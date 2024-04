Menší tenisové turnaje v Česku se ruší, přežila jen Ostrava. Té pomáhá dakarový jezdec

Tenisové turnaje v Česku se postupně ruší. Několik tradičních akcí, na kterých měli možnost hrát talentovaní čeští hráči, už mají v kalendáři Mezinárodní tenisové federace ITF označení "cancelled". Je to reakce na zatčení prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderky, následnou krizi ve vedení a prázdnou pokladnu v českém tenisovém ústředí. Ve čtvrtek zrušili svůj challenger v klubu I.ČLTK, týden předtím na Spartě. Jediné jarní klání, které má jistou budoucnost, je mužský challenger Ostra Group Open v Ostravě.

Ve čtvrtek večer odešela z Prahy do ústředí ATP zpráva, kvůli níž definitivně padly naděje na uspořádání letošního ročníku květnového turnaje I.ČLTK Prague Open. Na něm se přitom v posledních letech představili daviscupoví reprezentanti v čele s Jiřím Lehečkou a Tomášem Macháčem. "Je to tak, včera jsme turnaj ATP challenger zrušili. Udělali jsme to týden poté, co totéž učinila Sparta," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy šéf štvanického klubu Vladislav Šavrda. O osudu tamtéž souběžně hraného ženského turnaje ITF 75 se rozhodne v příštím týdnu.

Z kalednáře mizí nejen akce kategorie ATP Challenger. Škrtnuté jsou čerstvě i jarní turnaje mužů v Mostě či Jablonci nad Nisou, které se měly konat pod patronací ITF. Alespoň vrchol domácí sezony – ženský WTA 250 Livesport Prague Open – ohrožen není.

Kalendář turnajů ITF s českými zrušenými turnaji ITF

Důvod rušení turnajů je prostý. Rozpočet, jehož velkou část tvořily dotace z Českého tenisového svazu, není v současné době možné sestavit. "Peníze, které jsme dostávali od svazu na podporu významných mezinárodních akcí, jednoduše nebudou. A vedle toho ani ze strany Národní sportovní agentury se nám nepodařilo do začátku dubna zjistit nějakou odpověď, jak to dál bude. Nebylo možné riskovat," vysvětluje Šavrda.

Pořadatel turnaje skládá na začátku roku pro zařazení svého podniku do kalendáře vstupní poplatek, do daného termínu je pak povinen složit na účet organizace ATP jistinu, ze které se vyplácejí prize money.

"Tournament fee, který je v přepočtu asi 100 tisíc korun, jsme skládali na začátku roku. O to přicházíme, i když jsme dávali žádost na vrácení vzhledem k mimořádným událostem v českém tenisu. Přišla nám odpověď, že peníze není možné vrátit a ani není možné je převést na příští rok. Protože předpokládám, že až se normalizují poměry, chtěli bychom zase tento turnaj dělat dál," vypočítává Šavrda.

Na odeslání prize money už naštěstí pro pořadatele nedošlo. "Tam se bavíme o 75 tisících dolarech (zhruba 1,75 milionu korun). Byli bychom opravdu mínus veliké peníze," dodává.

Ostravský Ostra Group Open se nicméně konat bude. Turnaj, který loni ozdobil svou návštěvou třeba Francouz Gaël Monfils, někdejší světová šestka, odstartuje 22. dubna. "U nás se hrát bude. Musíme a chceme to udělat," hlásí ředitel turnaje Václav Roubíček.

Současné okolnosti hovoří pro něj. "Z turnajů, které se v Česku konaly, jsme byli závislí na tenisovém svazu asi nejméně. Měli jsme nějakou podporu například na výplaty rozhodčích, ale co jsem se dozvěděl, nebyla tak výrazná jako u ostatních. Teď nám to trochu hraje do noty, úplně nás to nepoložilo, i když to bude těžké," vysvětluje pro Livesport Zprávy.

Jako šéf organizace se musel ohánět, aby rozpočet zabezpečil. Letitého partnera Monetu letos vystřídala ostravská společnost Purposia. "Jsme vděčni všem partnerům, bez nich by to nešlo. A hlavně Tomáš Vrátný nám pomáhá výrazně," děkuje Roubíček tradičnímu partnerovi Ostra, firmě, kterou řídí zmíněný dakarový jezdec a tenisový nadšenec.

I díky tomu se v Ostravě letos představí třeba Dino Prižmič, jenž na letošním Australian Open sehrál fantastický čtyřsetový duel s Novakem Djokovičem, nebo Francouz Benjamin Bonzi. Titul z loňska bude obhajovat Zdeněk Kolář.

Jinak ovšem v českém tenisovém prostředí začíná těžká doba. "Nejde jen o turnaje, ale hlavně o fungování klubů, teď každý sahá do vlastní kapsy. Pakliže nechceme propouštět trenéry, musíme sahat do rezerv, nebude to veselé…" tuší Šavrda.