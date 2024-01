Alcaraz končí už ve čtvrtfinále na Zverevovi. Němec si o finále zahraje s rivalem Medveděvem

Carlos Alcaraz (20) překvapivě končí na letošním Australian Open už ve čtvrtfinále. Jeden z největších favoritů na celkový triumf prohrál 1:6, 3:6, 7:6, 4:6 s Alexanderem Zverevem (26), který vyrovnal své maximum v Melbourne Parku. O druhé grandslamové finále si Němec zahraje s bývalým šampionem US Open a dvojnásobným finalistou úvodního grandslamu sezony Daniilem Medveděvem (27), jenž přežil pětisetovou bitvu s Hubertem Hurkaczem (26).

Alexander Zverev se v loňské sezoně vrátil po půlroční pauze zaviněné ošklivým zraněním kotníku, které si přivodil na French Open, a pochopitelně mu několik měsíců trvalo, než si vybudoval zpět svou formu i sebevědomí. Poslední sezonu nakonec mohl hodnotit jako povedenou, v Hamburku a Chengdu ukončil dlouhé čekání na další tituly, vyšplhal se zpět do TOP 10 žebříčku a kvalifikoval se na Turnaj mistrů.

Bývalý druhý hráč světa měl vždy slabší psychickou odolnost, zejména na grandslamech, což před čtvrtfinálovým soubojem s Carlosem Alcarazem na probíhajícím Australian Open potvrzovala jeho bilance 2:14 s hráči TOP 10 na podnicích velké čtyřky (porazit dokázal jen Alcaraze na French Open 2022 a Jannika Sinnera na loňském US Open). Se zástupci TOP 5 dokonce prohrál všech 10 předchozích duelů na majorech.

Statistiky zápasu. Livesport

Své statistiky alespoň trochu vylepšil ve šlágru se španělským supertalentem. Zpočátku to na napínavé utkání vůbec nevypadalo, Zverev až do stavu 6:1, 6:3, 5:2 proti chybujícímu Alcarazovi absolutně dominoval. Jakmile však přišel okamžik, kdy měl zápas dopodávat, dostavily se nervy. Nejlepší německý tenista situaci vůbec nezvládl a zbytečně pustil soupeře zpět do zápasu.

Další selhání předvedl v tie-breaku. Ve zkrácené hře si vypracoval vedení 2:0 a vinou špatné volby úderů a nepřipravených přechodů na síť se o náskok připravil. To Alcaraze nabudilo a sedmi vyhranými body v řadě si vynutil další set.

V něm si hned na úvod prohrál servis, ale v následujícím gamu využil klopýtnutí Zvereva a skóre srovnal. Až do stavu 4:4 měl Španěl momentum na své straně, jenže pak měl sérii čtyř nepovedených fiftýnů a už posedmé přišel o podání. Zverev tentokrát nezaváhal a na vlastním servisu využil díky skvělému podání hned prvním mečbol.

"Hrál jsem s jedním z nejlepších hráčů na světě. V posledních dvou letech byl jedničkou či dvojkou a vyhrál dva grandslamy. Když máte takové vedení, tak začnete přemýšlet, což není dobré... jsem velmi šťastný, že jsem zápas dokázal dotáhnout do vítězného konce," uvedl Zverev v rozhovoru na kurtu.

Zverev si v pátek zahraje své sedmé kariérní semifinále na grandslamech. V něm nepotkal někoho z TOP 5 žebříčku pouze na US Open 2020 a právě jen před čtyřmi lety v New Yorku se podíval do finále, když porazil tehdejší světovou sedmadvacítku Pabla Carreňa. Na finálový zápas s Dominicem Thiemem si určitě vzpomněl, jelikož se jedná o jediný případ v jeho kariéře, kdy nedotáhl náskok 2:0 na sety.

V semifinále vyzve svého neoblíbeného rivala a finalistu ročníků 2021-22 Daniila Medveděva. S ruským tenistou odehrál už 18 soubojů s bilancí 7:11. Překvapivě se poprvé střetnou na grandslamových turnajích.

Alcaraz loni senzačně vyhrál Wimbledon, když v pětisetové bitvě udolal Novaka Djokoviče. Jenže španělský mladík, který v Melbourne zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech, byl od té doby pouze jednou ve finále a stále čeká na další triumf. V Melbourne mohl z tenisového trůnu sesadit Djokoviče, ten se však po jeho dnešní porážce dostane minimálně na 412 týdnů strávených na postu světové jedničky. Ani na sedmý pokus se mu nepodařilo otočit stav 0:2 na sety.

Daniil Medveděv zahodil ve finále Australian Open 2022 luxusní náskok proti Rafaelovi Nadalovi a ve zbytku sezony se ohromně trápil. Zhruba roční krizi přerušil až po vyřazení ve třetím kole loňského ročníku úvodního grandslamu sezony, a to ziskem čtyř trofejí na oblíbených tvrdých površích. Dokonce se na květnovém Masters v Římě radoval ze svého prvního kariérního triumfu na antukových dvorcích.

Od té doby ale na další titul stále čeká, ačkoli se dostal do finále na US Open, v Pekingu a ve Vídni. Letošní sezonu se rozhodl zahájit až v Melbourne Parku a pouze v jednom zápase neztratil set. Navíc musel ve druhém kole řešit manko dvou setů proti outsiderovi Emilovi Ruusuvuorimu.

Statistiky zápasu. Livesport

Roli favorita ovšem potvrdil i popáté a po skalpu kolegy z TOP 10 žebříčku Huberta Hurkacze vylepšil svou vynikající úspěšnost ve čtvrtfinále grandslamových podniků na 8:1. Konkrétně na Australian Open zvládl i třetí čtvrtfinálový duel a stále může pomýšlet na třetí finále v tomto dějišti. Do něj se probojoval ještě v roce 2021 a neuhrál v něm set s Novakem Djokovičem.

Souboj s nejlepším polským tenistou, se kterým prohrál poslední dvě střetnutí a srovnal vzájemnou bilanci na 3:3, si pořádně zkomplikoval. Utkání totiž mohl ukončit mnohem dříve, kdyby ve čtvrtém dějství nepřišel o vedení 4:2. Set nakonec nedovedl ani do tie-breaku a po více než třech hodinách přišla na řadu rozhodující sada. V té Medveděv získal Tildenův game a tentokrát náskok nepustil. Z vítězství se radoval, přestože v napínavém duelu uhrál o osm bodů méně.

"Jsem naprosto zničený," řekl v rozhovoru na kurtu Medveděv. "Už na konci druhého setu jsem se cítil fyzicky vyčerpaný. Ve čtvrtém setu jsem se nedokázal soustředit a říkal jsem si pak, že prostě zkusím zahrát co nejlépe. Když prohraju, tak prohraju a pojedu domů. Nic se neděje," dodal.

Hurkacz si zahrál své teprve druhé grandslamové čtvrtfinále. Do toho jediného předchozího se probojoval ve Wimbledonu 2021, kde vyřadil v osmifinále právě Medveděva a ve čtvrtfinále Rogera Federera, který tehdy odehrál svůj poslední zápas kariéry. Jedná se o jeho jediné dva skalpy TOP 10 na grandslamech, s takto vysoko postavenými hráči prohrál osm z deseti soubojů na podnicích velké čtyřky.

Bývalý šampion US Open Medveděv, jenž v roce 2021 v New Yorku překazil útok Novaka Djokoviče na kalendářní Grand Slam, postoupil na sedmi z posledních 10 hardových grandslamů alespoň do semifinále a znovu potvrdil, že na majorech hraných na betonech zaostává mezi aktivními hráči pouze za srbským rekordmanem.

Semifinálové složení horní poloviny pavouka je známé už od úterý. S 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a obhájce titulu Novak Djokovič se v pátek střetne s Jannikem Sinnerem, který bude bojovat o své premiérové finále na majorech.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open