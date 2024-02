Všichni víme, jaký je Kubův potenciál a jdeme postupně, řekl Menšíkův trenér Josefus

Jako velký úspěch a povzbuzení do další práce označil trenér Tomáš Josefus účast svého svěřence Jakuba Menšíka (18) ve finále turnaje v Dauhá. Rodák z Prostějova podle něj potvrdil v Kataru potenciál a již v mladém věku může čelit hráčům z elitní desítky světového žebříčku. Konkrétní cíle pro tuto sezonu v rozhovoru s ČTK nevyslovil.

"Z mého pohledu to byl nepochybně obrovský úspěch. Kuba už vloni na US Open postoupil z kvalifikace do 3. kola a letos to napodobil na Australian Open. V kvalifikaci porazil Brandona Nakashimu, v 1. kole Denise Shapovalova a v pěti setech proháněl dobře hrajícího a excelentně servírujícího Huberta Hurkacze z první desítky. Už to byly indicie, že na tato jména má," řekl Josefus.

Menšík startoval v Dauhá díky výjimce pro mladé hráče kategorie "Next Gen". Postupně porazil Španěla Alejandra Davidoviche, trojnásobného grandslamového šampiona Brita Andyho Murrayho, světovou pětku Andreje Rubljova z Ruska a Francouze Gaëla Monfilse. Nestačil až ve finále na světovou sedmnáctku Rusa Karena Chačanova. Do rozhodujícího utkání o titul se dostal při prvním startu mezi elitou mimo grandslamy. "Chopil se té první šance na výbornou," uvedl Josefus.

Kouč na tribuně v Kataru kvůli nemoci chyběl. Na místě Menšíkovi pomáhal Robert Rumler, který s ním byl i ve finále juniorského Australian Open 2022. Josefus radil na dálku. Dlouhodobě se všichni v týmu opírají o technologické metody a statistická data.

Sestřih finálového zápasu Menšík – Chačanov. Livesport

"Každý den jsme měli zhruba hodinový hovor, kdy jsme si řekli něco ke strategii a aktuálnímu dění. ATP rozjelo novou analytickou platformu, kde člověk vidí díky věcem z jestřábího živě pokročilá data, umístění i procenta. Jsem také v kontaktu s Robertem přes WhatsApp, a když se něco upraví, změní, nebo soupeř na něco zareaguje, snažím se na to reagovat a posílat instrukce. I když jsem tam nebyl, tak jako bych tam téměř byl," podotkl s úsměvem Josefus.

Menšík nedominoval ve všech statistikách, zvládal však klíčové momenty. "I proto využíváme ty analýzy. Kuba třeba získal 50, 51 procent všech fiftýnů. Soupeř tedy logicky získal dalších 50, 49. Klidně hrajete tři hodiny a o výsledku rozhodnou maličkosti v závěru. Když člověk dokáže na soupeře něco najít, má dobrou informovanost a může díky tomu získat i pět míčů, tak Kuba je již na takové úrovni, že je schopný ho díky tomu porazit. Kuba může příště předvést stejný výkon a může třeba tři zápasy v řadě prohrát s hráči na stejné úrovni a může předvést stejný výkon a dojít i do finále. Říkáme tomu tenisová realita," uvedl Josefus.

V důležitých momentech si Menšík dokázal pomoci dobrým úderem či esem. Prokázal tím mentální vyzrálost. "Na těchto věcech dlouhodobě pracují s Draganem Vujovičem. I když to není vidět na kamerách, Kuba využívá celou řadu mentálních technik a dokáže fungovat na jiných frekvencích. Jeho soustředěnost je pak vyšší, a když ví, jaká je v daný moment nejlepší varianta, tak má k dispozici to nejlepší, aby ty situace odvrátil. Samozřejmě jsou na tom někteří hráči lépe, ale Kuba je v tom na svůj věk nadstandardní," řekl Josefus, který zná Menšíka od jeho devíti let.

Statistiky finálového zápasu. Livesport

Českému tenistovi také pomáhají dobré vztahy se světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Srb ho v minulosti pozval na společné tréninky do Bělehradu a ukázal mu zákulisí své přípravy. Josefus zase podobné technologické metody. "S Novakem jsou dobří kamarádi. A když máte možnost trénovat s někým takovým, tak už to berete tak, že když čelíte dalším hráčům, víte, že jsou všichni z masa a kostí a každý se dá porazit," řekl trenér.

Přestože se Menšík posune po prvním finále v žebříčku ATP ze 116. na 87. místo a vyslechl si řadu komplimentů, o konkrétních cílech Josefus mluvit nechtěl. "Nejsme ti, kteří by to kvantifikovali předem. Všichni víme, jaký je Kubův potenciál a jdeme postupně. I po tomto úspěchu je důležité si uvědomit, že teď bude sice hrát hlavní soutěž v Dubaji, ale poté následují turnaje v Indian Wells a Miami, kde je Kuba znovu v kvalifikaci a je zde řada kvalitních hráčů. Minulý turnaj třeba prohrál s (Michailem) Kukuškinem, který je z jiných pater žebříčku. Je třeba si uvědomit tu tenisovou realitu," konstatoval Josefus.

Hlavní podle něj je, aby Menšík zůstal zdravý a pokračoval v postupném vývoji. "Ano, potenciál má obrovský, je schopný porážet hráče z top 10 nebo s nimi hrát rovinu, ale není to záruka toho, že bude na konci roku dvacátý nebo třicátý. Chodí mi spousta zpráv, že je to jasné, že bude tehdy a tehdy tolikátý a že se stane světovou jedničkou. Ale to jsou věci, které filtruju a nevnímám. Tohle do našeho fungování nepatří. Jsme ti, kteří se soustředí na proces a cestu k cíli než samotný cíl. A když člověk udělá to, co má, tak k tomu cíli dojde," dodal Josefus.