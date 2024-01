Nadal ve světě bolesti: První zranění v 17 letech, v kariéře pak vynechal 16 grandslamů

Měl to být jeden z největších tenisových návratů roku. Rafael Nadal (37) stále touží hrát grandslamové turnaje a comeback naplánoval na australskou túru, kde před rokem absolvoval svůj poslední soutěžní zápas. Jenže všechno je jinak. Španělská tenisová ikona v neděli oznámila, že se návrat na Australian Open konat nebude. Opět ji totiž zradilo zdraví.

Úvod sezony měl Nadal snový, vždyť v Brisbane porazil i Dominica Thiema. Jenže ve čtvrtfinálovém zápase s Jordanem Thompsonem přišla další nepříjemnost, tentokrát legendárního Španěla zradil sval. Nadal při aktuálním návratu odehrál sedm setů a na kurtu strávil v ostré hře šest hodin a 14 minut.

Držitele 22 titulů na turnajích velké čtyřky po celou kariéru trápí zranění, vynechal kvůli nim 16 dalších grandslamů a ze dvou dalších kvůli zdravotním problémům odstoupil. Důvody byly různé – od problémů s koleny, chodidly či kotníky po trable s břišními svaly a zápěstím. Poslední ve výčtu je trhlina ve svalu v oblasti kyčle.

Za vše ostatně hovoří výčet Nadalových velkých zdravotních problémů.

2003: Loket

Už dva roky po svém debutu ve světě profesionálního tenisu postihly Nadala první zdravotní problémy. Bylo ještě před jeho prvním grandslamem, z French Open se musel odhlásit poté, co si v tréninku přivodil zranění lokte.

2004: Levá noha

Ani napodruhé mu nevyšel start v později milované Paříži. V pouhých 18 letech Nadal vynechal French Open a následně i Wimbledon kvůli zlomené kosti v chodidle.

2009: Koleno a břišní sval

Poté, co čtyři roky na French Open neprohrál, přichází první nezdar: Skalp fantoma Paříže získává Robin Söderling. Nadal trable tajil, ale v červnu vychází najevo, že trpí zánětem šlach v koleni. To ho připravuje o možnost obhájit wimbledonský titul, který získal o 12 měsíců dříve v epickém finále proti Rogeru Federerovi.

V září je Nadal vyřazen ze semifinále US Open a přiznává, že hrál s natrženým břišním svalem.

Nadal na US Open 2009. AFP

2012: Levé koleno

Zánět šlach v levém koleni vyřadí Nadala z londýnských olympijských her, kde měl obhajovat čtyři roky staré zlato z Pekingu. Následně španělská hvězda kvůli problémům s levým kolenem vynechává také US Open.

2014: Záda a zápěstí

Navzdory problémům se zády se Nadal v lednu probojuje do finále Australian Open, kde je však silnějším hráčem Stan Wawrinka. V únoru už je zase zpět na kurtech, v červenci ho však zranění pravého zápěstí donutí vynechat US Open.

2016: Zápěstí

Zranění levého zápěstí nutí již devítinásobného šampiona turnaje odstoupit z French Open. Ve dvou kolech sice ztratil pouhých devět gamů, do třetího utkání už ale nenastupuje a nechává postoupit krajana Marcela Granollerse. Pauza se protáhne i na následný Wimbledon.

2021: Chodidlo

V srpnu Nadal předčasně ukončuje sezonu kvůli dalším problémům s levým chodidlem a vysvětluje, že již několik let trpí Mallory-Weissovým syndromem. Toto onemocnění postihuje jednu z kostí v chodidle a způsobuje chronickou bolest. V září se Nadal podrobil operaci.

2022: Žebro, chodidlo, břicho

Poté, co v semifinále turnaje v Indian Wells porazil Carlose Alcarase, prohrává ve finále s Taylorem Fritzem. Následně vynechá několik turnajů včetně Masters v Monte Carlu kvůli prasklině v žebru.

V květnu a červnu Nadal opět musí čelit bolestem v levém chodidle. Po zisku 14. titulu na French Open, který je zároveň 22. grandslamovou korunou, prozrazuje, že si před každým zápasem musí dávat "anestetické injekce", aby nohu uspal, a jen díky tomu může hrát. "Tušíte, že za těchto okolností nemohu a ani už nechci pokračovat ve hraní," vysvětloval.

Nadal na tiskové konferenci oznamuje odstoupení z Wimbledonu 2022. AFP

Přesto za pár týdnů míří do Wimbledonu a dokráčí až do semifinále, jenže na očekávanou bitvu s Nickem Kyrgiosem nedojde. Tentokrát není problémem chodidlo, ale trhlina v břišním svalu. Tu si přivodil ve vyčerpávajícím osmifinále s Fritzem.

2023: Kyčel

V lednu Nadal prohrává ve druhém kole Australian Open a vysvětluje, že ho trápí kyčelní kloub. Původním předpokladem je pauza na šest až osm týdnů, nakonec ale Španěl sezonu ukončí a v průběhu roku absolvuje operační zákrok.

2024: Trhlina ve svalu

Po téměř roční pauze se Nadal vrací do hry v Brisbane a dostává se do osmifinále, kde prohrává s Jordanem Thompsonem. Cítí bolest v oblasti levé kyčle a vyšetření magnetickou rezonancí odhalí mikrotrhlinu svalu. Odstupuje z Australian Open a vrací se do Španělska, aby se poradil se svým lékařským týmem. "Budu se léčit a odpočívat. Sice mám mikrotrhlinu ve svalu, ale ne ve stejné části, kde jsem měl zranění. A to je dobrá zpráva," uklidňoval fanoušky na sociální síti X.