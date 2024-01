Snowboardcrossařka Adamczyková se do SP vrátila třetím místem v kvalifikaci

Snowboardcrossařka Eva Admaczyková (30) zajela při návratu do Světového poháru třetí čas v kvalifikaci závodu ve Svatém Mořici. Ve Švýcarsku se dnes dařilo také jejímu reprezentačnímu kolegovi Radku Houserovi (27), jenž postoupil jako čtvrtý. Do vyřazovacích jízd se dostali i Kryštof Choura a Jan Kubičík.

Úřadující mistryně světa Adamczyková zahajuje sezonu později, protože na podzim účinkovala v televizní taneční soutěži. První snowboarcrossový závod v aktuální zimní sezoně jela o víkendu, kdy v Montafonu vyhrála mezinárodní mistrovství Rakouska.

V elitní konkurenci ve Svatém Mořici skončila v prvním kvalifikačním kole třetí. Ve druhé jízdě byla o více než dvě sekundy pomalejší, ale nepohoršila si. Zůstaly před ní jen nakonec vítězná Italka Michela Moioliová a Američanka Stacy Gaskillová. Za olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu Moioliovou nakonec šampionka ze ZOH 2014 v Soči Adamczyková zaostala o 1,62 sekundy.

"Dnes to byla velká divočina, protože různě foukalo a točil se vítr. Díky tomu byly různé podmínky, proto jeli dvě kvalifikační jízdy všichni, což se normálně nedělá. První jízda mi vyšla dobře, jen na startu jsem to pokazila, druhá pak byla lepší, ale měnil se sníh, do toho mi foukl protivítr, proto jsem byla pomalejší," uvedla v nahrávce pro média.

Dařilo se Houserovi

Skvěle se v prvním závodě Světového poháru v kalendářním roce 2024 předvedl Houser. V prvním kvalifikačním kole překvapil druhým časem hned za Rakušanem Lukasem Pachnerem, jenž měl rovněž vysoké startovní číslo přes 50. "Celý den jsme měli problémy s větrem, hodně se to točilo. Měl jsem štěstí, že mě pustili zrovna do dobrého okna bez větru, a vyšlo to. Doufám, že se mi v zítřejším finále bude dařit minimálně tak jako v dnešní první jízdě," řekl Houser.

Ve druhé jízdě se už nezlepšil, ale před něj a Pachnera se dostali jen Kanaďan Eliot Grondin a Australan Adam Lambert. Ve srovnání s vítězem kvalifikace Grondinem byl sedmadvacetiletý český reprezentant o sekundu a čtvrt pomalejší.

Choura, který byl v prosinci jedenáctý v Cervinii, postoupil ze 23. příčky. "Sice jsme trochu bojovali s počasím, ale servisáci udělali super práci a dokázali na ty změny reagovat," ocenil. Servis chválili i další členové českého týmu. "Náš úspěch není jen díky jezdcům, kteří předvedli skvělé jízdy, ale také díky servismanům v čele s Tomášem Kašparem. Ti dnes doslova čarovali," řekl reprezentační trenér Marek Jelínek.

Nejpomalejší z českých mužů by v kvalifikaci Kubičík, ale i jemu 29. čas na postup stačil. "Jsem rád, že postupuji i přes bolest kolena, které mě trápí delší dobu. Poslední dobou to je intenzivní. Zítra se to pokusím naladit a podat co nejlepší výkon," řekl osmadvacetiletý český reprezentant.

Závod se ve Svatém Mořici uskuteční v pátek od 12:00.