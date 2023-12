Sportovní hlášky roku 2023: Bál pro Strýcovou, Verstappenova otočka i pravý čas pro Kanea

Sportovní rok 2023 byl bohatý na velké triumfy, těžké prohry, nečekané přestupy i všemožné jiné události a příběhy. Všudypřítomná média samozřejmě zapsala památné věty hrdinů a šampionů do kronik. Livesport Zprávy vybírají ty nejlepší výroky z nich.

Na tenisovém Wimbledonu byla jednou z hlavních hrdinek Barbora Strýcová. Ta se vrátila na oblíbený turnaj i se synem Vincentem a její rozlučkové turné dostalo právě v All England Clubu zlatý vrchol. Turnaj čtyřhry vyhrála česká maminka společně s Hsieh Su-wej z Tchaj-wanu.

Bál pro Báru

"Cítím se nejvíc šťastná a těším se na bál pro šampiony. Je to pro mě naposledy, takže tam chci alespoň na hodinku jít,“ svěřila se Strýcová po triumfu rozhlasové stanici Radiožurnál Sport.

"Za tímhle vším je velký příběh, který obnáší to, že jsem porodila mého milovaného syna. Se Su-wej jsme navíc nehrály strašně dlouho. Tahle pohádka je napsaná do konce a má happy end. Jsem za to strašně ráda, protože jsem si to moc přála,“ vyznala se česká bojovnice.

To je moje máma...

Na její story bude chtít navázat v roce 2024 bývalá světová jednička a čtyřnásobná vítězka grandslamů Naomi Ósaková. Také ona už se stala maminkou a na kurty se vrátí ve svých 26 letech.

"Těším se, až moje dítě uvidí jeden z mých zápasů a někomu řekne: 'To je moje máma'," napsala Ósakaová prostřednictvím aplikace Notes na svůj Instagram.

Při svém těhotenství prý také našla nový vztah k tenisu, který opustila kvůli depresím: "Posledních několik let bylo přinejmenším zajímavých, ale zjišťuji, že právě ta nejnáročnější období v životě mohou být nejzábavnější. Těch pár měsíců pauzy mi opravdu dalo novou lásku a zápal pro hru, které jsem zasvětila svůj život."

Já už musím domů!

Vůbec poprvé v historii vyhráli basketbalovou NBA hráči Denveru Nuggets, a to především díky svému svéráznému lídrovi Nikolovi Jokičovi. Srbský basketbalista, který ve finálové sérii dokázal zapsat i ceněné triple-double, na velké řeči zrovna není. A tak když byl dotázán na vítězné pocity, prohodil suché: "Práce je hotová, můžeme jet domů."

To ale netušil, že se v Denveru chystají oslavy, tudíž se následně virální stala sekvence z tiskové konference, kde se po dotazu novinářů nechápavě obrací na vedení týmu, co je to za nesmyslný plán. "Kdy je ta oslava? Ve čtvrtek? To ne! Já potřebuju jet domů…"

Nakonec opravdu musel zůstat a společně se spoluhráči, manželkou i dcerkou si užil triumfální jízdu v otevřeném autobusu.

Čas jít, Harry

Harry Kane dal v Premier League 213 gólů, ale s Tottenhamem za dlouhá léta nezískal jedinou trofej. A tak přišel čas zkusit nové angažmá. "Mám v hlavě spoustu emocí a mrzí mě, že opouštím klub, kde jsem strávil téměř 20 let. Přišel jsem jako 11letý kluk a odcházím jako 30letý chlap," svěřil se v jedné z nejtěžších chvil své kariéry.

Zatímco fanoušci Spurs nechtěli zprávě věřit, z Kaneova přestupu do Bayernu si utahoval historicky nejlepší střelec Premier League Alan Shearer. Na svůj twitter napsal zprávu: "Pojď, Harry! Už je čas jít!" Vyobrazil se přitom jako pilot letadla, který kanonýra do Bavorska rád přepraví. Dalo se totiž čekat, že ho Kane co nevidět o rekord připraví...

Byla to samozřejmě nadsázka, Shearer pak napsal ještě jednu zprávu: "Jsi nejlepší, Harry. Hodně štěstí. Zasloužíš si úspěch."

Maxova otočka

Po dlouhých 41 letech se svět formule 1 vrátil do hlavního města hazardu. Las Vegas se na svátek vystrojilo náramně, přízeň pilotů si však příliš nezískalo.

"Miluji Vegas, ale ne proto, abych tu jezdil ve voze formule 1. Je to 99 procent show a jedno procento sport. Když to zjednoduším, Monako je jako Liga mistrů, ale tohle je na úrovni národní ligy," kritizoval americký podnik, jehož přípravy stály 500 milionů liber, už jistý mistr světa Max Verstappen.

Nakonec však po triumfu trochu změnil tón. "Byla to velká zábava před skvělým publikem. Snad si to všichni užili. Takže ano, už teď se těším, že se sem příští rok vrátíme."

Někdo tady umře…

Tím, kdo se rozhodně nebojí mluvit, je v tenisovém světě Rus Daniil Medveděv. Letos se hodně rozčiloval v průběhu grandslamového US Open.

Newyorský podnik byl pro hráče náročný kvůli vysokým teplotám v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu. Během čtvrtfinále s Andrejem Rubjovem si Medvěděv vyžádal dvě zdravotní přestávky a také si přímo do kamery u kurtu ulevil: "Někdo tady umře. A pak budou koukat..."

Na tiskové konferenci pak ještě přidal: "Potíme se tolik, že mi na nose nezůstala žádná kůže. A není to kvůli slunci, to jen jak si obličej pořád otírám ručníkem…"

Nakonec měl Medveděv tu čest poblahopřát k historickému 24. grandslamovému titulu Novaku Djokovičovi. Jako finálový soupeř mu způsobem sobě vlastním vysekl poklonu: "Co tady pořád děláš?!"

Brazilec uctívá Argentince

Nedlouho poté, co Lionel Messi už poosmé vyhrál anketu Zlatý míč, nechal Brazilec Felipe Melo nahlédnout do svého soukromí a pochlubil se obrovským obrazem, na kterém je zvěčněn s argentinským fotbalovým géniem.

"Mám doma obraz s Messim, aby moje děti viděly, že jsem proti němu hrál. Je to nejlepší fotbalista, se kterým jsem se kdy setkal. Je normální, že ho mnoho Brazilců miluje, je to světový idol," přiznal pro spoustu svých krajanů velmi kontroverzní myšlenku. Fotbalová rivalita mezi Brazílií a Argentinou je totiž obrovská.

Melo má ale jasno. "Messi je ovšem zkrátka nade všemi. Když nedá tři góly, tři jiné vytvoří. To je rozdíl proti všem ostatním."

Kompletní fotbal

Na konci jara se fotbalová Anglie dočkala jedné velké senzace. Do Premier League postoupil Luton a s ním i konžský středopolař Pelly Ruddock Mpanzu. Ten s "Kloboučníky" zažil i dobu, kdy tým hrál až pátou nejvyšší soutěž. Nakonec však po čtyřech postupech během 10 let dokráčel až mezi elitu.

"Mám pocit, že jsem právě zkompletoval fotbal. Říkal jsem, že to zvládneme. V Lutonu se bude celé léto pařit, musíme si takový úspěch užít!" smál se po vítězství v play off o postup ve vyprodaném londýnském Wembley. Ve své 11. sezoně v dresu Lutonu si udržel místo v sestavě a dočkal se i startů v nejvyšší anglické soutěži. Zatím sice ještě nedal gól, jeho tým však už obral některé favority o body.

Zlatanův poslední vzkaz

Mistr glos Zlatan Ibrahimovic tentokrát zůstal vážný. V červnu totiž nastal čas jeho loučení s velkým fotbalem. To se uskutečnilo na stadionu San Siro a švédský forvard připomněl, že se do červenočerných barev vracel nadvakrát.

"Když jsem přijel poprvé, dali jste mi štěstí, podruhé jste mi dali lásku. Přivítali jste mě s otevřenou náručí, díky vám jsem se tu cítil jako doma a celý život budu Milanista," mluvil v slzách.

Následně se ukázalo, že jeho další věta: "Je čas rozloučit se s fotbalem, ale ne s vámi," byla předzvěstí dalšího vývoje. Zlatan se stal v prosinci členem managementu AC Milán a zřejmě už nebude moci být tak vtipný jako v časech aktivní kariéry.

Djokovič hecuje mládí

Srbský tenisový šampion Novak Djokovič stále ukazuje světu, že ho těžko někdo sesadí z trůnu. Na US Open vyhrál už svůj 24. grandslamový titul, trochu si ale naběhl o pár týdnů dřív ve WImbledonu. Když byl dotázán na oficiální plakát travnaté tenisové slavnosti, kde se krčil za nastupujícím mládím Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem, neodpustil si rýpnutí.

"Vím, že chtějí získat můj skalp, chtějí vyhrát. Ale pořád to tak nějak nepřichází. Nechci znít arogantně, ale považoval bych se za většího favorita," usmíval se.

Paradoxně právě ve Wimbledonu pak utrpěl jedinou svou grandslamovou prohru roku 2023, když se musel sklonit právě před Alcarazem…