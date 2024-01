Předčasné finále? Sabalenková vyzve Gauffovou, ve druhém semifinále je favoritkou Zheng

V rámci 12. hracího dne letošního ročníku Australian Open poznáme zbrusu novou grandslamovou finalistku a také složení souboje o trofej v ženské dvouhře. Jako první se o postup do finále utkají úřadující šampionka US Open Coco Gauffová (19) a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková (25), které se naposledy potkaly ve finále loňského US Open. Vítězka bude v sobotu čelit Dajaně Jastremské (23), nebo Qinwen Zheng (21). Ukrajinka i Číňanka jsou v semifinále majoru poprvé v kariéře.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 25. 1.

Semifinále žen

Gauffová (4-USA) - Sabalenková (2-) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)

Jastremská (Ukr.) - Qinwen Zheng (12-Čína) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Coco Gauffová (4.) - Aryna Sabalenková (2.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)

Coco Gauffová prošla do svého třetího grandslamového semifinále, aniž by narazila na některou z nasazených hráček. Její nejvýše postavenou soupeřkou byla bývalá šampionka místní juniorky Marta Kosťuková, kterou ve čtvrtfinále zdolala po více než třech hodinách 7:6, 6:7, 6:2. V úvodním dějství smazala manko 1:5.

Poprvé na turnaji potřebovala všechny tři sety, navíc odvrátila dvě setbolové hrozby. Úřadující vítězka US Open v dalších zápasech na letošním Australian Open dominovala, krajance Alycii Parksové ve třetím kole ani Magdaleně Frechové v osmifinále dokonce nepovolila ani jednu brejkbolovou příležitost.

Devatenáctiletá Američanka má na dosah jubilejní 50. výhru na grandslamových podnicích. Od začátku srpna má vynikající bilanci 34:4 a loni v létě slavila první triumf na WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) a grandslamech (US Open). Letos začala úspěšnou obhajobou v Aucklandu a je stále neporažena (10:0).

Australian Open je posledním grandslamem, na kterém startuje jako teenagerka. Ve čtvrtek se pokusí uhájit svou neporazitelnost v semifinále majorů, předloni na antukovém French Open smetla 6:3, 6:1 Martinu Trevisanovou a loni na domácí půdě ve Flushing Meadows zdolala 6:4, 7:5 Karolínu Muchovou.

Vizitka Coco Gauffové. Livesport

Coco Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 10:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 10:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 16:23)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 8:9)

Coco Gauffová – Australian Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Auckland (triumf)

Cesta turnajem: Schmiedlová (6:3, 6:0), Dolehideová (7:6, 6:2), Parksová (6:0, 6:2), Frechová (6:1, 6:2), Kosťuková (7:6, 6:7, 6:2)

Aryna Sabalenková prošla už na šestém grandslamu v řadě do semifinále, v tomto století to dokázala jako teprve třetí žena. Světová dvojka nedala ve čtvrtfinále šanci Barboře Krejčíkové (6:2, 6:3) a v Melbourne Parku nadále dominuje. Obhájkyně titulu v žádném setu nepovolila soupeřkám více než tři gamy.

V pěti zápasech dohromady ztratila pouhých 16 her. Do letošního ročníku Australian Open vstoupila suverénními výhrami nad náctiletými kvalifikantkami Ellou Seidelovou a Brendou Fruhvirtovou a později si snadno poradila s Lesjou Curenkovou (6:0, 6:0) a Amandou Anisimovovou. V Melbourne zvládla 18 z posledních 20 utkání.

Zatímco ve čtvrtfinálových duelech je na grandslamech neporažená, v těch semifinálových se 25leté Bělorusce naopak moc nedaří. Sice jich má odehraných nejvíce ze všech semifinalistek letošního ročníku Australian Open, nicméně bilancí 2:5 v této fázi majorů se asi chlubit nebude. Uspěla pouze na loňských Australian Open a US Open.

Na další titul čeká od květnového prvenství na antukové "tisícovce" v Madridu, ačkoli byla poté šestkrát v semifinále, včetně letošního finále na generálce v Brisbane. Pouhá dvě vítězství ji dělí od toho, aby jako první od krajanky Viktorie Azarenkové v roce 2013 obhájila triumf na úvodním grandslamu sezony.

Vizitka Aryny Sabalenkové. Livesport

Aryna Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 9:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 29:32)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:5)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 25:16)

Aryna Sabalenková – Australian Open

Kariérní bilance: 17:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Brisbane (finále)

Cesta turnajem: Seidelová (6:0, 6:1), B. Fruhvirtová (6:3, 6:2), (28) Curenková (6:0, 6:0), Anisimovová (6:3, 6:2), (9) Krejčíková (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 4:2, poprvé se střetly v Lexingtonu 2020 a naposledy ve finále loňského US Open. Čtyři ze šesti soubojů rozhodoval třetí set a dva až tie-break v rozhodujícím dějství. Poprvé od roku 2011 se v Melbourne potkávají finalistky předchozího ročníku US Open. Sabalenková je v současné formě zaslouženě favoritkou.

Dajana Jastremská (93.) – Qinwen Zheng (15.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Dajana Jastremská pokračuje v pohádkové a historické jízdě v Melbourne. Ve svém prvním čtvrtfinále na grandslamech přehrála 6:3, 6:4 Lindu Noskovou, přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové. Proti Češce potřebovala jen 78 minut a stala se první ukrajinskou semifinalistkou v historii Australian Open.

Třiadvacetiletá Ukrajinka je v open éře pátou kvalifikantkou v grandslamovém semifinále a jen dvě výhry ji dělí od toho, aby napodobila jízdu Emmy Raducanuové na US Open 2021. Konkrétně v Melbourne se povedlo projít z kvalifikace do semifinále pouze Christine Doreyové (1978, do finále nepostoupila), ale tehdy byl pavouk složen jen z 32 hráček.

Bývalé světové jednadvacítce se přitom před cestou do Melbourne Parku vůbec nedařilo. Na nejvyšším okruhu dosáhla na poslední vítěznou sérii v hlavních soutěžích a poslední čtvrtfinále předloni na trávě v Birminghamu, přes první kolo na majorech nepřešla od US Open 2020 a většinu loňského roku strávila mimo TOP 100 pořadí.

O to je překvapivější a více šokující, že na letošním Australian Open vyhrála už osm zápasů. Na kurtech strávila dohromady 13 hodin a 39 minut. Zatímco ve všech třech kvalifikačních duelech potřebovala tři sety, v hlavní soutěži přehrála bez ztráty setu grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou a Markétu Vondroušovou.

Vizitka Dajany Jastremské. Livesport

Dajana Jastremská – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 10:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:0 (kariérní 15:23)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 5:2)

Dajana Jastremská – Australian Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Cesta turnajem: (7) Vondroušová (6:1, 6:2), Gračovová (6:3, 6:2), (27) Navarrová (6:2, 2:6, 6:1), (18) Azarenková (7:6, 6:4), Nosková (6:3, 6:4)

Qinwen Zheng na druhý pokus zvládla grandslamové čtvrtfinále. Zatímco na loňském US Open se do semifinále nepodívala, na Australian Open už slavila. Zadarmo však postup nedostala, proti nenasazené Anně Kalinské musela utkání otáčet, 75. hráčku hodnocení zdolala až po dvou hodinách a 20 minutách 6:7, 6:3, 6:1.

Ve třech z pěti zápasů musela do rozhodujícího dějství, kromě souboje s Kalinskou také hned v prvním kole s Ashlyn Kruegerovou a pak ve třetím proti Yafan Wang (krajanku zdolala až v rozhodujícím super tie-breaku). Díky vydřenému postupu do semifinále se v pondělí stane druhou čínskou členkou TOP 10 žebříčku v historii.

Dvojnásobná semifinalistka juniorských majorů je teprve třetí čínskou grandslamovou semifinalistkou v historii, po idolu Na Li, která Australian Open v roce 2014 ovládla, a Jie Zheng. Právě v tomto dějišti dosáhla na své první semifinále na nejvyšším okruhu, předloni na akci Melbourne Summer Set v něm podlehla Simoně Halepové.

V posledních šesti měsících má 21letá Číňanka životní formu. Po zisku prvního titulu z turnajů WTA na antuce v Palermu se probojovala do čtvrtfinále na US Open, triumfovala na WTA 500 v Zhengzhou a uhrála finále na WTA Elite Trophy. Z posledních 34 duelů má bilanci 27:7, nepočítaje triumf na Asijských hrách.

Vizitka Qinwen Zheng. Livesport

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:0 (kariérní 33:12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 4:2)

Qinwen Zheng – Australian Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Kruegerová (3:6, 6:2, 6:3), Boulterová (6:3, 6:3), Yafan Wang (6:4, 2:6, 7:6), Dodinová (6:0, 6:3), Kalinská (6:7, 6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Jastremská, finalistka australského podniku v Adelaide z roku 2020, čelila po cestě do semifinále pouze hráčkám TOP 50 pořadí, zatímco Zheng potkala jen nenasazené soupeřky. Žádné předchozí zkušenosti nebudou dostatečnou přípravou na souboj, který bude pro obě představovat jedinečnou šanci dostat se do finále grandslamu.

Program 12. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Bopanna/Ebden (2-Indie/Austr.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Bolelli/Vavassori (It.) - Hanfmann/Köpfer (Něm.)

4. Gauffová (4-USA) - Sabalenková (2-) / nejdříve v 09:30 SEČ

5. Jastremská (Ukr.) - Qinwen Zheng (12-Čína)

MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. legendy

3. Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - S. Hsieh/Mertensová (2-Tchaj-wan/Belg.) / nejdříve v 05:00 SEČ

1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. vozíčkářky

2. dvouhra juniorů

3. dvouhra juniorek

4. Brunclík/Frydrych (5-ČR/Brit.) - Bigun/Leach (USA)

COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. Kumstát (ČR) - Jones (16-Austr.)

3. dvouhra juniorek

4. dvouhra juniorů

5. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Klugmanová/Xuová (2-Brit.)

Kompletní program | Výsledky dvouhry žen