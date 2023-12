Kane je už teď výrazně cennější než Lewandowski. Skoro mi chybí slova, smekl legendární Maier

Přínos Harryho Kanea (30) pro Bayern Mnichov předčil v očích legendy bavorského fotbalového velkoklubu Seppa Maiera (79) všechna očekávání. Už po polovině sezony považuje slavný brankář kapitána anglické reprezentace za cennějšího hráče, než byl jeho uznávaný předchůdce v roli obávaného střelce Robert Lewandowski (35). Maier to řekl v rozhovoru pro Sport1.

"Do bundesligy se (Kane) hodí. A už teď je výrazně cennější než Robert Lewandowski," prohlásil Maier.

Kane do německé ligy vtrhnul jedinečným způsobem a v dosavadních patnácti zápasech nastřílel 21 gólů. Na takový počet branek se dostal nejrychleji v historii bundesligy, dosavadní rekordman Erling Haaland na to při angažmá v Dortmundu potřeboval 22 zápasů. Při pokračování takové bilance bude Kane na nejlepší cestě překonat Lewandowského rekord ze sezony 2020/21, kdy polský útočník nastřílel 41 branek.

Čísla Harryho Kanea v Bundeslize jsou neuvěřitelná. Livesport

"V létě se dalo předpokládat, že to mezi ním a Bayernem bude fungovat, ale jeho výkonnost je až výjimečně dobrá. Člověku skoro chybí slova," liboval si Maier. "Je mimořádný v tom, že pracuje také pro ostatní a ukazuje, jak už je s Bayernem vnitřně spojený," dodal. "Je to absolutní lídr a zaslouží si být oslavován. Je to taky náš první obránce a špičková osobnost," řekl o třicetiletém hráči trenér Bayernu Thomas Tuchel.

Kane samotný po posledním letošním bundesligovém kole přiznal, že s rozjezdem v Německu po příchodu z Tottenhamu snad ani nemůže být spokojenější. A bonus pro něj znamená nynější angažmá i v tom, že po letech v Premier League zažije zimní přestávku, byť krátkou. "Abych se přiznal, nemůžu se dočkat. Na to se fakt těším," uvedl Kane, který dosud v Mnichově žil bez ženy Katie a čtyř dětí. Volno plánoval strávit s nimi. "A odjet na pár dní na nějaké teplé místo. Všem přátelům v Anglii pošlu fotku z pláže, až budou hrát. To bude zábava," řekl s připomínkou tradičního hracího termínu v anglické lize na druhý svátek vánoční. Německá soutěž bude pokračovat až 12. ledna.