu vyvedla z rytmu, ztratil jsem přehled, udělal chybu na skoku a už to nešlo dohnat, ale malé finále je taky super. Blýská se na lepší časy a jsem rád za výsledek," uvedl Houser.

Třetí český reprezentant Kryštof Choura obsadil nepostupové třetí místo v osmifinálové rozjížďce s Houserem a skončil dvaadvacátý.

Pro první vítězství ve Světovém poháru si dojel Němec Leon Ulbricht.