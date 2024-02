Tsitsipas nezaváhal a čeká ho zápas s De Minaurem. S obhájcem titulu vyhrál posledních 10 duelů

Stefanos Tsitsipas (25) může i při svém třetím startu v Acapulcu projít do semifinále. Finalista ročníku 2021 zdolal ve druhém kole po dvou hodinách 6:3, 7:6 rozjetého kvalifikanta Flavia Cobolliho (21) a postoupil do čtvrtfinále, v němž vyzve obhájce titulu Alexe de Minaura (25). S Australanem vyhrál 11 z 12 oficiálních soubojů a posledních 10 duelů. Do čtvrtfinále se v mexickém městě dostali také Holger Rune a Casper Ruud.

Stefanos Tsitsipas v Acapulcu stále usiluje o svůj první kariérní triumf na podnicích série ATP 500. Semifinalista předchozí mexické akce v Los Cabos narazil v úvodních kolech na nebezpečného Romana Safiullina a rozjetého Flavia Cobolliho a s oběma výzvami si poradil ve dvou setech.

Proti italskému kvalifikantovi začal suverénně a po 46 minutách šel do vedení. Druhý set však za stavu 5:4 nedopodával a nakonec hodinu a čtvrt trvající dějství vybojoval až v tie-breaku poměrem 8:6, ačkoli v něm prohrával 2:5.

Statistiky zápasu. Livesport

Dvojnásobný grandslamový finalista si může zahrát semifinále i při svém třetím startu v Acapulcu. Mezi nejlepší kvarteto se probojoval před třemi lety, kdy padl až ve finále, a také předloni. Na kontě má minimálně dva triumfy z akcí ATP 250 i turnajů Masters, ovšem na pětistovkách prohrál všech 10 finálových duelů.

Nejlepší řecký tenista v historii se už dlouho trápí a ani letos nemá nejlepší formu. Teprve před týdnem v mexickém Los Cabos uhrál své první letošní čtvrtfinále a zároveň semifinále. Obhajobu svého jediného loňského triumfu zakončil semifinálovou porážkou s Casperem Ruudem.

Pokud by ve svém jubilejním 70. čtvrtfinále na nejvyšší tour porazil loňského šampiona Alexe de Minaura, zajistil by si návrat do TOP 10 žebříčku. Australan zatím v Acapulcu dominuje, po Tarovi Danielovi smetl také Sebastiana Ofnera. Rakušana přehrál 6:1, 6:3 a pokračuje v obhajobě svého zatím největšího triumfu, prvního na akcích větších než ATP 250.

S Tsitsipasem má vysoce negativní vzájemnou bilanci 1:12 včetně nezdaru na Next Gen ATP Finals 2018. Svého neoblíbeného rivala dokázal porazit pouze na challengeru v Surbitonu 2017 a od té doby s ním prohrál všech 10 oficiálních soubojů. Ten poslední se uskutečnil loni ve finále druhého mexického turnaje ATP v Los Cabos. Vítěz se v semifinále utká s Miomirem Kecmanovičem, či Jackem Draperem.

Holger Rune po propuštění Borise Beckera a Severina Lüthiho před pár dny obnovil spolupráci s trenérem Patrickem Mouratoglouem a na silně obsazené pětistovce v Acapulcu pokračuje bez ztráty setu. Loňský semifinalista a jeden z největších favoritů si ve druhém kole poradil po odvrácení všech sedmi brejkbolů 7:6, 6:2 s kvalifikantem Aleksandarem Kovacevicem.

S Američanem, kterému se na mexické půdě náramně daří, měl potíže jen v úvodním setu. První dějství trvalo 73 minut a vyvrcholilo tie-breakem, jelikož Rune neproměnil ani jeden ze dvou brejkbolů a sám všech sedm hrozeb zlikvidoval. Zkrácenou hru vyhrál 7:5 a ve druhé sadě už na kurtu dominoval.

Dánský mladík zahájil letošní sezonu postupem do finále v Brisbane, ale po prohraném souboji o titul s Grigorem Dimitrovem se zase začal trápit. Jeden z největších mladých talentů se netají tím, že touží získat grandslamový titul, ovšem na lednovém Australian Open potvrdil slabší formu z posledních měsíců a senzačně ztroskotal už ve druhém kole na raketě Arthura Cazauxe.

V Acapulcu si poprvé zahrál loni a vypadl v semifinále. O zopakování účasti mezi nejlepším kvartetem bude bojovat s Dominikem Köpferem. Německý tenista využil trápení Francese Tiafoea a po vítězství 6:4, 5:7, 6:1 zaútočí na své třetí kariérní semifinále na hlavním okruhu. Obě předchozí zaregistroval právě v Mexiku, konkrétně v Acapulcu 2021 a Los Cabos 2023.

Casper Ruud si před týdnem zahrál finále v Los Cabos, v němž překvapivě nestačil na Jordana Thompsona, a ve čtvrtfinále nebude chybět ani na dalším mexickém podniku ATP v Acapulcu. Norský tenista dominoval ve druhém kole proti Dušanovi Lajovičovi na vlastním servisu, jedinou brejkbolovou hrozbu odvrátil a v obou setech jednou prorazil podání srbského protivníka.

V Acapulcu potvrzuje mnohem lepší formu na venkovních betonech. Zatímco loni se v těchto podmínkách extrémně trápil a vyhrál jen polovinu z 24 duelů, letos má bilanci 10:3. O první semifinále v tomto dějišti se popere s Benem Sheltonem.

Shelton v úvodních kolech udolal ve třech setech trápícího se Daniela Evanse, proti němuž returnoval na setrvání v zápase, a Mattea Arnaldiho. Mezi osm nejlepších v Acapulcu se dostal 30 let poté, co to dokázal jeho otec Bryan. S Ruudem má bilanci 1:1, předloni ho senzačně porazil v Cincinnati a loni s ním prohrál na antuce v Barceloně.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu