Alcaraz má zpět svou zbraň. V mé hře je zase radost a úsměv, říká před bitvou s Djokovičem

Carlos Alcaraz (20) nevypadal na konci sezony v ideální formě. Na přelomu října a listopadu zapsal tři prohry v řadě, včetně té na úvod Turnaje mistrů s Alexandrem Zverevem (26). Zdá se však, že Španěl krizi zažehnal a je velmi dobře připraven na další bitvu se světovou jedničkou Novakem Djokovičem (36).

Tři zápasy v řadě prohrál Alcaraz naposledy v březnu roku 2021, to však byl ještě hráčem druhé světové stovky. Aktuální výpadek formy naznačoval hlavně psychickou únavu. Vždyť to byl právě on, kdo naposledy – a to ve Wimbledonu – zdolal Djokoviče.

Postup do semifinále ATP Finals, které si vybojoval po výhrách nad Andrejem Rubljovem a Daniilem Medveděvem, ho vrací do hry. A Alcaraz pro to má logické vysvětlení. Španělský tenista se podle svých slov potřeboval zase začít na kurtu bavit.

"Kvalita mojí hry se odvíjí podle toho, jestli ji užívám, jestli se usmívám, nebo ne. To je pro mě vlastně to nejdůležitější," vyprávěl druhý hráč světa poté, co porazil Medvěděva a zajistil si účast mezi čtveřicí nejlepších na turínském finále sezony.

Alcarazova prohlášení po výhře nad Medveděvem Flashscore

Ve svém prvním utkání na turnaji Alcaraz prohrál se Zverevem po několika výpadcích koncentrace. Pak také přiznal, že se na něm podepsala psychická únava. Terapie pozitivního šoku, způsobená dvěma vítězstvími v posledních dnech, kdy mladý Španěl neztratil ani jedno podání, s ním však prý udělala divy a tvrdí, že zase hraje tenis nejvyšší úrovně.

"Do mé hry se vrátila radost a úsměv a myslím, že se to projevilo i v těchto zápasech," vyprávěl o klíči k vítězství. A díky dobré náladě už prý zase přemýšlí o velkých vítězstvích. Turnaj mistrů hraje poprvé v kariéře a rád by zlomil nejen Djokoviče.

Generační souboj

V sobotu večer v turínské aréně Pala Alpitour, kde se mimo jiné v roce 2006 konal olympijský hokejový turnaj, dojde už na pátý souboj Alcaraze s Djokovičem. Bilance je vyrovnaná 2:2, přičemž oba rivalové vždy získali aspoň set.

První letošní zápas se odehrál na Roland Garros, kde Španěl doplatil na svou nezkušenost a nervozitu a nakonec zápas dohrával v křečích.

Alcaraz se ale z prohry poučil a o měsíc později vyhrál epické wimbledonské finále, které ovládl v dramatickém pátém setu. Později se ukázalo, že mladík Djokoviče v Londýně připravil o kariérní grandslam.

Srbský šampion se ale přes prohru přenesl a v dalším vzájemném utkání na Masters v Cincinnati Alcaraze v semifinále porazil.

"Novak je nejlepší hráč na světě. V této sezoně navíc prohrál jen šest zápasů, to je prostě nevídané. Vím, že zase bude hrát ten nejlepší tenis, stále si konstantně drží vysokou úroveň," svěřil se Alcaraz v Turíně. "Zůstane věrný svému stylu a bude se snažit, vyvíjet na mě tlak," tuší Španěl.

Poslední zápasy Djokovič – Alcaraz AFP / Livesport

Druhé semifinále Turnaje mistrů bude mít specifickou atmosféru. Italskému publiku se totiž splnil sen díky postupu Jannika Sinnera. Ten v domácím prostředí zatím vyhrál všechny tři zápasy, včetně toho s Djokovičem. Sinnerovým soupeřem bude Medveděv, což znamená, že mezi semifinálovými účastníci jsou čtyři nejlepší tenisté žebříčku ATP.